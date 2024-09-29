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Гороскоп на октябрь 2024 для Раков: трансформация в жизни и хорошие новости

Анна Ярославская
29 сентября 2024, 03:04
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Октябрь обещает быть периодом значительных изменений и возможностей для Раков, как в личной жизни, так и в карьере.
Анжела Перл, гороскоп
Рак - Гороскоп на октябрь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2024 для Раков.

Тем временем астролог Влад Росс назвал самые важные астрологические события второго месяца осени. В эти дни могут произойти как хорошие, так и опасные события. Детальнее читайте в материале: Риск "ядерки" и другие катастрофы: Росс назвал самые опасные даты октября 2024.

Чего ждать в октябре 2024 - Гороскоп для Раков

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 2 октября произойдет солнечное затмение в четвертом доме гороскопа Раков, что может открыть новые возможности, связанные с домом и семьей. Это затмение может привести к изменениям в месте жительства или семейных отношениях.

"Солнечное затмение обычно открывает новые возможности, дает что-то. Если лунное затмение, которое было в сентябре, что-то забирало или заканчивало, то это - дает", - сказала специалист.

Солнечное затмение принесёт Ракам возможность и новое начало. Но чтобы это получить, нужно будет что-то отпустить, чтоб произошла замена.

"Например, у вас рождается ребёнок, и вы теряете свой образ жизни, вы уже фокусируетесь на ребёнке. Или вы переезжаете в другое место и теряете то место, где вы раньше жили. Состоится переезд, вы начинаете ремонт и фокусируетесь на нем больше, чем на других делах", - объяснила астролог.

Если вам интересен Таро-прогноз для Раков и других знаков зодиака на солнечное затмение, читайте материал: Солнечное затмение 2 октября 2024: Овнам - сила, Скорпионам - новые цели, Девам - стабильность.

11 октября Плутон разворачивается в прямое движение, а в ноябре он покинет сектор отношений, что приведет к завершению длительных тем, связанных с браком, разводом или другими важными отношениями. Вы сможете определить, кто действительно важен для вас. Это может касаться как личных, так и деловых отношений.

Плутон находился в седьмом доме гороскопа Раков с 2008 года, что означало длительные уроки и трансформации в отношениях. Когда планета выйдет из этого дома гороскопа, Раки смогут лучше разбираться в своих чувствах и выбирать, с кем им общаться.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Плутон — это планета трансформации, и его влияние может привести к значительным переменам. Вы освободитесь от ненужных связей и начнете новые отношения на более здоровой основе. Кроме того, вы почувствуете эмоциональное облегчение, появится возможность двигаться дальше, оставляя за собой тяжелые ситуации и конфликты.

С 14 октября Меркурий войдет в пятый дом, что может принести хорошие новости, касающиеся детей или новых увлечений. Это также время для романтических встреч и развития новых дружеских связей.

17 октября будет полнолуние в десятом доме гороскопа. Полная Луна высветит ваши карьерные достижения и статус в обществе. Это время, когда вы можете получить признание. Некоторые Раки решат сменить профессию или работу. Произойдут изменениям в организации, в которой вы работаете. Например, поменяется начальство.

Полнолуние может высветить вашу репутацию и то, как вас воспринимают окружающие. Это время, когда вы можете задуматься о том, как вы хотите,

Согласно гороскопу на месяц, в октябре Марс будет в знаке Рака, что даст дополнительную энергию и мотивацию для достижения целей. Это может быть хорошее время для физической активности и реализации амбициозных планов.

Детальный гороскоп для Раков на октябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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