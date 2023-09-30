Гороскоп на октябрь 2023 для Козерогов: когда категорически нельзя принимать важные решения

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет октябрь у представителей знака зодиака Козерог.

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​Гороскоп Козерог - что принесет октябрь в работе, любви и финансах ​/ Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2023 для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 6 октября Меркурий войдет в десятый дом карьеры и работы. Статус Козерогов изменится. Например, вы можете стать родителями, получите предложение руки и сердца, выйдете на пенсию. Возможен переезд. Вы получите новую информацию, которая намекнет на события затмения 14 октября.

10 октября Плутон - планета трансформации и перемен - развернется в прямое движение. С мая Плутон был ретроградным. Будет прогресс в важных вопросах. Наибольшее влияние Плутона почувствуют те Козероги, которые родились 18-19 января.

В этот же день, 10 октября, Венера входит в девятый дом гороскопа. Это сектор, который отвечает за юридические дела и вопросы заграницы. Возможно вы будете сотрудничать с зарубежными фирмами. Не исключена поездка в другую страну или роман с иностранцем.

13 октября - встреча с друзьями. Возможна организация крупного мероприятия. Козероги будут много общаться через Интернет или организуют онлайн бизнес.

14 октября - солнечное затмение. До 29 октября не стоит принимать серьезные решения, ведь их нельзя будет изменить или отменить в течение ближайших 18-19 лет. Козероги выйдут на новый уровень в профессии. У некоторых Козерогов будет пополнение в семье. Козероги определятся со своей новой целью. Вас порадуют наградами.

23 октября вы начнете делать то, что всегда хотели. Вероятно подписание контрактов.

28 октября - лунное затмение в пятом доме радости, детей и удовольствий. Произойдут изменения в жизни детей. Вы вернетесь к детским увлечениям. Астролог советует порадовать себя.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Козерог на октябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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