УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на неделю с 31 по 6 августа: Весам - расставание, Тельцам - переживания

Сергей Кущ
27 июля 2023, 13:12 обновлено 27 июля, 13:12
59
Астрологи рассказали, что пророчат звезды с 31 по 6 августа всем знакам зодиака.
Гороскоп на неделю с 31 по 6 августа
Гороскоп на неделю с 31 по 6 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на неделю расскажет, что прогнозируют звезды на эту неделю для всех знаков зодиака. Гороскоп поможет вам быть готовыми к вызовам и возможностям, которые ждут вас в ближайшие дни.

Что предвидят звезды для Овнов, Рыб, Тельцов, и всех остальных? Узнайте, какая удача и приключения ждут вас на этой неделе!

Гороскоп на неделю - Овен

Если вы недостаточно самостоятельны в своих взглядах, то, скорее всего, испытываете серьезные переживания. Вы не можете делать все и сразу, не можете быть всем для всех. Смиритесь с тем, что ситуация меняется, и вам нужно либо перестроиться, либо удвоить усилия.

видео дня

Потратьте время на то, чтобы понять, что именно вам подходит, и тогда Вы сможете спокойно относиться к тому, что вы делаете или не делаете на этой неделе.

Гороскоп на неделю - Телец

Полнолуние в Водолее 1-го числа должно вызвать сильные эмоции по поводу вашей жизни и того, как вы ее проживаете. На этой неделе приоритет отдайте прояснению своих чувств и потребностей в доме и личной жизни.

Проявление заботы о себе в личном плане, а также забота о своих основах в конечном итоге помогут вам в профессиональной деятельности и в достижении любых других целей, которые вы можете поставить перед собой.

Гороскоп на неделю - Близнецы

Пересмотрите свои мотивы и убедитесь, что на этой неделе вы занимаетесь именно теми делами, о которых необходимо позаботиться. Вы стоите на пороге больших и потенциально очень интересных перемен, но, как говорится, дьявол кроется в деталях.

Не упускайте из виду мелкие (но важные) вещи, так как это может прервать то, что может быть огромным сердечным расширением, мой легко отвлекаемый друг.

Гороскоп на неделю - Рак

Страхи, когда они находятся в равновесии, могут помочь вам избежать подводных камней и ненужного риска. Однако когда они выходят из-под контроля, то могут превратиться в нечто, близкое к пламенной молитве о том, чего вы не хотите.

Не позволяйте себе терять энергию на негатив. Приведите себя в соответствие со своими ценностями и приоритетами и мобилизуйтесь на этой неделе.

Гороскоп на неделю - Лев

Благодаря ретроградной Венере в вашем знаке, эта неделя станет важной для того, чтобы направить себя в нужное русло. Вместо того чтобы спешить к финишу, важно восстановить связь со своими ценностями и самыми искренними побуждениями.

Это поможет вам внести необходимые коррективы или двигаться вперед с большей уверенностью. В конце недели в вашем доме отношений наступит полнолуние, которое заставит вас задуматься о том, как вы проявляете себя в отношениях с другими людьми и для них.

Гороскоп на неделю - Дева

Иногда нужно просто верить, что все мелочи решатся сами собой. На этой неделе стоит сосредоточиться на общих планах и важных для вас ситуациях. Возьмите на себя ответственность за свои действия, большие и малые, но сделайте себе одолжение и не зацикливайтесь на мелочах. В определенный момент вам, Дева, нужно довериться собственному видению и немного поверить в себя.

Гороскоп на неделю - Весы

Пришло время отпустить, Весы. Вы проходите через глубокую эмоциональную эволюцию, и это должно либо принести расширение в ваши отношения, либо встряхнуть их. Если вы не можете быть верны себе в своих отношениях, то они вряд ли будут достаточно здоровыми, чтобы продлиться долго.

В первую очередь пересмотрите свои границы и подумайте, насколько четко вы выразили их близким людям. На этой неделе возьмите на себя ответственность за соблюдение этих границ.

Гороскоп на неделю - Скорпион

Скорпиону важно вкладывать энергию, время и заботу в то, что он любит. Эта неделя может быть несколько неоднозначной. С одной стороны, вы добиваетесь значительных успехов и видите, как в вашей жизни раскрывается прекрасный потенциал.

С другой стороны, ваши отношения могут нуждаться в дополнительной заботе. Если Вы не проявляете заботу о людях, не даете им понять, что они Вам небезразличны, у Вас могут возникнуть проблемы. Помните, что поступки говорят громче слов.

Гороскоп на неделю - Стрелец

Иногда позитивный настрой помогает расширить перспективу и лучше ориентироваться в возможностях. В других случаях фиксация мыслей на позитивном может заставить вас чувствовать себя подавленным, особенно если Ваши эмоции просто не согласны с этим.

Это нормально - не знать, что будет дальше, Стрелец. Дайте себе разрешение пожить в неопределенности, даже если она склоняет вас к мышлению, основанному на дефиците. Все не обязательно должно быть идеально, чтобы быть направленным в нужную сторону.

Гороскоп на неделю - Козерог

Пришло время действовать медленно и уверенно, Козероги. Возможно, Вы чувствуете себя беспокойно, Вам кажется, что нужно исправить ошибки или броситься сломя голову к цели.

На самом деле важнее не спешить, а действовать осторожно. Не позволяйте страху или неуверенности в себе торопить события, которые вы можете сделать с пользой для здоровья. На этой неделе прежде чем приступать к работе, придите в себя.

Гороскоп на неделю - Водолей

Полнолуние в Вашем знаке 1-го числа - это возможность для больших эмоций, большого роста и сердечного расширения. Это потребует от вас готовности сойти с собственного пути и испытать больше подлинных эмоций, что неизбежно означает большую уязвимость.

Сопротивляйтесь желанию потворствовать мышлению, основанному на ограниченности, и исследуйте возможное с открытым сердцем, Водолей.

Гороскоп на неделю - Рыбы

Вы должны научиться жить в условиях неопределенности. Когда вы не чувствуете ясности или уверенности в том, что происходит, что будет происходить или что только что произошло, легко впасть в панику.

Дайте себе свободу действий, чтобы испытывать эмоции, не пытаясь преобразовать их в мысли. Таким образом, вы сможете ориентироваться на свои чувства, а когда они сменятся, вернуться к обсуждаемой теме и попытаться разобраться в ней.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

гороскоп гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог гороскоп Рак гороскоп Стрелец гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама

Главное за день

В США сделали громкое заявление насчет нового "смертоносного" оружия для ВСУ

В США сделали громкое заявление насчет нового "смертоносного" оружия для ВСУ

12:42 Мир
Переговоры о выводе войск РФ из Крыма начнутся, когда ВСУ подойдут к перешейку – Киселёв

Переговоры о выводе войск РФ из Крыма начнутся, когда ВСУ подойдут к перешейку – Киселёв

12:00 Эксклюзивы
В Раде дали "зеленый свет" продлению военного положения и мобилизации в Украине

В Раде дали "зеленый свет" продлению военного положения и мобилизации в Украине

11:39 Украина
Все главные новости

Последние новости

13:43

Ждала у моря погоды: саблистка из РФ устроила провокацию после вылета от Харлан

13:20

Настоящее восхищение: безумный торт Тещин язык, который разметают за 2 минуты - рецепт

13:12

Гороскоп на неделю с 31 по 6 августа: Весам - расставание, Тельцам - переживания

13:09

Захват РФ Сувалкского коридора с отрывом Балтии от НАТО: Свитан оценил сценарийВидео

12:56

В Украину ворвется серьезное похолодание: синоптик уточнил прогноз погоды на неделю

Осенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – СвитанОсенью Россия уйдет с юга, а весной-летом 2024-го закончится война – Свитан
12:42

В США сделали громкое заявление насчет нового "смертоносного" оружия для ВСУ

12:34

"Этот миг я запомню на всю жизнь": Юлия Санина рассказала, как стала тренером Голосу країни-13Видео

12:33

Почему 28 июля нельзя смотреть на звезды: древние приметы и запреты

12:32

Кому война, кому лакшери: Димопулос засветилась в компании экс-жены олигарха из РФ

Реклама
12:23

Гороскоп на завтра 28 июля 2023: Водолею – раздражение, Близнецам - депрессия

12:07

Боевики Вагнер стянули в Беларусь более 700 единиц техники: кадры со спутника

12:00

Зеленский неожиданно вручил подарки Залужному и Сырскому ко дням рождения

12:00

Переговоры о выводе войск РФ из Крыма начнутся, когда ВСУ подойдут к перешейку – КиселёвЭксклюзив

11:51

Надя Дорофеева упрекнула нового мужа в жадности

11:39

В Раде дали "зеленый свет" продлению военного положения и мобилизации в Украине

10:58

"Чао, бамбино!": Лайма Вайкуле рассекретила, куда исчез Максим ГалкинВидео

10:50

Базу ЧВК Вагнер в Беларуси разнесут ракетами Tomahawk: эксперт назвал условиеВидео

10:42

Фронт, доклады Залужного, Буданова и ПВО: Зеленский провел выездную Ставку

10:25

Угроза не для Украины: Свитан рассказал, зачем ЧВК "Вагнер" переместили в БеларусьВидео

10:23

Женщина показала, как дешево удалить пятна на ковре: даже снимать не нужноВидео

Реклама
10:15

Вкусно, но нельзя: кому противопоказана вареная кукуруза

09:54

Кубраков о заседании совета Украина-НАТО: Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками

09:52

ВСУ начали крупное наступление на юге, операция набирает обороты – Bloomberg

09:50

Украине грозит новый удар: стало известно, откуда и когда РФ готова бить ракетами

09:24

"Будут гайки": Карась рассказал, как потеря Запорожья повлияет на события в РоссииВидео

08:57

Пароль "женский спорт": Пригожин держал гарем в отеле в Петербурге — СМИ

08:41

Станет любимым блюдом: как правильно заваривать кускус

08:13

"Большое испытание": в Пентагоне назвали главное направление контрнаступления ВСУ - NYT

08:06

На Запорожье ВСУ смяли оборону РФ и прорвались вперед на 2,5 километра – ISW

07:26

Черноморский флот РФ не сможет устроить блокаду Украины - ISW

06:47

Шпионские игры и темпы поставки оружия Украинемнение

06:41

Ночная ракетная атака РФ: в Хмельницкой области гремели взрывы

05:45

О Донбассе думать рано, ВСУ первым освободят Крым – военныйВидео

04:27

Путину приготовиться: Подоляк назвал три ключевых фактора для распада РоссииВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 27 июля

03:30

Карась спрогнозировал, чего ждать ВСУ от группировки врага под Купянском

02:13

"Будут воевать до последнего": Карась объяснил, зачем Лукашенко нужны "вагнеровцы"Видео

01:45

Муж Рианны засветил новое украшение с танками в Z-стилистике

01:30

"За Крым будут держаться зубами": Загородний оценил сценарий поражений РоссииВидео

01:15

Талантливы во всем: 4 особых знака, имеющих необычные способности

Реклама
00:19

ВСУ ликвидировали важного российского офицера в "больших погонах"

26 июля, среда
23:34

"Оккупантам следует бежать": Зеленский намекнул на новую "бавовну" на Крымском мосту

23:31

69-летний легендарный рестлер Халк Хоган женится в третий раз

23:06

В Белом доме поведали, в каких странах украинские пилоты будут осваивать "F-16"

22:57

"Результаты очень-очень неплохие": Зеленский заинтриговал успехами ВСУ на фронтеВидео

22:32

ВСУ "задвухсотили" российского пропагандиста и приспешника Кадырова по кличке "Карлссон"

22:25

Удар России по Украине: силы ПВО уничтожили более 30 ракет врага

22:21

Все усеяно трупами: РФ бросает раненных на поле боя, чтобы не платить компенсации

21:51

Ушла вслед за сыном: умерла ирландская певица Шинейд О'КоннорВидео

21:50

Массированный удар РФ: появились фото сбитой ракеты под Днепром

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять