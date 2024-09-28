УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на октябрь 2024: прогноз для Близнецов от Анжелы Перл

Анна Ярославская
28 сентября 2024, 13:33
128
В октябре Юпитер будет давать второй шанс и другие подарки. В жизни Близнецов повторится какая-то ситуация.
Анжела Перл, гороскоп
Близнецы - Гороскоп на октябрь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2024 для Близнецов.

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 2 октября 2024 года произойдет солнечное затмение, которое будет иметь особое значение для Близнецов, так как оно будет происходить в их пятом доме гороскопа.

Это затмение завершает двухлетний цикл затмений в этом секторе, который связан с творчеством, любовью, романтическими отношениями и возможностью беременности.

Чего ждать Близнецам от затмения:

  • Возможность беременности или рождения ребенка.
  • Открытие новых талантов и увлечений.
  • Встреча с новой любовью или принятие решения о текущих отношениях, включая возможность перехода на новый уровень.
  • Затмение может подталкивать к выбору, что оставить в прошлом, чтобы освободить место для нового.

"Вы можете встретить любовь в своей жизни, а может быть, наоборот, вы примете решение, подходит вам этот человек или нет. Возможно ваши отношения могут перейти на следующий уровень. Если вы встречались, то теперь, например, съедетесь и будете жить вместе или переедете в другой город к любимому человеку", - сказала Анжела Перл.

Астролог добавила, что затмение будет проходить рядом с кармическим узлом потерь.

"Вы как будто должны оставить что-то, чтобы получить новое. Или от чего-то отказаться, чтобы в вашу жизнь пришло новое, как будто выбор нужно сделать, или ситуация так сложится", - сказала она.

Если вам интересен Таро-прогноз для Близнецов и других знаков зодиака на солнечное затмение, читайте материал: Солнечное затмение 2 октября 2024: Овнам - сила, Скорпионам - новые цели, Девам - стабильность.

Ретроградный Юпитер 9 октября 2024

9 октября Юпитер - планета везения, удачи - разворачивается в ретроградное движение до 4 февраля.

Юпитер будет давать второй шанс или ещё какие-то подарки. В жизни Близнецов повторится какая-то ситуация.

"Юпитер - очень добрая планета, и она всегда нас защищает. Это как ангел-хранитель, который оберегает и защищает и дает возможности, подарки, судьбы", - свидетельствует гороскоп.

Сильнее других влияние Юпитера почувствуют Близнецы, которые родились с 1 по 12 июня.

Влияние Юпитера может также затронуть темы партнерства и отношений, что может привести к пересмотру существующих договоренностей или даже к новым знакомствам.

В целом, период ретроградного Юпитера может стать временем для рефлексии и переосмысления, что позволит Близнецам воспользоваться новыми возможностями и улучшить свою жизнь.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Полнолуние 17 октября - влияние на Близнецов

Полнолуние 17 октября будет происходить в одиннадцатом доме гороскопа Близнецов, который связан с социальными связями, дружбой и групповой деятельностью.

Полная Луна может активировать дружеские отношения и социальные связи. Возможно, вы получите новости от друзей или будете участвовать в каких-то общественных мероприятиях.

Близнецы могут создать новую группу или получить приглашение на мероприятие, где будет много людей.

Полнолуние также символизирует кульминацию и результаты. Вы можете получить признание за свои усилия или завершить проект, над которым работали.

Возможно, вы решите выйти из какой-то группы или клуба, если почувствуете, что это больше не соответствует вашим интересам или целям.

Детальный гороскоп для Близнецов на октябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Близнецы гороскоп гороскоп Близнецы гороскоп на октябрь Анжела Перл гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

В США сделали заявление о плане победы Украины и указали на важный момент

В США сделали заявление о плане победы Украины и указали на важный момент

15:31 Мир
Готовил операторов Shahed: под Москвой ГУР ликвидировало полковника РФ

Готовил операторов Shahed: под Москвой ГУР ликвидировало полковника РФ

15:24 Мир
В США медлят: Байден не придерживается обещания по Украине - WSJ

В США медлят: Байден не придерживается обещания по Украине - WSJ

15:09 Мир
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину накроют сильные дожди: названа дата сильного похолодания 11499

Украину накроют сильные дожди: названа дата сильного похолодания

4 самых счастливых знака зодиака октября: их мечты будут сбываться 10487

4 самых счастливых знака зодиака октября: их мечты будут сбываться

На коленях: Лорак получила кольцо от своего йога-бойфренда 8587

На коленях: Лорак получила кольцо от своего йога-бойфренда

Как легко и быстро помыть натяжной потолок: способ на заметку хозяйкам 3815

Как легко и быстро помыть натяжной потолок: способ на заметку хозяйкам

Последние новости

15:31

В США сделали заявление о плане победы Украины и указали на важный момент

15:31

Тройной диагноз: популярная американская звезда рассказала о болезнях

15:24

Готовил операторов Shahed: под Москвой ГУР ликвидировало полковника РФ

15:17

Отбиваем не только улицы, но и населенные пункты: какая ситуация под Покровском

15:09

В США медлят: Байден не придерживается обещания по Украине - WSJ

Украину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозомУкраину накроет резкое похолодание: синоптик Птуха удивила прогнозом
15:07

Известная украинская певица выходит замуж

14:46

В одной из самых горячих точек фронта: Буданов не испугался посетить позиции ГУР

14:24

В ЕС раскритиковали поддержку Венгрией китайского "мирного плана" для Украины

14:21

Войска РФ готовятся к штурмам в одной из областей: ВСУ раскрыли подробности

Реклама
14:09

Квадроберы уже в Украине: кто эти люди в масках с хвостами и есть ли опасность

13:35

Правила пересечения границы с ЕС меняются: придется ли платить украинцам

13:33

Гороскоп на октябрь 2024: прогноз для Близнецов от Анжелы ПерлВидео

13:05

В России появился некий "Пригожин-2": будет ли второй поход на МосквуВидео

12:45

Гороскоп на октябрь 2024 для Тельцов: второй шанс, смена статуса и очищениеВидео

12:24

Уже 8 погибших: Зеленский рассказал о последствиях вражеского удара по СумахФото

12:01

Решающий момент: Зеленский готовится к переговорам - El País

11:54

"Поставили на кон все": на каком направлении происходит решающая битва - Братчук

11:32

Контрнаступление РФ провалилось: для врага на Курщине возникла новая угроза - Попович

11:30

Войска РФ продвигаются на Донетчине и захватили город: в США раскрыли детали

11:15

Гороскоп на октябрь 2024: Плутон изменит жизнь Овнов навсегдаВидео

Реклама
10:48

Залужный "тает на глазах": генерал поделился новостью из Британии и удивил видом

10:09

Удар России по больнице в Сумской области: опубликованы первые фото последствийФото

10:00

Возможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид ШарпВидео

09:39

Солнечное затмение 2 октября 2024: Овнам - сила, Скорпионам - новые цели, Девам - стабильностьВидео

09:39

Китай, Бразилия, Турция: "друзья" России выступили с критикой угроз Путина

09:13

Чем смыть старую побелку с потолка: очень легкий, но рабочий способВидео

09:08

РФ запустила по Украине 77 средств: сколько целей удалось сбить - Воздушные силы

08:37

Войска РФ дважды за утро ударили по Сумам: попали по медучреждению и домам, детали

08:10

Начался цирк: как украинские Трамписты пытаются отмазать кумирамнение

08:00

Охватить позиции ВСУ с двух флангов: где оккупанты задумали коварную ловушку

06:10

Зачем Путину Угледар?мнение

05:50

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 8 секунд найти корону в спальне

05:18

Гороскоп на завтра 29 сентября: Водолеям - большое счастье, Скорпионам - интересный звонок

04:46

Станет только хуже: почему нельзя кричать и бить кота - объяснение знают единицыВидео

04:15

Кто начальник: непростая загадка, которую смогут разгадать единицы

03:31

Пока холода не нагрянули: как почистить газовую колонку

02:40

Можно ли разогревать еду в пластиковых контейнерах в микроволновой печи

02:02

Создание Курской народной республики: эксперт раскрыл вероятный сценарий

01:00

Что можно и чего не стоит делать в октябре: астрологический прогноз Влада Росса

00:13

4 самых счастливых знака зодиака октября: их мечты будут сбыватьсяВидео

Реклама
27 сентября, пятница
23:51

После встречи с Зеленским Трамп пугает Третьей мировой, если победит Харрис

23:37

Осталось пару дней: Украину совсем скоро атакует новая магнитная буряВидео

22:52

Будут обходить дом десятой дорогой: женщина назвала лучшее средство от мухВидео

22:50

Китай прислал РФ смертоносное оружие для испытаний в Украине - The Times

22:01

Осталось за дверью: о чем именно Трамп говорил с Зеленским - Офис президента

21:58

В ВСУ служат 68 тысяч женщин: в Минобороны сказали, сколько из них на передовой

21:54

В 300 метрах от ЗАЭС раздавались взрывы: что известно

21:36

Как сказать на украинском "паєтки": лишь единицы знают правильный ответВидео

21:34

4 знака зодиака, которые будут неудачниками в октябре: какие проблемы их ждутВидео

21:06

Зеленский попытался подыграть обеим партиям: Игорь Рейтерович – о визите в США

^
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзииНародные приметы
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять