Гороскоп на ноябрь 2023 для Водолеев: второй шанс, влюбленность, возврат долгов

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет ноябрь у представителей знака зодиака Водолей.

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Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Водолеев / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот, depositphotos.com/ua

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2023 для Водолеев.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Сатурн - один из управителей знака зодиака Водолей - разворачивается в прямое движение во втором доме денег. Пока планета была ретроградной, доход мог быть меньше, приходилось много и тяжело работать. Сатурн мог давать больше нагрузку или отсутствие работы.

"4 ноября Сатурн уже развернется, и доходы пойдут. Могут вернуть долги. Старый источник дохода появится. Сатурн сейчас будет проходить по тем же градусам, по которым он проходил в марте. Если были какие-то ошибки, то сейчас вы уже их не повторите. Вы уже знаете, уже научены. Это может быть также второй шанс", - рассказала астролог.

9 ноября Венера входит сектор путешествий, расширения кругозора.

"Вас могут познакомить с кем-то, будет влюбленность, начнется роман с человеком другой культуры, другой национальности, живущий за границей. Возможно вас пригласят на праздник, посвященный какому-то религиозному событию. Например, венчание или крестины ребенка", - говорит гороскоп.

11 ноября у Водолеев появятся новые мечты, вы начинаете в них верить или визуализировать. Появится очень интересное для вас окружение единомышленников. Вы будете очень активны именно в соцсетях, и это принесет вам успех.

13 ноября - новолуние. У Водолеев появится новая цель, новая работа или идея нового бизнеса. Возможно вы решите сменить профессию. Вас могут повысить, изменится статус (брак, развод, выход на пенсию, материнство).

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

27 числа - полнолуние в доме любви и романов.

"Полнолуние может завершить какие-то отношения. Вы поймете, стоит ли продолжать их. Вы как будто увидите другую сторону человека. Розовые очки спадут. Отношения перейдут на следующий уровень. Например, вы станете жить вместе или узнаете о беременности", - говорит гороскоп.

"Полнолуние откроет вашу тайну. Если вы в треугольнике находитесь, то состоится важный разговор, когда вы все увидите в ясном свете, так, как это есть на самом деле", - рассказала Анжела Перл.

Также полнолуние может принести Водолеям отпуск, отдых, поход на выставку, фестиваль, в театр.

Детальный прогноз для Водолеев на месяц смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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