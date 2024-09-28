Гороскоп на октябрь 2024: прогноз для Близнецов от Анжелы Перл

В октябре Юпитер будет давать второй шанс и другие подарки. В жизни Близнецов повторится какая-то ситуация.

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Близнецы - Гороскоп на октябрь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на октябрь 2024 для Близнецов.

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 2 октября 2024 года произойдет солнечное затмение, которое будет иметь особое значение для Близнецов, так как оно будет происходить в их пятом доме гороскопа.

Это затмение завершает двухлетний цикл затмений в этом секторе, который связан с творчеством, любовью, романтическими отношениями и возможностью беременности.

Чего ждать Близнецам от затмения:

Возможность беременности или рождения ребенка.

Открытие новых талантов и увлечений.

Встреча с новой любовью или принятие решения о текущих отношениях, включая возможность перехода на новый уровень.

Затмение может подталкивать к выбору, что оставить в прошлом, чтобы освободить место для нового.

"Вы можете встретить любовь в своей жизни, а может быть, наоборот, вы примете решение, подходит вам этот человек или нет. Возможно ваши отношения могут перейти на следующий уровень. Если вы встречались, то теперь, например, съедетесь и будете жить вместе или переедете в другой город к любимому человеку", - сказала Анжела Перл.

Астролог добавила, что затмение будет проходить рядом с кармическим узлом потерь.

"Вы как будто должны оставить что-то, чтобы получить новое. Или от чего-то отказаться, чтобы в вашу жизнь пришло новое, как будто выбор нужно сделать, или ситуация так сложится", - сказала она.

Если вам интересен Таро-прогноз для Близнецов и других знаков зодиака на солнечное затмение, читайте материал: Солнечное затмение 2 октября 2024: Овнам - сила, Скорпионам - новые цели, Девам - стабильность.

Ретроградный Юпитер 9 октября 2024

9 октября Юпитер - планета везения, удачи - разворачивается в ретроградное движение до 4 февраля.

Юпитер будет давать второй шанс или ещё какие-то подарки. В жизни Близнецов повторится какая-то ситуация.

"Юпитер - очень добрая планета, и она всегда нас защищает. Это как ангел-хранитель, который оберегает и защищает и дает возможности, подарки, судьбы", - свидетельствует гороскоп.

Сильнее других влияние Юпитера почувствуют Близнецы, которые родились с 1 по 12 июня.

Влияние Юпитера может также затронуть темы партнерства и отношений, что может привести к пересмотру существующих договоренностей или даже к новым знакомствам.

В целом, период ретроградного Юпитера может стать временем для рефлексии и переосмысления, что позволит Близнецам воспользоваться новыми возможностями и улучшить свою жизнь.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Полнолуние 17 октября - влияние на Близнецов

Полнолуние 17 октября будет происходить в одиннадцатом доме гороскопа Близнецов, который связан с социальными связями, дружбой и групповой деятельностью.

Полная Луна может активировать дружеские отношения и социальные связи. Возможно, вы получите новости от друзей или будете участвовать в каких-то общественных мероприятиях.

Близнецы могут создать новую группу или получить приглашение на мероприятие, где будет много людей.

Полнолуние также символизирует кульминацию и результаты. Вы можете получить признание за свои усилия или завершить проект, над которым работали.

Возможно, вы решите выйти из какой-то группы или клуба, если почувствуете, что это больше не соответствует вашим интересам или целям.

Детальный гороскоп для Близнецов на октябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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