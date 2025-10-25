Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успех

Вы узнаете:
- Кто сменит работу или место жительства
- Кому стоит начать двигаться к своей мечте
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на ноябрь 2025 для знаков зодиака Весы, Скорпион и Стрелец.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Весам нужно трезво смотреть на жизнь, Скорпионам лучше иметь запасной план на случай неожиданных событий. Стрельцы могут реализовать свои мечты, пишет Главред.
Если вам интересен Таро-прогноз на новолуние, то читайте материал: Прогноз Таро на новолуние в октябре: Девам - подарки судьбы, Рыбам - свобода, Ракам - боль.
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Весы
Королева мечей Таро - значение
Девушка/женщина воздушной стихии - Весы, Водолеи, Близнецы. Это либо вы, либо кто-то из вашего окружения.
Нужен будет холодный взгляд на вещи. Ситуацию нужно оценить логически, проанализировать, сравнить.
6 мечей Таро - значение
Карта путешествий, поездок, движения вперед. Возможно, вы будете переезжать, переходить с одной работы на другую.
Перемены будут к лучшему.
Иерофант Таро - значение
Карта мудрости, спокойствия, традиций. Вы встретите единомышленников. Важно, чтобы вас окружали люди, которые понимают, что для вас ценно.
Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Скорпион
2 пентаклей Таро - значение
Карта финансового баланса. Не исключено, что у вас появится новая работа и будут два источника дохода. Некоторые Скорпионы будут рассматривать партнерство и сотрудничество с кем-то.
Возможно вы будете балансировать между расходами и доходами.
Рыцарь кубков Таро - значение
События будут развиваться быстро. Возможна спонтанная поездка. Вы получите новости, которых вы не ждали.
Башня Таро - значение
Какое-то событие или информация разрушат вашу систему ценностей.
Планы поменяются. Что-то будет происходить не так, как вы запланировали. Стоит иметь план "Б".
О персоне: Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на ноябрь 2025 - Стрелец
8 мечей Таро - значение
Что-то вас сковывает, связывает. Вы испытываете давление со стороны.
Страх в вашей голове мешает вам двигаться вперед. Это нужно преодолеть.
7 кубков Таро - значение
Вы находитесь в иллюзиях. Вы видите ситуацию не такой, какая она есть на самом деле. Стрельцам нужно принять решение и сделать выбор.
Маг Таро - значение
У вас есть ресурсы и знания, чтобы добиться цели. Помните, что мысли формируют реальность, поэтому мыслите в правильном направлении. Все в ваших руках.
Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Вам также может быть интересно:
- Рыб ждет шикарный месяц, но есть два опасных дня: гороскоп на октябрь 2025
- Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Овнам - перемены, Тельцам - подарок, Близнецам - сила
- Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Ракам - праздник, Львам - мудрость, Девам - конфликт
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред