Гороскоп на неделю со 2 по 8 декабря: Ракам - тяжелый разговор, Девам - расходы

Астрологи рассказали, что пророчат звезды со 2 по 8 декабря всем знакам зодиака.

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Гороскоп на неделю / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Неожиданная возможность может оказаться прибыльной у Тельцов

Девам нужно спользовать свой острый ум в своих интересах в ближайшие дни

Гороскоп на неделю расскажет, какие сюрпризы готовят для вас звезды. Узнайте, как повлияют планетарные влияния на вашу жизнь, карьеру и отношения.

Главред расскажет, чего ожидать каждому знаку зодиака на следующей неделе.

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Гороскоп на неделю Овен

Следите за своим настроением. Вы можете быть раздражительны на работе или срываться на ком-то, кто не имеет ни малейшего представления о том, с чем вы боретесь. Третий человек может сильно раздражать вас как на работе, так и в личной жизни.

Определите, что именно вас раздражает в этом человеке, и поймите, что где-то мы все являемся зеркалами друг друга. Может быть, он или она ведет себя как вы или напоминает вам что-то внутри вас.

Ревность может проявиться в вашей личной жизни. Прежде чем долго дуться, спросите себя, как можно по-взрослому решить эту проблему. Помните, что за любовь стоит бороться, но как сильно и как долго. Научитесь доверять. Дела со здоровьем пошли на поправку. И если вы задавались вопросом, есть ли прибавка к вашему заработку, то она есть.

Гороскоп на неделю Телец

Карта умеренности напоминает вам о необходимости вернуть баланс в свою жизнь, особенно в вопросах работы и отдыха. Если вы работаете, то работаете до полуночи. А если вы веселитесь, то до глубокой ночи. Найдите время, чтобы понять, что действительно важно в вашей жизни, и перестаньте делать так много для других людей.

Помните, что отношения - это отношения "давать и брать", а не просто "давать - давать". Неожиданная возможность может оказаться прибыльной для владельцев бизнеса. Студенты, стремящиеся уехать за границу, могут осуществить свою мечту. Вопросы здоровья потребуют от вас замедлиться и больше находиться в настоящем моменте, а не постоянно беспокоиться о том, что нужно сделать. Денежные дела остаются стабильными.

Гороскоп на неделю Близнецы

Пора обратиться к своей внутренней мудрости, ведь ответ, который вы ищете, уже находится внутри вас. На работе вы можете столкнуться с начальником, который не может принять решение. Или с командой, которая не знает, как действовать дальше.

Возьмите на себя ответственность и ведите за собой. Возможно, вы проведете больше времени с семьей, чем обычно, а возможно, расцветут романтические отношения. Найдите время, чтобы оглянуться вокруг и поблагодарить за все блага, которые приходят к вам. Денежные дела принесут небольшое облегчение, так как у самозанятых Близнецов прибавится работы. Давняя проблема со здоровьем наконец-то покажет признаки постепенного улучшения. Сохраняйте позитивный настрой.

Гороскоп на неделю Рак

Пора решать вопросы прямо сейчас. Особенно если вы слишком долго откладывали важный разговор или откладывали принятие решения. Напряжение в профессиональной сфере может нарастать до тех пор, пока не произойдет прямой диалог.

Даже дома, возможно, вы откладывали тяжелый разговор с близким человеком и больше не можете его откладывать. Новости из дальних стран могут вызвать немалый ажиотаж. Студентам, участвующим в конкурсных экзаменах, нужно поработать над своей концентрацией. Старый счет будет оплачен или кто-то наконец вернет вам долг. Возможно, вам придется решать досадные проблемы с обслуживанием клиентов. Вопросы здоровья выглядят вполне решаемыми.

Гороскоп на неделю Лев

Сделайте глубокий вдох и вспомните, насколько вы сильны и способны. Независимо от проблем, с которыми вы сталкивались в прошлом, вы найдете в себе силы и мужество, чтобы добиться успеха, и силу воли, чтобы выйти на первое место. Отношения, как профессиональные, так и личные, подвергнутся некоторому испытанию.

Постарайтесь не быть слишком контролирующими или чрезмерно опекающими и не прибегайте к эмоциональному шантажу - это не сработает. Вопросы, связанные с имуществом, недвижимостью и инвестициями, могут потребовать небольшого профессионального совета от эксперта. Даже в том, что касается денег, могут возникнуть небольшие затруднения, но они скоро уладятся. Остерегайтесь приступов нетерпения, особенно когда речь идет о вашем собственном выздоровлении.

Гороскоп на неделю Дева

Возможно, кого-то ваш бескомпромиссный и самостоятельный подход отпугивает, но для тех, кто имеет значение, это потрясающе. Сложная ситуация может быть решена на рабочем месте. Или вы выступите с презентацией и заставите критиков замолчать.

Используйте свой острый ум в своих интересах в ближайшие дни. В личных отношениях вы можете потребовать честности от своих близких. Или же выскажите кому-то свое мнение, когда поймете, что он в очередной раз солгал. Один совет - не отрезайте себя от своих эмоций. Иногда нам просто необходимо связаться со своей эмоциональной стороной и просто чувствовать вещи, а не анализировать их в одиночку. В денежных делах наблюдается стабильность, но впереди могут быть некоторые расходы.

Гороскоп на неделю Весы

Жизнь в прошлом только напрягает вас, и вы можете принять осознанное решение оставить все как есть и жить дальше. На работе может проявиться чья-то истинная сущность, и на какое-то время вы можете отказаться от доверия и просто сосредоточиться на том, что нужно сделать.

Задержки в решении финансовых и юридических вопросов не означают, что этого не произойдет, это просто значит, что не сейчас. В личной жизни может произойти разрыв дружеских отношений. Или вы можете обнаружить, что больше общаетесь и встречаете новых людей. Пока что оставайтесь немного отстраненными, и вы сможете увидеть правду в ситуации или человеке. Дела со здоровьем улучшатся, если вы обратите внимание на сытную пищу.

Гороскоп на неделю Скорпион

На предстоящей неделе может преобладать работа с бумагами, формами, бюрократией и юриспруденцией. Утомительная, но необходимая, она позволит вам продвинуться вперед и выполнить немало дел до наступления срока. Вы в настроении связать концы с концами и двигаться дальше.

Могут начать вырисовываться планы относительно того, что вы хотите делать дальше, будь то новая карьера, открытие собственного бизнеса или просто отдых от работы с 9 до 5. Не слишком погружайтесь в проблемы других людей, выслушивайте их, но пока воздержитесь от того, чтобы указывать им, что делать. Возможно, вы услышите неожиданные новости от кого-то из своего прошлого. Вопросы здоровья свидетельствуют о выздоровлении. Денежные вопросы требуют от вас реалистичного анализа своих финансов и составления плана на долгосрочную перспективу.

Гороскоп на неделю Стрелец

Внутренний голос призывает вас сделать что-то более значимое в своей жизни. Возможно, вы слышите призвание. Или решили посвятить немного времени и энергии тому, чтобы улучшить жизнь этой планеты или других людей. Ваш ум остер и готов к восприятию любой новой информации, так что если вы задавались вопросом, не подходящее ли это время для повышения квалификации, возвращения к учебе, то это так.

Могут потребоваться изменения в текущем проекте или презентации, если вы хотите добиться успеха. Дома может быть оживленно или шумно из-за большого количества гостей или даже громких разногласий с членами вашей семьи. Друг, на которого, как вы думали, можно положиться, может не оказаться рядом, когда он вам нужен. Вопросы здоровья свидетельствуют о выздоровлении и необходимости следить за своей осанкой. Денежная удача выглядит хорошо.

Гороскоп на неделю Козерог

Думайте масштабно. Думайте нестандартно. Охватите большую аудиторию. Подумайте о расширении. Возьмите на себя несколько рисков. Карты призывают вас перестать постоянно играть в безопасность и подумать о своем долгосрочном пути к успеху. Даже в отношениях прислушайтесь к тихому голосу внутри вас, который не чувствует удовлетворения. Вы можете просто отказаться от токсичной связи.

Или решите навсегда исключить кого-то из своей жизни. В ближайшие месяцы может возникнуть необходимость в переезде. В денежных вопросах вас ждет приятный сюрприз или получение денег, которые вам давно должны. Что касается здоровья, обязательно займитесь медитацией, чтобы отпустить накопившийся стресс.

Гороскоп на неделю Водолей

Пора стать гораздо более самостоятельным и готовым к неожиданным переменам на своем пути. Кризис можно предотвратить. Или вовремя уладить разногласия. Сохраняйте спокойствие в офисе, особенно если чувствуете, что за кулисами ведется какая-то игра и люди фальшивят. В сердечных делах не ждите, что все будут так же честны, как вы.

Возможно, кто-то из членов семьи нуждается в моральной поддержке и ободрении на трудном этапе. В денежных делах можно увидеть переговоры, составление контрактов и попытки вернуть деньги. Будьте терпеливы, и вскоре все встанет на свои места. Остерегайтесь приступов чрезмерной задумчивости, которые нарушают ваш сон. Часто испытывайте дистресс.

Гороскоп на неделю Рыбы

Кто-то не соблюдает договоренности или не выплачивает деньги вовремя, и на этой неделе вы станете гораздо более напористыми на рабочем месте. Вам надоели глупости, с которыми вам приходилось мириться в последнее время, и вы можете изменить свое поведение на работе.

Студенты в ближайшие недели станут более решительными в выборе предметов и места учебы и начнут работать над достижением своих целей. Дружба может оказаться мимолетной, и вы можете обнаружить, что вас окружают скорее знакомые, чем близкие друзья. Приложите усилия, чтобы наладить контакт с теми, с кем у вас есть связь. Могут возникнуть незначительные недомогания, но вы скоро поправитесь. Денежные вопросы свидетельствуют о более серьезном и сосредоточенном взгляде на ваше будущее.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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