Гороскоп на ноябрь 2025: как Овнам разбогатеть в конце осени

В ноябре у Овнов будет очень актуальна финансовая сфера, отметила Анжела Перл.

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2025 для Овнов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 5 ноября Марс - планета, управляющая знаком Овна - входит в девятый дом гороскопа. А это значит, что ваше внимание, активность, желания, транспорт, поездки — всё это будет направлено в девятый дом, который символизирует дальние страны, заграницу, путешествия, пишет Главред.

Скорее всего, возможна неожиданная поездка. Некоторые Овны займутся оформлением документов, виз, загранпаспорта. Могут начаться встречи, переговоры. Иностранцы или знакомые издалека выйдут на связь. Возможна командировка куда-то далеко. А может, вы решите переехать или даже эмигрировать. В целом, внимание Овнов будет сфокусировано на всём, что касается других культур, заграницы, путешествий.

В этот же день, 5 ноября, Марс, как только войдет в ваш девятый дом, сразу становится напротив Урана. Уран находится в вашем третьем доме. Третий дом – это тоже поездки, транспорт, коммуникации, связи, знакомства, переговоры. А Уран – планета, открывающая границы, планета нового, новых знакомств, новых связей, нового окружения, даже нового языка.

Девятый и третий дома еще отвечают за обучение, образование. Может, это будет связано с вашим образованием. Например, вы поступите в университет или вы резко решите бросить учебу. Уран – резкая планета, планета неожиданных поворотов и сюрпризов. Возможно, вы неожиданно примете решение куда-то поехать, переехать, либо вас примут куда-то, дадут разрешение жить где-то. Это может быть даже неожиданная победа в суде.

Уран откроет границы. Вы получите визу, ПМЖ или гражданство. Если хотите переехать или эмигрировать, то это может быть спонтанное решение, неожиданное. Не исключена какая-то новость, которую вы не ждали, новость-сюрприз. События могут касаться и ваших родственников, потому что третий дом, где сейчас находится Уран, отвечает за сестер, братьев, ваших родственников. Могут быть от них какие-то новости, которых вы не ожидали.

В этот же день, 5 ноября, будте полнолуние во втором доме денег.

Полная Луна всегда высвечивает то, что вы не видели раньше, или говорит, что нужно принимать какие-то решения. Часто полнолуние заканчивает какой-то цикл. Это может обозначать, что вы увольняетесь с работы. Или какая-то финансовая поддержка, которая была (например, от родителей), может закончиться, её нужно переоформлять. Что-то будет финансово меняться.

Еще полнолуние во втором доме может обозначать покупку или продажу чего-то ценного: дом, квартира, машина, инвестиции, какая-то коллекция. Какой-то ответ вы можете получить из банка в районе 5 ноября (со 2 по 8 ноября).

В целом, в ноябре у вас будет очень актуальна финансовая сфера. Поэтому доходы, расходы, финансовый баланс, работа за зарплату — это будет очень важно. Плюс проиграется все, что касается путешествий, обучения, юридических документов. Эти процессы потребуют финансовых затрат.

7 ноября Венера входит в финансовый дом гороскопа. Венера — это деньги, прибыль, хорошие новости. А восьмой дом — это часто чужие деньги. Может, вы получите хорошие новости о заработке вашего мужа или жены. Не исключено, что кто-то инвестирует в ваш бизнес. Или вы получите кредит из банка, деньги из страховой компании, возврат по налогам, стипендию, алименты, грант на обучение. В целом, деньги придут из какого-то источника. Или если у вас раздел имущества, то вы получите даже больше, чем думали.

Какие перемены в финансах готовит Уран

9 ноября Уран возвращается на полгода в ваш денежный сектор, чтобы закончить этот переходный финансовый период для вас. Переходные периоды всегда существуют, чтобы улучшить тему.

С 9 ноября по 27 апреля Уран будет что-то менять в вашей финансовой системе: доходы, расходы, может, новая работа, новая профессия. Вы можете выйти из каких-то проектов или по-другому будете зарабатывать. Если вы жили за чей-то счет, то теперь нужно думать, как зарабатывать самому/самой. Финансовые вопросы будут меняться, решаться, видоизменяться. И всё устаканится полностью к концу апреля. Потому что с 27 апреля финансовая тема вас уже не будет волновать, всё будет стабильно и надолго.

После 27 апреля Уран снова войдет в ваш сектор новых знакомств, обучения новым навыкам, переезда, нового окружения, даже нового языка. Настолько всё поменяется, появятся новые навыки, благодаря которым вы сможете зарабатывать. Используйте эти полгода, чтобы закончить, пересмотреть и улучшить вашу финансовую ситуацию.

Ретроградный Меркурий - чего ждать Овнам

9 ноября, Меркурий становится ретроградным на три недели - до 29 ноября. Он будет в восьмом доме, в секторе финансов. То есть финансовая тема очень важна, а финансы и отношения могут быть связаны.

Вас ждет пересмотр, перефинансирование чего-то, пересмотр инвестиций или возврат к чему-то. Очень здорово в этот период погашать кредитные карты. Может быть возврат к каким-то близким отношениям.

Еще восьмой дом – это сектор исцеления, психологии, освобождения от зависимостей. Может, вы снова захотите пройти какой-то курс. Потому что ретро-Меркурий – это всегда "снова". Возвращаемся к вопросу и улучшаем или переделываем его.

Ретроградный Юпитер 2025: к чему готовиться

11 ноября Юпитер становится ретроградным. Юпитер у вас сейчас в четвертом доме гороскопа. Он помогает с недвижимостью, делами семьи, переездом, ремонтом, оформлением документов на место жительства, гражданства.

Планета будет ретроградной до 11 марта. Как и любая ретроградная планета, Юпитер принесете переоформление, запрос документов, разрешений. Или может быть пауза с 11 ноября по 11 марта, как будто вы будете заниматься оформлением чего-то, ремонтом, подготовкой к продаже или переезду. Или период ожидания. Например, ожидание прибавления в семье.

Юпитер — очень хорошая планета, поэтому даже пауза будет вам на руку. Юпитер всегда приносит что-то в плюс, везение, удачу. Поэтому если хотите продать или вложиться в недвижимость, Юпитер поможет, даже если придется подождать до 11 марта.

20 ноября - новолуние в вашем восьмом доме гороскопа, финансовом. Солнце с Луной соединяются в восьмом доме, и рождается новая энергия. Это какие-то новости, новая информация, новые деньги откуда-то приходят. Муж/жена выйдут на новую работу. Появится новая идея инвестиций.

Но при этом Солнце с Луной станут прямо напротив Урана, планеты сюрпризов и неожиданных поворотов, поэтому новолуние 20 ноября (его влияние сильное около 10 дней, с 17 по 27 ноября) может принести какую-то новость или сюрприз. Хотя это может быть просто новая идея, касающаяся заработков или неожиданное предложение работы.

23 ноября Солнце входит в ваш девятый дом гороскопа. Могут появиться клиенты из других стран. А может, ваше лицо будет на обложке журнала или вы дадите интервью. Это удачный период для популярности.

Сатурн принесет большие перемены: детали

28 ноября Сатурн разворачивается в прямое движение, всё процессы пойдут к завершению. Полностью из двенадцатого дома (сектора завершения) он выйдет 15 февраля 2026 года и больше не вернется туда лет 30.

Но 15 февраля 2026 года Сатурн войдет в ваш знак, в знак Овна, на несколько лет. Сатурн – это планета планирования, дисциплины, работы, статуса, целей. И такое ощущение, что до 15 февраля, пока Сатурн в 12 доме, вам нужно четко осознать и составить план вашей будущей жизни на несколько лет вперед (2-3 года). Важно определиться, к чему вы идете, какая у вас цель, чего хотите достичь.

Сатурн — это еще ответственность. Таким образом, у Овнов может поменяться статус: у кого-то будет брак, у кого-то - развод, ролится ребенок или вы станете руководителем.

