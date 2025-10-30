Гороскоп на ноябрь 2025: на один из знаков зодиака прольется денежный дождь

Анжела Перл рассказала, как ноябрь расширит горизонты Весов.

Гороскоп на ноябрь 2025 для Весов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

На какие сферы жизни Весов будет направлен основной фокус в ноябре

Какие важные астрологические события произойдут 5 ноября

Что советует астролог Весам в период ретроградного Меркурия

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2025 для Весов.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успех.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в ноябре планеты разворачиваются, а это значит, что будет происходить много событий. Но фокус у Весов будет на финансах, пишет Главред.

5 ноября Марс — планета активности, действия — входит в третий дом гороскопа Весов. А третий дом — это коммуникация, общение, контакты, поэтому вы больше будете с кем-то разговаривать, звонить, общаться, ездить куда-то. Обычно третий дом — это ненадолго, недалеко, но эти поездки могут быть неожиданными - такими, которые вы не планировали.

Когда Марс войдет в третий дом, он встанет прямо напротив Урана, который находится в девятом доме. Это сектор путешествий, причем дальних. Третий дом — поездки рядом, а девятый — полеты куда-то далеко.

Марс с Ураном встанут друг напротив друга. Уран — это всегда сюрприз, перемены, неожиданность, и это может быть нужно срочно. Например, нужно внезапно куда-то полететь, оформить документы, купить билеты, открыть визу, поменять паспорт, пройти собеседование на гражданство или ПМЖ, донести документы, отправить посылки за границу, связаться с кем-то на расстоянии. Не исключено, что у вас будет срочная командировка.

Возможно, вы будете менять институт, университет, или вас отправят учиться на семестр в другой вуз. Или вы получите информацию-сюрприз, которую вы не ждали.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Кроме того, 5 ноября будет полнолуние в восьмом доме финансов. Восьмой дом — это чужие деньги: кредиты, кредитные карты, инвестиции, алименты, деньги по разделу имущества. Полнолуние высвечивает финансовую ситуацию.

Вы получите деньги от клиентов, алименты, детские деньги, грант на обучение, новость о заработках мужа/жены или деньги бизнес-партнера. Полнолуние — это кульминация, результат: выплата, получение кредита, налоги, страховые деньги. Или заключение контракта, финансовая коллаборация, которая созреет.

Влияние полнолуния можно ощущать за три дня до и после, так что период со 2 по 8 ноября будет энергетически сильным.

7 ноября Венера входит в ваш сектор денег до конца месяца. Венера приносит прибыль, подарки, финансовые возможности, ресурсы, предложения хорошей работы.

9 ноября Уран возвращается назад в ваш восьмой дом гороскопа, где он был раньше долго (лет 7-8). Наконец-то он выйдет оттуда, это произойдет через полгода - 27 апреля. В эти полгода вас ждет пересмотр финансовых вопросов: общие деньги, общее имущество, совместный бизнес, кредиты, наследство. Если у вас тема развода или раздела имущества, вы будете делить его еще около шести месяцев, до конца апреля.

Ретроградный Меркурий

9 ноября Меркурий разворачивается в ретроградное движение на три недели, до 29 ноября, в третьем доме гороскопа.

Всё, что касается переподписания, возобновления контрактов, документов, будет актуальным в этот период. Это может быть переоформление чего-то (недвижимости, автомобиля), пересдача экзаменов. Вас ждет встреча со старыми друзьями. Вы снова пройдете курс обучения, будете повышать профессиональный уровень. По словам астролога, ретро-Меркурий — это всё, что уже было, знакомо, и мы снова делаем или переделываем.

Нежелательно подписывать важные документы или делать дорогие покупки с 9 по 29 ноября. Также Перл советует не планировать операции на это время.

11 ноября Юпитер в вашем десятом доме гороскопа, который отвечает за карьеру, работу, цели, достижения, помогает определиться и дает возможности. Но с 11 ноября по 11 марта 2026 года он будет идти назад, в прошлое. Это хорошее время для пересмотра профессии, работы, карьеры, обдумывания целей. Вам нужно задуматься: "А чего я на самом деле хочу? Может, сменить карьеру? Переучиться?" Могут появиться возможности, которые заставят задуматься и переоценить свой статус.

Может быть момент ожидания или подготовки к чему-то с 11 ноября по 11 марта.

20 ноября - новолуние во втором доме денег. У Весов - очень денежный месяц. Вас ждет получение денег, решение финансовых вопросов.

Новолуние может дать новый источник дохода, новую работу, приход суммы денег, финансовое оформление, предложение, идею, как зарабатывать, новые ресурсы, заработки, клиентов. Новолуние действует примерно с 20 по 27 ноября.

28 ноября Сатурн, который находится в секторе работы и здоровья, развернется в прямое движение. Сатурн — планета дисциплины, режима работы, ответственности, обязательств.

Если что-то началось с 26 июля, то закончится сейчас, 28 ноября. Вы будете заниматься решением старых проблем. Это может быть завершение ремонта, проект на работе, который затянулся и наконец доделывается.

Сатурн выйдет из шестого дома 15 февраля и вернется только через 30 лет. Если были проблемы со здоровьем, вы будете чувствовать себя намного лучше после 15 февраля.

"Взвешивайте, анализируйте, особенно финансовые вопросы. Второй и восьмой дом — не только про финансы, но и про ценности. У вас будет пересмотр ваших ценностей: что важно, что не так, что на первое место поставите. Как будто заново будете строить свой фундамент и шкалу ценностей. И не забудьте про себя, про свою ценность, чтобы вы были в первых рядах", - сказала Анжела Перл.

Смотрите видео - Гороскоп на ноябрь 2025 для Весов - прогноз Анжелы Перл:

