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Гороскоп на октябрь 2023 для Весов: любовь на расстоянии и возврат налогов

Анна Ярославская
29 сентября 2023, 22:01 обновлено 29 сентября, 22:01
Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет октябрь у представителей знака зодиака Весы.
гороскоп, весы
Гороскоп Весы - что принесет октябрь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2023 для Весов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в октябре будут два затмения - солнечное и лунное. Период между ними - с 14 по 28 октября - называется коридором затмений. Древние астрологи считали, что лучше ничего не делать в это время, лучше переждать, не принимать важных решений, так как их результаты будет очень сложно изменить.

6 октября Меркурий входит в ваш знак. Меркурий весь месяц будет в первом доме гороскопа Весов. У вас будет много общения, звонков, переписок.

У вас появятся новые идеи, возможны знакомства.

10 октября Плутон разворачивается в прямое движение. Будут решаться вопросы недвижимости, места жительства, возможен ремонт, изменения в семье. Все эти сферы ждет трансформация и перемены благодаря Плутону.

В этот же день Венера входит в 12 дом гороскопа. Это очень закрытый, приватный сектор. У представителей знака зодиака возможно начнется любовь на расстоянии, дистанционная работа, тайные отношения. Некоторые Весы займутся благотворительностью. Хорошо углубляться в эзотерику, самопознание, заняться духовным ростом.

13 октября Марс входит во второй дом денег. Этот сектор будет очень сильно проигрываться в октябре. И вы становитесь смелее, начнете заниматься спортом и приводить тело в порядок. Возможно, вы будете много говорить или учиться пению.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

14 октября - солнечное затмение в Весах. Вы будете чувствовать его влияние достаточно долгое время. События будут касаться любви, гармонии, удовольствий и чего-то нового. Возможна беременность, брак. Начнется новый цикл жизни.

28 октября - лунное затмение в восьмом доме, это сектор, который отвечает за чужие или общие деньги. Вы можете получить наследство, выплаты, инвестиции. У вас возникнут вопросы, связанные со сферой красоты и денег. Затмение может высветить вопросы денег, кредитов. Вы можете делить имущество. Не исключен возврат налогов.

Смотрите видео - Гороскоп Весы на октябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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