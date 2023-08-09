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Гороскоп на сентябрь 2023 для Овнов: личная жизнь улучшится, а прибыль затормозит

Анна Ярославская
9 августа 2023, 05:31
29
Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет первый месяц осени у представителей знака зодиака Овен.
Гороскоп Овен, Анжела Перл
Гороскоп Овен ​ - что принесет сентябрь в работе, любви и финансах / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2023 для Овнов. В первый месяц осени две планеты - Венера и Меркурий - разворачиваются вперед.

"Так что если у вас были какие-то сомнения по поводу отношений и любви, все уже разрешиться. А если вы не могли принять решение, вы его примете. Если что-то было непонятно, туманно, то ситуация прояснится уже после 4 сентября", - рассказала специалист на своем Youtube-канале.

Также ждите в начале месяца какие-то хорошие новости, касающиеся детей. Венера отвечает также за прибыль. После 4 сентября Овны могут получить хороший доход.

Гороскоп на сентябрь говорит: Юпитер, планета изобилия подарков, останавливается в секторе денег и начинает идти в обратном направлении до 31 декабря. Юпитер расширяет, увеличивает финансы. Так как он начинает идти назад, то с 4 сентября романтическая жизнь Овнов улучшится, а деньги начнут притормаживать.

Астролог напомнила, что в секторе денег помимо Юпитера находится еще и ретроградный Уран - это планета сюрпризов и неожиданностей.

"Так что получается, что медленная планета Уран и Юпитер будут ретроградными в секторе доходов и финансов до конца года. Уран развернется в прямое движение только 20 января. В конце января возможен финансовый прорыв, а до этого лучше накапливать сбережения", - посоветовала астролог.

15 сентября Меркурий разворачивается в прямое движение. В тот же день будет и новолуние. Ждите новостей, которые касаются работы, появятся новые идеи, состоятся встречи и знакомства.

Также Овны будут решать вопросы, касающиеся здоровья, лечения, сдачи анализов, посещения больницы. Вероятно представители этого знака зодиака поменяют свой режим.

24 сентября Солнце принесет Овнам важную сделку, договоренность, романтическое знакомство.

"Ваши партнеры тоже будут активны, у них будет желание проявятся как-то очень активно, засветиться. Жена/муж будут в центре внимания. Бизнес- партнерство будет удачным", - говорит гороскоп.

29 сентября - полнолуние в знаке Овна. Сильнее всего его почувствуют те, кто родился с 24 по 30 марта.

"Полная Луна поставит последнюю точку. Вот как будто последний гвоздь вбили. Это может быть расставание с кем-то или, наоборот, решение быть вместе. Это может быть уход с работы, а может сделка состоится, подписание контракта. Произойдет то, чего вы ждали или принимали решение", - сказала Анжела Перл.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Овен на сентябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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