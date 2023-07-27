Гороскоп на неделю с 31 по 6 августа: Весам - расставание, Тельцам - переживания

Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 31 по 6 августа всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю с 31 по 6 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на неделю расскажет, что прогнозируют звезды на эту неделю для всех знаков зодиака. Гороскоп поможет вам быть готовыми к вызовам и возможностям, которые ждут вас в ближайшие дни.

Что предвидят звезды для Овнов, Рыб, Тельцов, и всех остальных? Узнайте, какая удача и приключения ждут вас на этой неделе!

Гороскоп на неделю - Овен

Если вы недостаточно самостоятельны в своих взглядах, то, скорее всего, испытываете серьезные переживания. Вы не можете делать все и сразу, не можете быть всем для всех. Смиритесь с тем, что ситуация меняется, и вам нужно либо перестроиться, либо удвоить усилия.

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Потратьте время на то, чтобы понять, что именно вам подходит, и тогда Вы сможете спокойно относиться к тому, что вы делаете или не делаете на этой неделе.

Гороскоп на неделю - Телец

Полнолуние в Водолее 1-го числа должно вызвать сильные эмоции по поводу вашей жизни и того, как вы ее проживаете. На этой неделе приоритет отдайте прояснению своих чувств и потребностей в доме и личной жизни.

Проявление заботы о себе в личном плане, а также забота о своих основах в конечном итоге помогут вам в профессиональной деятельности и в достижении любых других целей, которые вы можете поставить перед собой.

Гороскоп на неделю - Близнецы

Пересмотрите свои мотивы и убедитесь, что на этой неделе вы занимаетесь именно теми делами, о которых необходимо позаботиться. Вы стоите на пороге больших и потенциально очень интересных перемен, но, как говорится, дьявол кроется в деталях.

Не упускайте из виду мелкие (но важные) вещи, так как это может прервать то, что может быть огромным сердечным расширением, мой легко отвлекаемый друг.

Гороскоп на неделю - Рак

Страхи, когда они находятся в равновесии, могут помочь вам избежать подводных камней и ненужного риска. Однако когда они выходят из-под контроля, то могут превратиться в нечто, близкое к пламенной молитве о том, чего вы не хотите.

Не позволяйте себе терять энергию на негатив. Приведите себя в соответствие со своими ценностями и приоритетами и мобилизуйтесь на этой неделе.

Гороскоп на неделю - Лев

Благодаря ретроградной Венере в вашем знаке, эта неделя станет важной для того, чтобы направить себя в нужное русло. Вместо того чтобы спешить к финишу, важно восстановить связь со своими ценностями и самыми искренними побуждениями.

Это поможет вам внести необходимые коррективы или двигаться вперед с большей уверенностью. В конце недели в вашем доме отношений наступит полнолуние, которое заставит вас задуматься о том, как вы проявляете себя в отношениях с другими людьми и для них.

Гороскоп на неделю - Дева

Иногда нужно просто верить, что все мелочи решатся сами собой. На этой неделе стоит сосредоточиться на общих планах и важных для вас ситуациях. Возьмите на себя ответственность за свои действия, большие и малые, но сделайте себе одолжение и не зацикливайтесь на мелочах. В определенный момент вам, Дева, нужно довериться собственному видению и немного поверить в себя.

Гороскоп на неделю - Весы

Пришло время отпустить, Весы. Вы проходите через глубокую эмоциональную эволюцию, и это должно либо принести расширение в ваши отношения, либо встряхнуть их. Если вы не можете быть верны себе в своих отношениях, то они вряд ли будут достаточно здоровыми, чтобы продлиться долго.

В первую очередь пересмотрите свои границы и подумайте, насколько четко вы выразили их близким людям. На этой неделе возьмите на себя ответственность за соблюдение этих границ.

Гороскоп на неделю - Скорпион

Скорпиону важно вкладывать энергию, время и заботу в то, что он любит. Эта неделя может быть несколько неоднозначной. С одной стороны, вы добиваетесь значительных успехов и видите, как в вашей жизни раскрывается прекрасный потенциал.

С другой стороны, ваши отношения могут нуждаться в дополнительной заботе. Если Вы не проявляете заботу о людях, не даете им понять, что они Вам небезразличны, у Вас могут возникнуть проблемы. Помните, что поступки говорят громче слов.

Гороскоп на неделю - Стрелец

Иногда позитивный настрой помогает расширить перспективу и лучше ориентироваться в возможностях. В других случаях фиксация мыслей на позитивном может заставить вас чувствовать себя подавленным, особенно если Ваши эмоции просто не согласны с этим.

Это нормально - не знать, что будет дальше, Стрелец. Дайте себе разрешение пожить в неопределенности, даже если она склоняет вас к мышлению, основанному на дефиците. Все не обязательно должно быть идеально, чтобы быть направленным в нужную сторону.

Гороскоп на неделю - Козерог

Пришло время действовать медленно и уверенно, Козероги. Возможно, Вы чувствуете себя беспокойно, Вам кажется, что нужно исправить ошибки или броситься сломя голову к цели.

На самом деле важнее не спешить, а действовать осторожно. Не позволяйте страху или неуверенности в себе торопить события, которые вы можете сделать с пользой для здоровья. На этой неделе прежде чем приступать к работе, придите в себя.

Гороскоп на неделю - Водолей

Полнолуние в Вашем знаке 1-го числа - это возможность для больших эмоций, большого роста и сердечного расширения. Это потребует от вас готовности сойти с собственного пути и испытать больше подлинных эмоций, что неизбежно означает большую уязвимость.

Сопротивляйтесь желанию потворствовать мышлению, основанному на ограниченности, и исследуйте возможное с открытым сердцем, Водолей.

Гороскоп на неделю - Рыбы

Вы должны научиться жить в условиях неопределенности. Когда вы не чувствуете ясности или уверенности в том, что происходит, что будет происходить или что только что произошло, легко впасть в панику.

Дайте себе свободу действий, чтобы испытывать эмоции, не пытаясь преобразовать их в мысли. Таким образом, вы сможете ориентироваться на свои чувства, а когда они сменятся, вернуться к обсуждаемой теме и попытаться разобраться в ней.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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