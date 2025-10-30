Укр
Гороскоп на ноябрь 2025: один знак зодиака ждет звездный час и неожиданная прибыль

Анна Ярославская
30 октября 2025, 23:10
83
Этой осенью партнер Скорпионов приготовил сюрприз - в ноябре придется сделать выбор, свидетельствует гороскоп.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на ноябрь 2025 для Весов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

  • Какое влияние окажет ретроградный Меркурий на финансовые вопросы Скорпионов
  • Что будет происходить в сфере отношений и брака с 9 ноября 2025 года по 27 апреля 2026 года

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2025 для Скорпионов.

Если вам интересен Таро-прогноз для этого знака зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успех.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, основная тема месяца - отношения и любовь. Кто-то замуж выйдет, кто-то женится, пишет Главред.

5 ноября Марс - планета Скорпионов - входит в сектор денег, доходов. Вы будете активны в плане заработков, работы, получения денег, решения финансовых вопросов.

Могут быть даже финансовые сюрпризы, потому что в этот же день, 5 ноября, Марс встанет прямо напротив Урана. Уран – планета неожиданных поворотов, сюрпризов, и Уран находится в восьмом доме финансов.

"Здесь может быть что угодно: вы будете переводить куда-то деньги, переходить на другую работу, получите неожиданное предложение должности. Это может касаться раздела имущества. Каким неожиданным образом могут проиграться финансы? Получение денег от инвестора, кто-то в вас инвестирует. Или наоборот, в бизнес-партнерстве партнер решит выйти из бизнеса. Разные варианты финансовых решений могут быть в районе 5 ноября", - рассказала Перл.

5 ноября также произойдет полнолуние в седьмом доме отношений, партнёрства, брака. Может быть какая-то коллаборация, вы подпишете финансовый договор, контракт. А может, наоборот, разорвете контракт с компанией и не захотите больше сотрудничать.

Кроме того, Марс поднимет вашу самооценку и даст смелость постоять за себя. Возможно, вы начнете заниматься спортом, потому что второй дом – это наше тело, как мы выглядим.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

7 ноября Венера входит в знак Скорпиона до конца месяца. Первый дом – это как мы выглядим. Вы будете хорошо выглядеть, излучать позитивные вибрации. Скорпионы будут получать комплименты, вы сможете уговорить кого угодно на что угодно.

9 ноября Уран, который был в вашем восьмом доме финансов, идет в обратном направлении. На полгода (до 27 апреля) он возвращается в сектор отношений, брака.

Уран любит всё вскрывать, показывать всё, как есть на самом деле, и любит разводить людей, потому что Уран – это планета, отвечающая за свободу. И если вы чувствуете, что что-то или кто-то сковывает вашу свободу, вы не будете это терпеть.

Эти полгода - последние, которые Уран проведет в вашем секторе отношений. Больше он туда не вернется. В следующий раз планета будет в этом секторе брака и отношений только через 84 года. Уран как будто поставит все точки над "i". Если это бизнес-партнерство, и вы чувствуете, что не можете высказаться или не согласны с партнером, вы разорвете эти отношения. Если это контракт с компанией, и вас не устраивает что-то, вы разорвете контракт или уволитесь. Если это романтические отношения, то Уран может давать жизнь в двух городах/странах, либо Уран может дать расставание, развод или во всяком случае мысли об этом. Вы это озвучите, или вам это озвучит вторая половина. Как будто пришло время прояснить ситуацию в браке, партнёрстве.

После 27 апреля Уран снова войдет в восьмой дом финансов, и уже там будут большие финансовые перемены, возможность заработков другими методами.

В этот же день, 9 ноября, когда Уран возвращается в сектор отношений, Меркурий разворачивается в ретроградное движение во втором доме денег на три недели - до 29 ноября.

"Тема отношений и тема денег в ноябре очень важны и могут переплетаться. Ретроградный Меркурий говорит о пересмотре финансовых вопросов. Может быть, это ожидание. Допустим, вы покупаете, оформляете квартиру, и документы будут готовы только после 29 ноября. Или вы что-то переоформляете, снова берете кредит. Или снова к вам возвращаются старые клиенты, или проект, который вы уже делали, или вы возвращаетесь на старую работу, выходите из декретного отпуска. Либо вы снова начинаете получать какую-то финансовую помощь. Очень здорово для погашения долгов, кредитов. Это не только пересмотр финансов, бюджета, но и анализ, нужно провести учет в своем бизнесе", - рассказала астролог.

11 ноября Юпитер - планета удачи, везения, которая находится в вашем девятом доме гороскопа - останавливается и до 11 марта 2026 года будет ретроградной. Может быть ожидание документов на переезд, иммиграцию, гражданство; нужно что-то донести, дослать. Может, вы будете обдумывать иммиграцию, переезжать или нет, искать недвижимость в другой стране. Всё, что касается иностранцев, других стран, сдвинется после 11 марта. Возможно, вы будете готовиться к поездке, путешествию, встрече с кем-то.

20 ноября - новолуние в вашем знаке. Это очень классное новолуние, потому что раз в год бывает новая Луна в нашем знаке. В этот период вы можете показать себя в новом качестве. Это новая энергия, новый импульс, намерения, планы. Очень здорово что-то планировать после 20 ноября.

Сильнее других почувствуют это новолуние те, у кого день рождения с 18 по 22 ноября, или у кого асцендент с 26 по 30 градус Скорпиона. Солнце и Луна высветят вас, вы будете в центре внимания. Вас ждет сюрприз, новости, неожиданная информация.

Могут начаться отношения или состоится знакомство с человеком другой религии, культуры, который на другом языке разговаривает. Вы получите предложение от кого-то, которого вы не ожидали.

28 ноября Сатурн разворачивается в прямое движение. Сатурн – планета ответственности, работы. Ваше хобби может стать вашей работой. Романтические отношения должны перейти на следующий, более серьёзный уровень.

Если с 26 июля у вас была ситуация с детьми или отношениями, которая не сдвигалась с места или были проблемы, то всё это разрешится с 28 ноября. Сатурн как будто накладывал обязательства. 15 февраля он выйдет из пятого дома, и у вас будет больше радости в жизни.

Смотрите видео - Гороскоп на ноябрь 2025 для Скорпионов - прогноз Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

гороскоп Скорпион гороскоп Скорпион гороскоп на ноябрь Анжела Перл Гороскоп 2025
