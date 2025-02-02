Гороскоп на неделю с 3 по 9 февраля: Близнецам - тяжелый выбор, Ракам - победа

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 3 по 9 февраля всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

К Овнам вернется мотивация и уверенность в себе

Ракам в ближайшее время необходимо принять важное решение

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Вы можете многое сделать, так что засучите рукава и приступайте к работе. Эта фаза благоприятствует партнерским отношениям, стартапам, запуску брендов и даже одиночной деятельности. Вы можете завершить работу над планами нового бизнеса. Или наладить контакты с инвесторами или людьми, которые могут финансировать ваши мечты.

Даже в делах сердечных вы чувствуете себя энергичными и жизнерадостными и можете провести время, воссоединившись с друзьями или даже устроив вечеринку для близких. Дела со здоровьем выглядят хорошо. А одно из ваших финансовых беспокойств немного ослабнет благодаря хорошим новостям.

Гороскоп на неделю Телец

Отнеситесь непредвзято к изменениям, которые происходят вокруг вас. Определите, что вас действительно волнует, и направьте свою страсть в это русло. Долгосрочный успех уготован тем, кто не сдается, когда становится трудно. Поверьте в свои силы, когда речь идет о преодолении внезапного кризиса на работе.

Домашние дела требуют от вас меньше импульсивности и больше методичности. Вы можете увидеть чьи-то истинные мотивы и насторожиться. Или же вы решите пока просто подыграть чьей-то игре. Делайте то, что вам подходит. Если вы хотите, чтобы отношения продолжались, вам может понадобиться больше качественного времени. Начинается хороший этап для активного управления своими финансами и принятия необходимых мер для будущего процветания.

Гороскоп на неделю Близнецы

Трудно сделать выбор, когда оба варианта кажутся одинаково заманчивыми. Возникает перекресток, и только вы знаете, что для вас лучше. Те, кто ищет работу, могут рассчитывать на интересные возможности и предложения в ближайшие дни. Не затягивайте. Если нужно принять решение, сделайте это как можно скорее и двигайтесь дальше.

Вопросы, связанные с недвижимостью, могут потребовать от вас более внимательного отношения к документам. А если вы планировали покупку или продажу в этой фазе, дела могут начать продвигаться довольно быстро. Друг может рассказать о своих трудностях или попросить о помощи. Что касается здоровья, то вы можете подумать о том, чтобы ввести новый режим дня или попробовать новую терапию. Денежные дела выглядят удовлетворительно.

Гороскоп на неделю Рак

Сейчас у вас хорошее время и хорошее пространство для работы над достижением своих целей. Возможно, вас ждет праздник или победа. Раки, занятые в сфере маркетинга, стратегии, информационных технологий и аналитики, открывают новые пути для продвижения и оставляют свой след. Следите за временем и следите за соблюдением сроков.

Даже в личных отношениях люди будут улавливать ваше веселое настроение. Вы можете общаться с гораздо большим количеством людей или даже посетить светское мероприятие. Одиночки могут найти романтические отношения в этот период. Остерегайтесь приступов обжорства. Денежные дела покажут необходимость самоконтроля, особенно когда речь идет о расточительности.

Какой ваш знак зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на неделю Лев

Все дело в обществе. Это может быть команда, район, родственники. Вам захочется охватить как можно больше людей. Следите за возможностями отдать долг, пожертвовать и помочь другим. Вы не только будете благословлены Вселенной, но и заслужите уважение многих за то, что делаете этот мир лучше. Пропавшие предметы могут быть найдены.

Или вы можете обнаружить спрятанные деньги. В финансовом плане возможны удачные приобретения. В вопросах здоровья наблюдается медленный и устойчивый прогресс. Чем больше вы отдаете, тем больше получаете.

Гороскоп на неделю Дева

Выйдите на улицу и покажите, на что вы способны. Не нужно преуменьшать свои достижения и играть в застенчивость. В центре внимания - вы. Попросите о повышении, которого вы заслуживаете. Выступайте перед более широкой аудиторией.

Выйдите из своей зоны комфорта. И начните налаживать контакты. В сердечных делах, возможно, стоит рассказать близким о том, что происходит на самом деле, вместо того чтобы говорить всем, что у вас все хорошо. Попросите совета или помощи, и вы ее получите.

Старый друг может предложить новаторское решение давней проблемы. Возможно, вы захотите укрепить свою безопасность в будущем и даже проконсультируетесь с финансовым гуру, чтобы помочь своим сбережениям расти.

Гороскоп на неделю Весы

Найдите баланс между работой и личной жизнью. Если вы слишком много работали, возможно, настало время сделать небольшой перерыв и просто отдохнуть. Если вы слишком много веселились, возможно, вам нужно внести немного умеренности в свой распорядок дня, особенно в поздние часы. На работе вам, возможно, придется бороться с капризами непостоянного человека, который все меняет в последнюю минуту.

Прислушивайтесь к своим инстинктам, когда речь идет о психическом здоровье и благополучии близкого человека. Возможно, они не говорят вам, что что-то не так, и не просят о помощи, но вы наверняка можете что-то сделать для них. Неожиданные счета и расходы могут застать вас врасплох. Возможно, вас лично ожидают перемены.

Гороскоп на неделю Скорпион

У вас нет другого выбора, кроме как плыть по течению. Попытки контролировать слишком многое и пытаться исправить то, что не хочет быть исправлено, только расстраивают и утомляют вас. Найдите свое пространство покоя и дайте пространство другим. Возможно, в этот период вам не захочется много общаться.

Или вам придется столкнуться с ощущением, что вас использовал кто-то, кто больше не общается с вами, потому что вы ему больше не нужны. Отпустите их. Перестройте свою энергию и общайтесь только тогда, когда вы действительно к этому готовы.

Ноющие проблемы со здоровьем нельзя игнорировать. Когда вы знаете, с чем имеете дело, вы знаете, что можете что-то с этим сделать. Денежные дела остаются стабильными, и в ближайшие недели вы можете задуматься о покупке нового автомобиля или телефона.

Гороскоп на неделю Стрелец

С вас хватит негатива. Если нужно, проведите детоксикацию. Удалите все связи и воспоминания, которые вас только напрягают. Пришло время больше охранять свою личную жизнь и не давать доступ к ней стольким людям. На работе вы можете понять, что кто-то не преследует ваши интересы, и выбрать новую стратегию в отношениях с ним.

В семье могут возникнуть напряженные отношения с незрелым братом или сестрой. Удерживайте себя от импульсивных высказываний, придержите свое мнение до подходящего момента. Предвещается денежная прибыль. А если вы планировали отправиться на оздоровительный отдых или в спа-салон, то эта неделя как раз подходит для этого.

Гороскоп на неделю Козерог

Улучшите свои навыки слушания. Будьте более внимательны к людям, которые к вам обращаются. Ваш занятой ум может упустить какие-то важные факты, которые кто-то вам сообщит. Дважды проверьте все документы, так как ошибка может дорого обойтись впоследствии.

Встречи хорошо завершаются при совместном подходе. Разговор по душам с партнером или любимым человеком может открыть вам чувства, о которых вы даже не подозревали. Молодой человек может нуждаться в вашем сострадании, а не в нравоучениях. Дела со здоровьем неожиданно изменятся к лучшему. Не принимайте это как должное. Часть денег, которые вам задолжали, будет возвращена.

Гороскоп на неделю Водолей

Сосредоточьтесь на том, чтобы быть продуктивным, а не занятым. Немного тайм-менеджмента сейчас поможет вам, так как вскоре дни станут более суматошными. Возможно, вы будете избирательно относиться к людям, с которыми общаетесь.

Люди, которые приносят вам пользу. Пока не нужно драмы и негатива. Даже общаясь с семьей, сосредоточьтесь на поиске решений, а не на повторении проблемы снова и снова. Общение с другом, о котором вы давно не слышали, принесет вам так необходимые радость и смех. Денежные дела потребуют большей концентрации на бумажной работе и сведении счетов.

Гороскоп на неделю Рыбы

Если вы хотите жить своей мечтой, то коротких путей не существует. Засучите рукава и многого добейтесь. Возможно, вам придется подбадривать себя, особенно если вы чувствуете, что вас игнорируют на рабочем месте. Соискатели работы добиваются успеха благодаря уверенности в себе.

В сердечных делах вы, возможно, научитесь принимать недостатки друг друга. С некоторыми вещами можно мириться, и, возможно, вы даже начнете задумываться о том, чтобы с кем-то поселиться. Может срочно потребоваться ремонт и обновление дома. Остерегайтесь внезапных болей и растяжений, сбавьте темп и разомнитесь.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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