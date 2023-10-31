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Гороскоп на ноябрь 2023 для Стрельцов: чего ждать в работе, финансах, любви

Анна Ярославская
31 октября 2023, 13:47
Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет ноябрь у представителей знака зодиака Стрелец.
Анжела Перл, гороскоп Стрелец
Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Стрельцов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Стрельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, самое важное событие месяца - это разворот Сатурна в прямое движение. Произойдет это 4 ноября. Этот сектор отвечает за семейные обстоятельства.

"Возможно что-то не решалось в семье еще с весны? Например, мама приехала и все это время жила с вами. Или, наоборот, кто-то из семьи уезжал на полгода и не мог вернуться. Может быть была не решена ситуация с недвижимостью", - рассказала специалист.

По ее словам, все эти вопросы начнут продвигаться. Стрельцы наконец смогут планировать свое будущее.

9 ноября Венера входит в сектор будущего, планов и мечты.

"Вы можете поставить себе цель и сделать шаг в направлении своей мечты. Кто-то вам поможет в ее осуществлении. Возможно у вас появится новая подруга или вы станете частью какого-то коллектива или команды", - говорит гороскоп.

Кроме того, Венера принесет Стрельцам деньги. Вы получите прибыль за ранее проделанную работу.

С 11 ноября у Стрельцов будет много общения, новые знакомства, появятся идеи, мысли, начнется обучение.

13 ноября - новолуние в 12 доме гороскопа. Это сектор, который отвечает за дальние земли и изоляцию. Возможен переезд, поездка на отдых, дистанционная работа.

23 ноября Солнце входит в ваш знак Стрельца. Появится больше энергии, Стрельцы почувствуют себя лучше, появится желание действовать, быть активными, проявлять инициативу, принимать решения.

Полнолуние 27 ноября высветит вопросы брака, любви, отношений.

"Это может быть и завершение отношений, и расставание, также это может быть принятие решение жить вместе или жениться. В деловых отношениях - партнерство, коллаборация, подписание документов, открытие бизнеса", - рассказала Анжела Перл.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный прогноз для Стрельцов на месяц смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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