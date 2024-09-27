Гороскоп на октябрь от Влада Росса: Водолею – неотвратимый успех, Весам – черная полоса

Солнечное затмение октября 2024 года одним знакам зодиака принесет фатальный сказочный успех на весь месяц, а другим – трудности и испытания.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-oktyabr-ot-vlada-rossa-vodoleyu-neotvratimyy-uspeh-vesam-chernaya-polosa-10600484.html Ссылка скопирована

Гороскоп на октябрь-2024 от Влада Росса сулит четырем знакам счастливый месяц / Главред

Гороскоп на октябрь 2024 года для всех знаков зодиака сулит большинству хороший ровный период. Однако не всем – несколько знаков зодиака ощутят на себе тяжелое влияние солнечного затмения, которое состоится 2 октября.

Кто в середине осени пополнит ряды счастливчиков, а кто – ряды неудачников, читайте в гороскопе от астролога Влада Росса.

Неудачники октября-2024:

Овен

В октябре 2024 года неугомонному Овну предстоит активная жизнь. Главное – не обидеть ненароком кого-то из окружающих, а они в этом месяце могут как помочь, так и навредить Овну. Дипломатия, дипломатия и еще раз дипломатия – это главное правило для представителей знака в октябре. Очень сложный месяц для Овна, потому что солнечное затмение 2 октября будет происходить в оппозиции к этому знаку.

Девиз месяца для Овна – мысль материальна. Позитивный настрой поможет преодолеть любые препятствия.

Благоприятные дни октября-2024: 5, 11, 14, 15, 30.

Неблагоприятные дни октября-2024: 8, 9, 16, 17, 20, 21.

Карьера и деньги. Октябрь 2024-го у Овна будет благоприятным для завязывания и укрепления партнерских взаимоотношений, старта проектов, подписания договоров и просто удачной работы на своем месте. Главное в октябре, особенно в первые две недели, научиться вести конструктивный диалог и внимательно слушать собеседников.

Финансовые позиция Овна в октябре будут довольно стабильны. Больших убытков в октябре не предвидится. Важно все просчитывать и не идти на необдуманный риск.

Личная жизнь. В семейной жизни Овна в октябре 2024 года возможны сложности и препятствия. Если избранник загружен работой, и Овен начинает переживать из-за недостатка внимания к своей персоне, то так может даже разрушиться брак. Вообще, звездная обстановка первой половины месяца будет провоцировать представителей знака на конфликты.

Во второй половине октября дома у Овна тоже будет не очень спокойно. А в последнюю неделю месяца возможны двусмысленные знаки внимания со стороны влюбленного коллеги. Вполне может начаться служебный роман. В любом случае, от Овна будет исходить энергия такой силы, что мало кто сможет перед ним устоять, особенно если представители знака внезапно сменят имидж.

Здоровье. Первая неделя октября будет благоприятна для планового посещения врача Овном, обследований. В середине месяца наиболее проблемной зоной могут стать желудок и тонкий кишечник. Во второй половине месяца в зоне риска будут глаза и сосуды головного мозга. Октябрь неблагоприятен для больших нагрузок. Конец месяца довольно благоприятен и подойдет для приобретения годового абонемента в тренажерный зал. В последние дни октября Овен будет чувствовать себя хорошо.

Смотрите гороскоп на октябрь 2024 года для всех знаков зодиака от астролога Влада Росса:

Рак

В октябре-2024 в центре внимания Рака окажутся дом, дети и семья. Раку захочется побыть рядом с родными людьми в период осеннего ненастья. Погода в доме в октябре будет зависеть только от Рака, а дом будет местом его силы. Октябрь – сложный период для Рака, который пройдет под знаком "минус". Раку противопоказаны риски и авантюры.

Благоприятные дни октября-2024: 3, 6, 11, 20, 25.

Неблагоприятные дни октября-2024: 1, 9, 15, 16, 23.

Карьера и деньги. В первой половине октября на работе у Рака особых сюрпризов не предвидится. Всё будет идти своим чередом, ответственных решений принимать Раку не придется. Сдержаннее нужно быть в конце месяца. Под воздействием космических аспектов будет сложно обходить острые углы, особенно когда будет противостояние Марса, Солнца и Плутона.

Финансовая ситуация в октябре у Рака будет более-менее стабильной, если он не будет рисковать. Иначе есть риск прогореть.

Личная жизнь. Весь октябрь внимание Рака будет поглощено домашними делами. Родственники неожиданно могут вороваться к нему домой. Звезды рекомендуют изучать рынок недвижимости, выбирать риелтора, подумать об ипотеке, но не принимать решений о крупных покупках. Лучше всё хорошенько обдумать, понять, чего на самом деле хочется.

Одинокие Раки в октябре могут встретить свою судьбу, особенно вблизи затмения.

Здоровье. Состояние здоровья Рака в октябре не внушает опасений. Проблемой месяца может стать аллергия на определенные продукты или косметические средства. Диеты в октябре нежелательны, как и новые непривычные процедуры. Благоприятно укреплять иммунитет и принимать витамины.

Весы

Октябрь 2024 года будет очень сложным периодом для Весов, поскольку солнечное затмение будет как раз в этом знаке зодиака. Впрочем, месяц будет активным и насыщенным, и Весам захочется обновления в одной или нескольких сферах жизни.

Благоприятные дни октября-2024: 7, 10, 13, 20, 24.

Неблагоприятные дни октября-2024: 8, 15, 16, 19, 30.

Карьера и деньги. Весам в работе и финансовой сфере в октябре важно постараться задать высокий темп. Нужно использовать все предоставленные шансы, особенно в конце месяца – для этого будут и силы, и энергия, и поддержка звезд. Некоторые представители знака попробуют себя в этом месяце на новом поприще. В конце октября для Весов сложится удачная комбинация звезд.

В октябре звезды не рекомендуют Весам тратить слишком много денег на семью, совершать важные покупки, особенно в начале месяца.

Личная жизнь. В первой половине октября семейная жизнь может показаться Весам скучноватой и однообразной – вашим отношениям требуется новый импульс. Вблизи солнечного затмения может быть много расставаний.

Одинокие Весы могут встретить человека, общение с которым может закончиться созданием семьи.

Здоровье. Октябрь будет благоприятен для тех Весов, которые хотят похудеть. В середине месяца аппетит Весов снизится. При этом не нужно искать экзотических диет – достаточно просто исключить из рациона продукты с большим количеством углеводов и обильные ужины. Также возможны аллергические реакции, которые станут заметны на коже. Неблагоприятное время, чтобы загорать – что на пляжах, что в солярии, иначе могут быть плохие последствия для кожи.

Рыбы

Октябрь 2024 года для Рыб будет ровным месяцем, будет ни холодно, ни жарко. Месяц обещает пройти для Рыб без особых катаклизмов, но и расслабиться он не даст. Рыбам придется лавировать, принимать решение и делать выбор. Многих представителей знака ждут нестандартные ситуации, но звезды говорят, что рыбам удастся обратить их в свою пользу. Рыб могут разрывать страсти и амбиции, но они не будут склонны демонстрировать это окружающим. Не всё будет гладко и в отношениях с постоянным партнером, хотя свидания могут быть достаточно успешными. Если Рыбы собираются менять работу, лучше сделать это в первой половине месяца, особенно 5-15 октября.

Благоприятные дни октября-2024: 1, 2, 10, 14, 15, 24, 25.

Неблагоприятные дни октября-2024: 3, 4, 12, 13, 19, 23.

Карьера и деньги. В октябре у Рыб вполне возможны неприятности на работе, но не стоит заранее настраиваться на пессимистический лад. Рыбам хватит сил и мудрости, чтобы принимать правильные решения.

В финансовом плане в октябре Рыбам нельзя поддаваться соблазнам потратить немалую сумму на развлечения, даже если кажется, что они того стоят. Если Рыбы отправятся за границу, они там могут потратиться так, что вернутся без единой гривны в кармане.

Личная жизнь. В начале октября-2024 в вопросах личной жизни Рыбам не стоит проявлять большую категоричность, иначе партнер может потерять самообладание. Нужно стараться проявлять гибкость в отношениях, тем более Рыбы обладают врожденным чувством такта. Рыбам, мечтающим о постоянных отношениях, необходимо набраться терпения до конца месяца, ведь в это время они могут стать особенно привлекательными. Нужно будет воспользоваться моментом и заявить о себе человеку, к которому Рыбы не равнодушны.

Здоровье. В октябре Рыбы столкнутся с проблемой лишнего веса, то есть они могут заметно прибавить в весе. Потому рекомендуется сесть на диету, ведь в связи с этим пострадает не только фигура, но и здоровье в целом. В этом месяце Рыбы будут склонны засиживаться допоздна на работе, учебе или за просмотром фильма и меньше двигаться. Потому Рыбам нужно брать волю в кулак и больше бегать или ходить. В октябре нужно внимательно относиться к себе, нормализовать свой рацион питания, а главное – хорошо высыпаться.

Нейтральным октябрь 2024 года будет для следующих знаков:

Телец

В октябре 2024-го Тельца ждет много работы, и далеко не всегда это будет та работа, которая ему нравится. Но Телец будет востребован на все 100%. Кроме того, сейчас самое время задуматься о том, не могут ли увлечения Тельца стать источниками дополнительного дохода.

Девиз этого месяца для Тельца – нужно находиться в центре своей жизни, а не на обочине чужой. В целом, октябрь будет средним, относительно благоприятным для Тельца.

Благоприятные дни октября-2024: 3, 8, 12, 16, 28.

Неблагоприятные дни октября-2024: 1, 15, 23, 24, 30.

Карьера и деньги. В первой половине октября Тельца на работе загрузят рутинными делами, но сил ему хватит на всё, и результаты порадуют. Финансовая ситуация не внушает серьезных опасений, однако не стоит тратить деньги впустую, так как особо больших доходов звезды Тельцу не обещают.

Личная жизнь. В октябре у Тельца всё должно быть спокойно и тихо. Если не хватает положительных эмоций в личной жизни, то самое время завести домашнего питомца: забота о собаке или кошке объединит всю семью, взрослых и детей. Во второй половине месяца пары, живущие в гражданском браке, примут решение отправиться в ЗАГС.

Здоровье. В октябре Телец рискует подхватить инфекционное заболевание, особенно грипп или коронавирус. В первой половине месяца возможны психосоматические расстройства: нужно избегать стрессов и спешить восстановить душевное равновесие. А во второй половине месяца нужно следить за давлением, да и сердце может пошаливать.

Лев

Октябрь-2024 подарит Льву шанс завязать новые знакомства. Месяц обещает интересным и ровным, хорошего будет больше, чем плохого.

Девиз октября для Льва – если хотите перемен, сами меняйте всё вокруг себя.

Благоприятные дни октября-2024: 4, 6, 11, 20, 23.

Неблагоприятные дни октября-2024: 7, 15, 22, 29, 30.

Карьера и деньги. В октябре у Льва будет шанс подняться по карьерной лестнице и решить вопрос с трудоустройством. Легче всего это будет сделать в середине месяца. 5-15 октября перед Львом откроются новые перспективы и возможности. Особенно этот период хорош для тех Львов, чья работа связана с информацией, логистикой, обучением, журналистикой.

В начале октября, 1-5 числа, Льву важно держать свои финансы под контролем и особо не тратить. В середине месяца можно рассчитывать на прибавку к зарплате или премию.

Личная жизнь. Семейная жизнь Льва в октябре-2024 войдет в спокойное русло. В середине месяца любимый человек преподнесет подарок, который не только придется Льву по вкусу, н и позволит закрыть глаза на былые недоразумения. В конце октября возможны вспышки ревности, потому Льву важно сдерживать себя.

Свободным представителям знака дальние путешествия в последнюю неделю месяца могут принести необычное перспективное знакомство, особенно с иностранцем, которое может закончиться браком.

Здоровье. Энергетический потенциал Льва в октябре будет достаточно велик. Однако есть риск травмировать пальцы рук, потому нужно быть предельно внимательным, особенно это касается музыкантов. Октябрь благоприятен для борьбы с Льва с лишним весом и дурными привычками.

Скорпион

В октябре 2024 года звезды советуют Скорпиону наслаждаться уединением и покоем, чаще выезжать из города на природу, чтобы побыть с близкими людьми или в одиночестве. Скорпиону важно в этом месяце не привлекать к себе излишнего внимания. В целом, месяц будет так себе, ни хороший, ни плохой.

Благоприятные дни октября-2024: 6, 11, 20, 25, 26.

Неблагоприятные дни октября-2024: 1, 8, 15, 16, 23.

Карьера и деньги. Октябрь будет благоприятным месяцем для работы и карьеры Скорпиона. Возможен карьерный рост. Однако не стоит полагаться на друзей, начальников и коллег – всё, чего сможет достичь Скорпион, будет результатом его собственной личной позиции и труда, поступков и решений.

Расходы Скорпиона в середине октября могут превысить доходы, поэтому нужно заранее оценивать свои финансовые возможности и стараться не выходить за рамки бюджета.

Личная жизнь. В октябре в личной жизни Скорпиона всё тайное станет явным. Если Скорпион пребывает в отношениях, которые тщательно скрывал, то в этом месяце о них узнают окружающие. В середине месяца возможны конфликты с супругом или супругой.

Свободным Скорпионам звезды пока не могут пообещать ничего перспективного, кроме тайного романа.

Здоровье. Иммунитет Скорпиона в октябре будет несколько ослаблен. Чтобы не подхватить вирус, в частности, коронавирус, нужно реже бывать в общественных местах. Перекусы в кафе и столовых противопоказаны, поскольку есть риск отравления. В этом месяце могут обостриться хронические недуги, поэтому важно поторопиться с профилактикой. Не стоит увлекаться кофе и чаем, категорически противопоказан в октябре алкоголь.

Козерог

В октябре 2024-го Козерога ждет активный период, на спокойную жизнь можно даже не рассчитывать, поскольку будет жесткий квадрат солнечного затмения к этому знаку зодиака. Перед Козерогом встанут задачи, с которым он прежде не сталкивался. Теряться не стоит, поскольку он умения Козерога держать удар будут зависеть итоги месяца.

Благоприятные дни октября-2024: 6, 11, 17, 25, 27.

Неблагоприятные дни октября-2024: 9, 15, 18, 23, 30.

Карьера и деньги. Для работы Козерога в октябре звезды создадут благоприятные аспекты, что проложит путь к успеху. Особенно это касается тех представителей знака зодиака, чья работа связана с наукой, творчеством, рекламой и путешествиями.

Финансовая ситуация Козерога в октябре улучшится и стабилизируется, однако лишь ближе к концу месяца. А вот в начале месяца проявятся разрушительные тенденции, удары судьбы, посему не следует вкладывать деньги ни в какие финансовые проекты, в том числе и в недвижимость.

Личная жизнь. Козерога в октябре ждет мир и покой в личной жизни. Важно все рабочие вопросы и проблемы оставлять на работе, а, приходя домой, погружаться в дела семьи и родных людей – это доставит Козерогу массу удовольствия. Козерогам, которые мечтают встретить свою вторую половинку, стоит приготовиться, поскольку интерес к ним со стороны противоположного пола в октябре будет обеспечен.

Здоровье. В октябре Козерогу нужно будет сделать всё ради поднятия тонуса, и задача перед ним стоит серьезная, потому нужно позаботиться, чтобы здоровье не подвело. Главное – устоять перед нашествием вирусов: ОРВИ, коронавирус, грипп могут принести Козерогу большие неприятности, вплоть до пневмонии. В середине месяца рекомендуется позаботиться о глазах и не пересиживать за монитором. Если зрение падает, нельзя тянуть с визитом к окулисту. Вторая половина месяца благоприятна для лазерной коррекции зрения.

Счастливчики октября-2024:

Близнецы

Октябрь-2024 будет благоприятным месяцем для Близнецов. Иногда представителям знака будет казаться, что окружающие их недооценивают, но это не так. Именно в октябре заслуги Близнецов по достоинству оценит начальство и окружающие, да и сами Близнецы узнают себе цену. В октябре звезды помогут переубедить окружающих – и дома, и на работе Близнецов будут носить на руках.

Девиз октября для Близнецов – иногда мечты сбываются не так, как бы того хотелось, а порой даже лучше.

Фатальные события, связанные с солнечным затмением в октябре, для Близнецов будут счастливыми. Например, если Близнецы долго за кем-то ухаживали, то наконец в этом месяце им ответят взаимностью.

Благоприятные дни октября-2024: 2, 7, 10, 20, 24.

Неблагоприятные дни октября-2024: 13, 15, 16, 19, 30.

Карьера и деньги. В октябре Близнецы получат прекрасный шанс проявить себя с лучше стороны. Благодаря свойственным Близнецам коммуникабельности и обаянию, они сумеют легко решить самые запутанные вопросы. В середине октября нужно быть начеку, поскольку кто-то попытается манипулировать Близнецами и ввести их в заблуждение. Особенно опасными будут 13-17 октября. Велика вероятность острого конфликта на работе. Нужно держать себя в руках и не поддаваться на провокации.

Что касается финансовой сферы, то рекомендации таковы: нужно вовремя оплачивать налоги и штрафы, не брать в долг, иначе это может привести к массе проблем в следующих месяцах.

Личная жизнь. Октябрь 2024 года для Близнецов будет на редкость благоприятен. В первой половине месяца появится возможность по-настоящему влюбиться, а семейные пары задумаются о рождении ребенка. Октябрь – прекрасное время для зачатия.

Здоровье. В первой половине октября Близнецы почувствуют недомогание из-за переутомления и ипохондрии. Во второй половине месяца следует обратить внимание на сердечно-сосудистую систему и употреблять меньше соли, которая в октябре станет врагом Близнецов.

Дева

В октябре-2024 звезды советуют Деве не преодолевать препятствия, а плыть по течению, потому что месяц обещает быть весьма благоприятным. Деве можно довериться судьбе и расслабиться – река жизни сама вынесет к нужному берегу.

Когда человек прекрасно выглядит, многие проблемы решаются сами собой, поэтому Деве рекомендуется сходить к стилисту, который сможет преобразить.

Благоприятные дни октября-2024: 6, 11, 17, 25, 27.

Неблагоприятные дни октября-2024: 9, 12, 14, 16, 23.

Карьера и деньги. Октябрь 2024-го будет активным месяцем для Девы. Самых разных дел будет много, но все козыри для достижения целей в руках Девы. В середине месяца не стоит давать волю эмоциям.

Финансовое положение Девы в октябре не вызывает никаких опасений. Но не стоит терять бдительность, общаясь с сотрудниками и деловыми партнерами. Большого финансового прорыва Дева может достичь в самом конце месяца.

Личная жизнь. В начале октября у Девы возможны ссоры с супругом из-за мелких бытовых проблем. В жизни свободных Дев в октябре начнется непростая полоса. Если же Дева была связана узами брака или у нее есть любимый человек, в октябре вторая половина станет очень требовательной, попытается контролировать каждый шаг и будет ревновать. Зато октябрь покажет, есть ли у Девы с ее избранником совместное будущее или лучше расстаться в октябре.

Здоровье. Энергетический потенциал Девы в октябре будет высок, благодаря чему она сможет справиться с непростыми жизненными ситуациями. Самочувствие будет хорошим. Единственное, что может беспокоить Деву, – сухость кожи или высыпания на лице. Дева в октябре может побаловать себя сладким, фруктами и шоколадом, особенно в дождливые и холодные дни. Благоприятно сходить на массаж и в сауну.

Стрелец

В октябре 2024-го ситуация будет складываться в пользу Стрельца. Очень удачный месяц для представителей этого знака, под знаком "плюс". Стрелец может смело рассчитывать на поддержку друзей, коллег и даже малознакомых людей, которые в начале месяца войдут в его судьбу и кармически к нему привяжутся.

Благоприятные дни октября-2024: 5, 7, 13, 20, 24.

Неблагоприятные дни октября-2024: 1, 8, 18, 22, 29.

Карьера и деньги. Октябрь у Стрельца будет благоприятным периодом для достижения поставленных целей, освоения новой профессии и испытания своих сил в новой сфере. Коллеги будут готовы не только прийти Стрельцу на помощь, но и разделить его обязанности. Во второй половине месяца некий счастливый случай или мимоходом брошенная фраза незнакомого человека могут кардинально изменить взгляды Стрельца на тот или иной служебный вопрос. В результате получится действовать более эффективно.

С деньгами в начале месяца у Стрельца будет напряженная ситуация, но позже стабилизируется. В конце октября материальное положение будет настолько прекрасным, что доходы могут стремительно возрасти. Но это касается людей, которые не сидят на зарплате, а ФОПы, люди, занимающиеся свободной предпринимательской деятельностью.

Личная жизнь. В первой половине октября семейные Стрельцы будут наслаждаться покоем и гармонией. Несмотря на то, что будет солнечное затмение, никаких разлук и разводов не предвидится. Те Стрельцы, что живут в гражданском браке, в середине месяца решат подать заявление в ЗАГС, ведь это хороший период для принятия соответствующего решения. Одинокие стрельцы смогут неожиданно завязать отношения в конце месяца в кафе, метро, на природе, и это будет их судьба.

Здоровье. В середине октября-2024 на работе у Стрельца ожидается передышка: напрягаться нет смысла, поскольку дела и так будут идти хорошо. Можно взять паузу и сосредоточиться на своем здоровье. Если Стрельцу нужна плановая операция, нужно обязательно сделать ее именно в этом месяце. На вторую половину месяца рекомендуется запланировать отпуск и провести его возле водоема или лечебных водах.

Водолей

Октябрь у Водолея будет невероятно замечательным и неотвратимо прекрасным периодом. В этом месяце Водолею самое время подумать о дополнительном образовании, ведь люди этого знака способны учиться в любом возрасте. В октябре Водолей может смело экспериментировать с имиджем, менять работу, переезжать на новое местожительства. Всем радикальным переменам в жизни этого знака будет зеленый свет. Водолей будет самым везучим знаком в октябре.

Благоприятные дни октября-2024: 3, 9, 13, 22, 28, 31.

Неблагоприятные дни октября-2024: 1, 2, 10, 11, 27, 30.

Карьера и деньги. В октябре Водолею удастся отвоевать территорию от вражеских посягательств. Если Водолею хотят урезать зарплату, как-то обидеть, нужно давать отпор, даже если это начальство – нужно идти напролом. У конкурентов не будет ни единого шанса – успех ждет Водолея. Нужно включить обаяние, и тогда рабочая проблема, которая никак не может решиться, раствориться в воздухе без следа.

Самое выгодное вложение денег в октябре для Водолея – это вложение в новые знания: изучайте иностранные языки или осваивайте новое дело, и тогда совсем скоро полученные знания пригодятся.

Кто такой Влад Росс Влад Росс – украинский дипломированный астролог, астрополиттехнолог. Родился в Одессе, астрологией занимается с 1993 года. Консультирует людей со всего мира, среди его клиентов было и остается немало украинских политиков и звезд шоу-бизнеса. В 1993-2000 годах учился в московском Зороастрийском институте Павла Глобы, пишет сайт Влада Росса.

Личная жизнь. Если Водолей собрался что-то изменить в личной жизни, то лучшего времени, чем октябрь, не придумать – звезды на стороне представителей знака. Только поначалу лучше всё держать в тайне от окружающих. Семейным Водолеям необходимо проявить чуткость и понимание в отношениях, особенно с младшими членами семьи. И лучшим подарком для них будет внимание, забота и ласка Водолея.

Здоровье. В октябре у Водолея могут обостриться некоторые хронические заболевания. В этом месяце всегда под рукой должны быть нужные лекарственные препараты для облегчения симптомов заболевания. Водолею важно одеваться по погоде и стараться держать ноги в тепле, ведь в октябре может резко похолодать. В октябре самое время задуматься о прививке против какой-то болезни, о которой Водолея всё время думает, например, от гепатита или гриппа. Выбрать нужно самостоятельно, поскольку Водолей сам чувствует, чем может заболеть в октябре.

Заказать персональный гороскоп у астролога Влада Росса вы можете, перейдя по ссылке.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред