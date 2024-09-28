Гороскоп на октябрь 2024: прогноз для Близнецов от Анжелы Перл

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2024 для Близнецов.
Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 2 октября 2024 года произойдет солнечное затмение, которое будет иметь особое значение для Близнецов, так как оно будет происходить в их пятом доме гороскопа.
Это затмение завершает двухлетний цикл затмений в этом секторе, который связан с творчеством, любовью, романтическими отношениями и возможностью беременности.
Чего ждать Близнецам от затмения:
- Возможность беременности или рождения ребенка.
- Открытие новых талантов и увлечений.
- Встреча с новой любовью или принятие решения о текущих отношениях, включая возможность перехода на новый уровень.
- Затмение может подталкивать к выбору, что оставить в прошлом, чтобы освободить место для нового.
"Вы можете встретить любовь в своей жизни, а может быть, наоборот, вы примете решение, подходит вам этот человек или нет. Возможно ваши отношения могут перейти на следующий уровень. Если вы встречались, то теперь, например, съедетесь и будете жить вместе или переедете в другой город к любимому человеку", - сказала Анжела Перл.
Астролог добавила, что затмение будет проходить рядом с кармическим узлом потерь.
"Вы как будто должны оставить что-то, чтобы получить новое. Или от чего-то отказаться, чтобы в вашу жизнь пришло новое, как будто выбор нужно сделать, или ситуация так сложится", - сказала она.
Если вам интересен Таро-прогноз для Близнецов и других знаков зодиака на солнечное затмение, читайте материал: Солнечное затмение 2 октября 2024: Овнам - сила, Скорпионам - новые цели, Девам - стабильность.
Ретроградный Юпитер 9 октября 2024
9 октября Юпитер - планета везения, удачи - разворачивается в ретроградное движение до 4 февраля.
Юпитер будет давать второй шанс или ещё какие-то подарки. В жизни Близнецов повторится какая-то ситуация.
"Юпитер - очень добрая планета, и она всегда нас защищает. Это как ангел-хранитель, который оберегает и защищает и дает возможности, подарки, судьбы", - свидетельствует гороскоп.
Сильнее других влияние Юпитера почувствуют Близнецы, которые родились с 1 по 12 июня.
Влияние Юпитера может также затронуть темы партнерства и отношений, что может привести к пересмотру существующих договоренностей или даже к новым знакомствам.
В целом, период ретроградного Юпитера может стать временем для рефлексии и переосмысления, что позволит Близнецам воспользоваться новыми возможностями и улучшить свою жизнь.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Полнолуние 17 октября - влияние на Близнецов
Полнолуние 17 октября будет происходить в одиннадцатом доме гороскопа Близнецов, который связан с социальными связями, дружбой и групповой деятельностью.
Полная Луна может активировать дружеские отношения и социальные связи. Возможно, вы получите новости от друзей или будете участвовать в каких-то общественных мероприятиях.
Близнецы могут создать новую группу или получить приглашение на мероприятие, где будет много людей.
Полнолуние также символизирует кульминацию и результаты. Вы можете получить признание за свои усилия или завершить проект, над которым работали.
Возможно, вы решите выйти из какой-то группы или клуба, если почувствуете, что это больше не соответствует вашим интересам или целям.
Детальный гороскоп для Близнецов на октябрь смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
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