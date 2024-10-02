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Гороскоп на октябрь 2024 для Дев: какие сюрпризы приготовил второй месяц осени

Анна Ярославская
2 октября 2024, 05:35
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В октябре планета удачи Юпитер будет способствовать достижению новых целей и может помочь в подготовке к важным проектам.
Гороскоп, Анжела Перл
Гороскоп на октябрь 2024 для Дев - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2024 для Дев.

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 2 октября будет затмение во втором доме гороскопа, который символизирует доходы, расходы, деньги, зарплату, бюджет.

Затмение может повлиять на финансовую ситуацию в течение трех месяцев после 2 октября, так как оно является завершающим в двухлетнем цикле, касающемся финансов. Это может привести к изменениям в уровне доходов, ценностей и даже в общем уровне жизни.

"Возможно вы станете пересматривать ваши доходы, или менять работу, или повышать цены на услуги, или делать распродажу. Это последнее затмение во втором доме. Цикл финансов у вас шел два года и закончится он весной, потому что весной будет еще одно затмение в восьмом доме гороскопа, который символизирует доходы партнера, партнерши, совместные финансы, наследство, гранты, стипендии. Смысл этих затмений - поменять ваши доходы, уровень ценностей, уровень вашей жизни", - сказала астролог.

Если вам интересен Таро-прогноз для Дев и других знаков зодиака на солнечное затмение, читайте материал: Солнечное затмение 2 октября 2024: Овнам - сила, Скорпионам - новые цели, Девам - стабильность.

Ретроградный Юпитер 9 октября 2024

9 октября Юпитер – планета удачи, везения, счастливых возможностей - разворачивается в ретроградное движение до 4 февраля 2025 года.

Юпитер будет идти обратно в 10-м доме гороскопа, который отвечает за карьеру, профессию, работу.

"Может быть, это что-то вы будете делать еще раз. Обычно, когда планета движется назад, вам как будто дается второй шанс, или как будто вы будете пересматривать что-то, касающееся карьеры, или у вас может меняться начальство, руководство, что может повлиять на вашу карьеру", - сказала астролог.

Ретроградный Юпитер часто приносит возможность пересмотреть и переосмыслить карьерные цели и достижения. Возможно, вы будете пересматривать свои профессиональные амбиции, менять работу или получать новые назначения.

Юпитер будет способствовать достижению новых целей и может помочь в подготовке к важным проектам, которые вы сможете презентовать в будущем.

Полнолуние 17 октября - влияние на Дев

Полная Луна будет в восьмом доме гороскопа Дев - это сектор финансов, совместных ресурсов и интимных отношений.

Полнолуние может принести новости о деньгах партнера, наследстве или других финансовых поступлениях. Это время, когда прояснятся важные финансовые вопросы. Возможно, вы получите информацию о грантах, налогах или других денежных поступлениях.

Восьмой дом также отвечает за глубокие эмоциональные связи и психологические аспекты. Девы прояснят отношения с близкими людьми. Возможно, вам потребуется обратиться к психологу или психотерапевту для решения каких-то внутренних проблем.

Кроме того, вас ждут проверки финансовых документов или бухгалтерии, что может вызвать стресс, но также даст возможность наладить порядок в финансах.

Полнолуние может также затронуть близкие отношения. Возможно, вам предстоит обсудить важные вопросы с партнером или прояснить ситуацию в отношениях.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный гороскоп для Дев на октябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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