Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября: Ракам - расходы, Львам - испытания

Астрологи советуют каждому знаку Зодиака внимательно прислушаться к подсказкам судьбы и использовать их во благо.

Гороскоп на неделю говорит, что этот период обещает быть насыщенным новыми возможностями, внутренними открытиями и неожиданными поворотами.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

Гороскоп на неделю Овен

Осознаете вы это или нет, но ваш разум открыт для новых идей, новых способов работы и новых философий. Вы можете подумать о том, чтобы освоить новый навык или пройти курс обучения либо через Интернет, либо посещая занятия после работы. Возможна финансовая прибыль.

Если у вас есть текущий проект, вы, кажется, уже разобрались в нем, и дела идут довольно гладко, однако вам может понадобиться уделить больше внимания деталям.

Что касается личной жизни, то вы можете держать обиду внутри или затаить злобу на кого-то или что-то за то, что они не дали вам того, чего вы хотели в определенный момент времени. Пора отпустить ситуацию и стать свободным. В плане здоровья все идет хорошо, просто будьте более внимательны к тому, чтобы отказаться от вредных привычек.

Гороскоп на неделю Телец

Если дела не движутся, пора обратиться внутрь себя и провести рекалибровку. Чего вы хотите для себя в карьерном плане? Почему вы до сих пор этого не достигли? И как вы можете этого добиться? Пора сделать шаг назад, переоценить свои достижения и поставить четкие цели, куда вы хотите двигаться в профессиональном плане через 1 год, 3 года или 5 лет.

Коммуникации будут освещены в следующие недели. Будьте предельно ясны в том, что вы хотите или пытаетесь выразить. Могут возникнуть недоразумения, которые могут стать дорогостоящими ошибками или просто отнять время. Разговор по душам с любимым человеком снимет напряжение, когда вы увидите ситуацию с точки зрения другого человека.

Одиночкам, возможно, придется бороться с чьими-то настроениями и горячим-холодным поведением. У вас может появиться возможность увеличить свой доход благодаря побочному занятию или чьему-то приглашению. Вопросы здоровья требуют большей самодисциплины.

Гороскоп на неделю Близнецы

Гороскоп на неделю Рак

Небольшие изменения в мышлении могут творить чудеса. Возможно, вы думаете о том, чего у вас нет, и опасаетесь "потерять все это". Переключите свою энергию и сосредоточьтесь на том, что у вас есть, на том, чему вы научились, чего достигли и чем были благословлены. Чувство благодарности не только привнесет в вашу жизнь больше позитивной энергии, но и придаст новый оптимизм в отношении будущего.

Вы сами по себе добились успеха, получили место и должность благодаря собственному таланту и упорному труду, и вас окружают доброжелатели и искренние союзники. Придумайте, как лучше работать с членами вашей семьи, вспомогательным персоналом, коллегами и партнерами, и в ближайшие месяцы вы сможете добиться больших успехов в материальном и духовном плане. Неожиданные расходы могут застать вас врасплох в ближайшие дни. Дела, связанные со здоровьем, будут выглядеть хорошо при позитивном настрое.

Гороскоп на неделю Лев

Испытание терпения. Возможно, вам придется иметь дело с трудными людьми на работе или дома. Будет разумно досчитать до 10 и не принимать их близко к сердцу. В рабочих вопросах будьте на шаг впереди. Будьте готовы и завершите оставшиеся дела, так как скоро дни станут более напряженными. Дома вы также можете почувствовать, что вас тянет в разные стороны. Семья может стать более требовательной.

Или вы обнаружите, что домашние дела накопились. Не волнуйтесь, все будет сделано и улажено, если сосредоточиться и успокоиться. Пропавшие деньги могут быть найдены. Или вы обнаружите, что у вас больше денег, чем вы думали. Вопросы здоровья выглядят решаемыми, новая линия лечения дает результат.

Гороскоп на неделю Дева

В предстоящие дни нужно быть внимательным, особенно когда речь идет о том, что вы говорите или не говорите. Молчание может быть мощным. Выбирайте время, прежде чем ответить. Изменения на рабочем месте могут потребовать от вас больше путешествовать или общаться с клиентами из-за рубежа. Не принимайте все слишком близко к сердцу в это время.

Оставьте некоторые замечания без внимания. И простите тех, кто ненамеренно причинил вам боль, особенно если это члены вашей семьи или друзья. В браке может появиться ощущение черствости, поэтому вы и ваш партнер можете решиться на свидание или, что еще лучше, устроить вечеринку.

В плане здоровья будьте немного более внимательны к своим привычкам в еде и питье. Инвестиции могут начать приносить желаемые результаты, и вы можете проконсультироваться с профессионалом по поводу своих личных финансов.

Гороскоп на неделю Весы

Будьте подлинными. Будьте верны себе. Чем реальнее вы будете рассказывать о своих успехах и неудачах, тем больше доверия вы вызовете. Кому-то нужно ваше честное мнение, и на этой неделе вы можете оказаться на нескольких встречах. Помните, что вы имеете право уйти, если что-то не устраивает, даже если все остальные останутся.

Даже в личных отношениях вы можете понять, что не обязаны производить впечатление на тех, кто не видит вас настоящего. Отказ от того, что они думают, может оказаться весьма освобождающим. Одиночки могут решить отвергнуть предложение того, кто, по их мнению, не является тем самым. Не торопитесь. Денежные дела идут гладко, и, возможно, у вас есть долгосрочная мечта, над которой вы хотите поработать. Помните о внезапных вывихах и травмах.

Гороскоп на неделю Скорпион

Работайте с умом. Больше усилий не всегда означает лучшие результаты. Определите, когда достаточно, и знайте, когда нужно покончить с потерями и уйти. В ближайшие дни вам, возможно, придется иметь дело с трудными коллегами или клиентами, и холодная голова и спокойное самообладание помогут вам справиться со сложными моментами. Дома могут произойти небольшие взрывы, когда кто-то из близких будет переживать.

Не забудьте сделать потише и отнестись с пониманием к тому, что они переживают. В сфере здравоохранения может потребоваться незначительная процедура, чтобы вернуть вас в нормальное русло. Денежные вопросы покажут, что вам нужно быть более напористыми и четко сформулировать свои желания.

Гороскоп на неделю Стрелец

Кто-то может спровоцировать вас. Откажитесь от наживки. Не каждый комментарий заслуживает ответа. Позвольте молчанию стать вашим оружием. Ваше сердце может быть не на работе, так как вы видите, что окружающая среда становится все более токсичной и критической, и вы можете начать обновлять свое резюме или искать альтернативные варианты работы.

На домашнем фронте вы можете потратить время на решение проблем и починку вещей. Братьям и сестрам может понадобиться небольшое руководство или помощь, пока они переживают сложный этап в своей жизни. Расходы могут быть более высокими, так как вы инвестируете в какой-либо навык или хобби. Вопросы здоровья остаются управляемыми.

Гороскоп на неделю Козерог

Не делайте что-то потому, что так делают все остальные. Занимайтесь тем, что у вас хорошо получается и что вы любите. Козероги-самоучки - если вы сосредоточитесь на том, что вас увлекает, деньги придут сами собой. Перестаньте пытаться угодить всем.

Делайте шаг за шагом и продолжайте работать, если вам так кажется. Замешательство на рабочем месте можно устранить, если полагаться только на свой здравый смысл. Слишком большое количество мнений может затянуть дело без необходимости. В сердечных делах вы можете решить перестать молчать о происходящем.

Разговор по душам может не только прояснить ситуацию, но и рассказать больше о другом человеке. Если кто-то не отвечает на ваши звонки, оставьте его в покое. По мере того как дни становятся все более загруженными, все большее значение приобретает выделение времени для собственного благополучия и внутреннего покоя. Финансы постепенно улучшаются.

Гороскоп на неделю Водолей

Время поразмышлять. О своем видении, целях и стратегии. Окружающая вас среда изменилась, и настало время адаптироваться и стать более актуальными на рынке. Возможно, вы снова решите наладить контакты или принять участие в международной конференции или форуме. Новости из-за рубежа принесут облегчение и чувство оптимизма.

В финансовом плане вы можете обратиться за помощью к консультанту, который поможет вам избавиться от долгов. В личной жизни старайтесь поддерживать связь с теми, кто вам дорог. Слишком много отвлекающих факторов могут помешать вам наладить связи. Одиночкам полезно выйти из зоны комфорта. Повторяющиеся мелкие недомогания больше нельзя игнорировать, пора обратиться к врачу для выздоровления.

Гороскоп на неделю Рыбы

Поработайте над тем, чтобы стать лучшим слушателем. На работе могут происходить события, о которых вы не знаете, потому что не обращали на них внимания. У кого-то в коллективе может быть ценное предложение, способное изменить ситуацию к лучшему. Соискателям работы, возможно, стоит больше готовиться к предстоящим собеседованиям. Сочувствие и понимание с особенным человеком сближает вас обоих.

Родители могут нуждаться в том, чтобы вы были немного ответственнее. Все становится немного легче и спокойнее, когда вы сосредотачиваетесь на заботе о себе. Медитация дает ответы на вопросы. А если вы подумываете о том, чтобы стать волонтером в каком-нибудь общественном деле, не откладывайте. Пересмотрите свой план накоплений, если хотите быстрее достичь своих финансовых целей. Все начинает выглядеть лучше, как только вы берете на себя обязательства по самосовершенствованию.

