Гороскоп на ноябрь 2025 для Стрельцов: месяц больших решений и новых дорог

Анна Ярославская
31 октября 2025, 06:11
Стрельцам нужно готовиться к новому мистическому опыту.
Гороскоп на ноябрь 2025 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Какие основные астрологические события ожидают Стрельцов в ноябре
  • Как ретроградный Меркурий повлияет на планы и дела Стрельцов
  • Какие перемены произойдут в сфере работы, здоровья и отношений

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2025 для Стрельцов.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успех.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 5 ноября Марс входит в знак Стрельца. Марс — планета действий, активности, смелости. Вы куда-то будете ехать, лететь, заниматься спортом, решать какие-то вопросы, связанные с новыми планами, с новыми намерениями, пишет Главред.

Марс входит в первый дом гороскопа Стрельцов и останется там до 16 декабря. Почти на полтора месяца Марс будет в вашем знаке, и вы будете проявлять себя очень активно. Вы начнёте какой-то новый цикл жизни, сделаете первые шаги в новом направлении.

Кроме того, Стрельцов ждут сюрпризы, потому что Марс 5 ноября встанет прямо напротив Урана. Марс находится в первом доме, а Уран (планета сюрпризов и неожиданных поворотов) будет в вашем седьмом доме гороскопа, который символизирует ваших партнеров, других людей, мужа, жену. Седьмой дом – это другие люди, с которыми вы общаетесь. Это могут быть рабочие или личные партнеры.

Марс с Ураном 5 ноября могут вызвать у вас необходимость действовать, реагировать, принимать решения, потому что другой человек (партнер, друг, муж, жена) может сообщить новости или принять решение, которое вызовет у вас ответную реакцию. Неожиданность может быть связана с организацией или компанией, с которой у вас контракт. Тема отношений будет очень актуальной с 2 по 8 число.

5 ноября - полнолуние в вашем шестом доме гороскопа. Это сектор работы, обязательств, обязанностей, вашей ежедневной жизни, режима - того, что вы делаете, когда вы делаете, какая у вас ответственность. Эта тема очень важна в ноябре. Полнолуние может проявить вопросы работы, клиентов, в какие часы вы работаете, чем занимаетесь каждый день (может, детьми, животными, здоровьем). Шестой дом – это сектор баланса, и вам нужно будет принимать решения: что сделать, что поменять, чтобы сбалансировать жизнь. Также стоит подумать о том, как убрать стресс из жизни. Возможно, вы много времени ухаживаете за пожилым родственником или вы мама, которая справляется с детьми без помощи, и нужно выбирать детский сад или продлёнку. Полнолуние 5 ноября может показать, какое решение принять, чтобы решить вопросы.

7 ноября Венера входит в ваш 12-й дом гороскопа до конца месяца. Это очень приватный сектор, который отвечает за изоляцию, познания себя, тишины и тайны. Также это могут быть тайные отношения. Так как Венера — это комфорт и то, что нам нравится, то возможно вы возьмёте курс массажа, поедете в ретрит. Кстати, ботокс или пластические операции нельзя делать с 9 по 29 ноября, пока Меркурий будет ретроградным. Так что лучше займитесь медитациями, познанием себя, отправляйтесь в места силы.

9 ноября Уран возвращается назад в ваш шестой дом гороскопа до 27 апреля 2026 года. Вы можете вести переговоры, о чём-то договариваться, делить имущество. Может, временно на эти полгода вы займёте какую-то должность. Уран часто меняет что-то, и так как шестой дом связан с работой, возможно, вы решите поменять профессию.

Ретроградный Меркурий

С 9 по 29 ноября Меркурий будет находиться в знаке Стрельца. Поскольку планета движется назад, вы будете переосмысливать, передумывать что-то. Ваши планы будут меняться. Вам снова нужно будет что-то переделать, вернуться назад. Может, вы перекрасите волосы, как раньше. Или снова займётесь телом, лицом, пойдёте в спортзал. Скорее всего, вы будете заново что-то планировать, как будто снова начинать. Это будет время подготовки и ожидания к тому, что начнётся в конце ноября.

В последнюю неделю ноября вы уже будете с новыми планами готовиться к новому циклу жизни. А в эти три недели (9-29 ноября) очень здорово снова что-то обговорить, вести переговоры, переоформить документы.

Ретроградный Юпитер

11 ноября Юпитер разворачивается в ретроградное движение до 11 марта. Юпитер сейчас находится в вашем восьмом доме денег, финансов, инвестиций, общего имущества. Если вы делите имущество, то будете это обговаривать до 11 марта. Если у вас есть бизнес-партнер, то вы будете его переоценивать. Возможно, вы пойдёте разными дорогами, партнёр выйдет из бизнеса. Если вы ждете выплат от страховой компании, то, скорее всего, деньги вы получите в марте.

20 ноября - новолуние в двенадцатом доме гороскопа, который отвечает за очищение, избавление, а также дальние страны, эмиграцию.

Новолуние в 12 доме может дать смену жизни, смену режима жизни. Может состояться поездка в другую страну на работу, на учёбу. Вы примете решение эмигрировать.

Некоторых Стрельцов больше заинтересует духовность, эзотерика (влияние звёзд, карты Таро, рейки, руны). Возможно, вы займётесь этим, и для вас это может быть неожиданно.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

28 ноября Сатурн разворачивается в прямое движение. Он был ретроградным с 26 июля.

Может, вы ожидали документы на место жительства, гражданство, ПМЖ. Или искали вариант, чтобы купить/снять жильё. Какая-то история началась с конца июля.

Сатурн будет в четвертом доме до 15 февраля 2026 года, поэтому до середины февраля вы будете заниматься вопросами семьи, недвижимости, места жительства. Все вопросы, связанные с жильём, начнут решаться и сдвигаться после 28 ноября.

Смотрите видео - Гороскоп на ноябрь 2025 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

