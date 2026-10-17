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Гороскоп на ноябрь 2026: кому Марс и Юпитер принесут любовь и деньги

Анна Ярославская
17 октября 2026, 15:17
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Ретроградные планеты развернутся, а последняя неделя месяца станет самой удачной для финансов и чувств.
Анжела Перл
Гороскоп для Овнов на ноябрь - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Главное из прогноза:

  • Ноябрьские начинания дадут результат в середине мая
  • Новолуние 9 ноября откроет новые финансовые возможности
  • С 26 ноября больше сил уйдет на работу и здоровье

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на ноябрь 2026 для Овнов. По ее словам, почти весь ноябрь 2026 года Марс и Юпитер будут находиться в соединении в пятом доме гороскопа Овнов, который отвечает за любовь, творчество и детей. Аспект продлится с 1 по 25 ноября, а влияние Марса на этот сектор затянется до середины мая.

Сочетание двух мощных планет в одном секторе астролог трактует как благоприятный знак, однако такой, который потребует от Овнов собственной инициативы.

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"Марс - планета желаний, активности, действий. Юпитер - планета изобилия, подарков судьбы. И как будто вы будете что-то делать для того, чтобы принять эти подарки судьбы", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Проявиться это влияние может в разных сферах - от досуга до планирования семьи.

"Может быть, это будут какие-то поездки, может быть, вы будете более активны в плане похода куда-то в музеи или на какие-то выступления, концерты, или вы будете подготавливать свою выставку, свой творческий проект. Или вы будете очень активны в любви, вы будете ходить на свидания, встречаться с кем-то. Может быть, вы будете активно заниматься детьми или готовиться к беременности", - отметила астролог.

По ее словам, Юпитер поможет зачать ребенка тем, кто это планирует, или встретить свою любовь - особенно после 14 ноября.

Длительное пребывание Марса в одном секторе Перл называет редким явлением. Планета станет ретроградной, поэтому будет двигаться то вперед, то назад в пределах пятого дома и окончательно покинет его только 15 мая.

"Если вы сейчас что-то начнете в ноябре, то реализоваться, или завершиться, или результат вы можете получить, скорее всего, где-то в середине мая", - подчеркнула астролог.

Больше всего удачи Юпитер принесет тем, у кого Солнце или Луна в натальной карте расположены на 24–26 градусе Овна, а также родившимся 15, 16 или 17 апреля.

Финансовый гороскоп для Овнов на ноябрь 2026

9 ноября наступит новолуние в восьмом доме гороскопа Овнов, который астрологи связывают с материальными вопросами и общими ресурсами.

"То есть какая-то новая методика финансовая, новый план, денежный. У вас может быть новый клиент, новая работа, может быть, старый клиент снова вернется, и вы будете с ним работать", - прогнозирует Перл.

Этот период также подходит для оформления наследства или новой страховки, подачи на алименты, рефинансирования кредитов и ипотеки. Для кого-то он станет стартом переговоров о разделе имущества или бракоразводного процесса.

До 13 ноября Овнам стоит сдержать спешку в важных делах, ведь только в этот день Меркурий развернется в прямое движение.

"Конечно, когда это Меркурий, то там нежелательно подписывать никакие документы важные. Нежелательно делать дорогие покупки", - предупредила Анжела Перл.

Восьмой дом, по ее словам, касается и глубоких психологических тем, а также интимной близости. В первые две недели месяца Овны могли работать с психологом над зависимостями или травмами либо возобновить общение с людьми, с которыми когда-то были в отношениях.

Еще одна важная перемена произойдет 14 ноября: после 40 дней обратного движения Венера двинется вперед в седьмом доме - секторе партнерства. Если до этого Овны взвешивали решение или находились на паузе, теперь ситуация прояснится.

"Если вы не могли с кем-то там назначить встречу или подписать какие-то документы, или контракт, или сделка никак там не получалась, то после 14 ноября уже можно заключать сделки купли-продажи, подписывать контракты, договора", - советует Перл.

Кто такая Анжела Перл
Кто такая Анжела Перл / Инфографика: Главред

Гороскоп Овнам на конец ноября: путешествия, сюрпризы и здоровье

С 23 ноября фокус внимания Овнов сместится на внешний мир: Солнце перейдет в девятый дом гороскопа, связанный с дальними странами и другими культурами.

"Может, вы куда-то будете бронировать билеты, может, получать визы, может, новый загранпаспорт будете получать, может быть, куда-то полетите. Может, у вас новый вебсайт или новые подписчики из других стран, или клиенты у вас теперь будут в других странах", - отмечает астролог.

Этот транзит также будет благоприятствовать рекламе, обучению или преподаванию, а еще публикациям - вплоть до выхода собственной книги или контракта с издательством.

Полнолуние в этом месяце придется на третий дом, отвечающий за коммуникацию, и совпадет с Ураном.

"Уран символизирует сюрпризы, неожиданности и, может быть, неожиданное знакомство. Неожиданная новость от родственников, неожиданно гости приедут", - сказала Перл.

Третий дом связан и с транспортом, поэтому возможны неожиданные поездки на машине, командировки или даже решение о переезде.

26 ноября Марс временно покинет сектор любви и до 22 февраля будет находиться в шестом доме, после чего вернется обратно.

"Как будто вы будете тратить много энергии на работу, на какие-то обязанности, может, на животных, может, на домашнюю какую-то рутину. Шестой дом еще дом режима здоровья, может, вы будете много обследоваться, готовиться к операции, ходить по врачам, сдавать анализы или делать зубы. Или займетесь спортом", - предупредила астролог.

Сатурн и Нептун по-прежнему будут находиться в первом доме Овнов, делая представителей знака более ответственными и серьезными.

Самым благоприятным отрезком месяца Перл считает последнюю неделю - с 22 по 30 ноября. В это время Юпитер в пятом доме образует аспект 60 градусов с Венерой в седьмом.

"Поэтому могут прийти к вам идея, или деньги какие-то, или хорошее предложение работы, или удача в чем-то, или любовь, или новость о беременности", - уверена астролог.

Отдельное влияние на знак окажет малая планета Хирон, которая сейчас находится в Овне.

"Хирон - это целитель и указывает на исцеление или на получение какой-то информации, или встречу учителя, знаете, который исцеляет вашу душу. Может быть, и физическое исцеление, и духовное", - отметила Перл.

Сильнее всего влияние Хирона почувствуют Овны, у которых Солнце или Луна расположены на 20 градусе знака, а также родившиеся 18 или 19 апреля.

Смотрите видео - Детальный гороскоп для Овнов на ноябрь 2026:

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