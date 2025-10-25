Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успех

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в последний месяц осени Весам, Скорпионам и Стрельцам.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 для Скорпионов, Стрельцов, Весов / скриншот

Вы узнаете:

Кто сменит работу или место жительства

Кому стоит начать двигаться к своей мечте

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2025 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весам нужно трезво смотреть на жизнь, Скорпионам лучше иметь запасной план на случай неожиданных событий. Стрельцы могут реализовать свои мечты, пишет Главред.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Весы

Королева мечей Таро - значение

Девушка/женщина воздушной стихии - Весы, Водолеи, Близнецы. Это либо вы, либо кто-то из вашего окружения.

Нужен будет холодный взгляд на вещи. Ситуацию нужно оценить логически, проанализировать, сравнить.

6 мечей Таро - значение

Карта путешествий, поездок, движения вперед. Возможно, вы будете переезжать, переходить с одной работы на другую.

Перемены будут к лучшему.

Иерофант Таро - значение

Карта мудрости, спокойствия, традиций. Вы встретите единомышленников. Важно, чтобы вас окружали люди, которые понимают, что для вас ценно.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Скорпион

2 пентаклей Таро - значение

Карта финансового баланса. Не исключено, что у вас появится новая работа и будут два источника дохода. Некоторые Скорпионы будут рассматривать партнерство и сотрудничество с кем-то.

Возможно вы будете балансировать между расходами и доходами.

Рыцарь кубков Таро - значение

События будут развиваться быстро. Возможна спонтанная поездка. Вы получите новости, которых вы не ждали.

Башня Таро - значение

Какое-то событие или информация разрушат вашу систему ценностей.

Планы поменяются. Что-то будет происходить не так, как вы запланировали. Стоит иметь план "Б".

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Стрелец

8 мечей Таро - значение

Что-то вас сковывает, связывает. Вы испытываете давление со стороны.

Страх в вашей голове мешает вам двигаться вперед. Это нужно преодолеть.

7 кубков Таро - значение

Вы находитесь в иллюзиях. Вы видите ситуацию не такой, какая она есть на самом деле. Стрельцам нужно принять решение и сделать выбор.

Маг Таро - значение

У вас есть ресурсы и знания, чтобы добиться цели. Помните, что мысли формируют реальность, поэтому мыслите в правильном направлении. Все в ваших руках.

