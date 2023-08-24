Гороскоп на сентябрь 2023 для Рыб: служебный роман, подарки и везение

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет первый месяц осени 2023 у представителей знака зодиака Рыбы.

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Что ждет Рыб в сентябре 2023 года: прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2023 для представителей знака зодиака Рыбы.

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, месяц начнется с того, что 4 сентября Венера развернется в прямое движение.

"Если вы ждали какие-то деньги, которые к вам не приходили еще с конца июля, то сейчас они наконец-то придут. Венера разворачивается в шестом доме гороскопа. Шестой дом - это сектор проблем. Ваши проблемы решатся. Если у вас был конфликт на работе, то больше его не будет. Или у вас был начальник, с которым не находили общий язык, то теперь этот начальник будет переведен на другую должность", - сказала Анжела Перл.

У некоторых Рыб может начаться служебный роман. Если в ваших отношениях были проблемы, то Венера поможет их сглаживать.

В этот же день 4 сентября Юпитер - планета подарков, удачи и везения - пойдет назад. Он станет ретроградным до 31 декабря. Юпитер - хорошая планета, даже когда она ретроградная, то все равно приносит подарки. Возможно у Рыб состоится встреча с родственниками или они приедут на время пожить.

"Юпитер дает второй шанс. Может быть, если у вас уже был какой-то шанс, то вы можете его использовать снова. Не факт, что с родственниками это проигрывается, но это может быть, например, замена автомобиля. Также это может быть обучение, переквалификация, переобучение на что-то лучшее, что будет для вас более выгодно и будет приносить больше удовольствия, больше денег. Вы вернетесь в круг единомышленников или на учебу", - говорит гороскоп.

15 сентября Меркурий разворачивается в прямое движение в секторе брака, партнеров, любви, всех других людей. Меркурий может принести вам новое знакомство, новые отношения. В этот же день будет новолуние. Новая энергия рождает новые отношения, сказала Анжела Перл.

"Возможно это будет новое решение. Новый человек войдет в вашу жизнь, например, новый клиент. Есть шанс заключить контракт организацией, договор на работу. Возможно состоится сделка купли-продажи", - говорит гороскоп на сентябрь.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

24 сентября Солнце входит в сектор финансов. Рыбы могут получить большую сумму денег одной суммой. Это будут не заработанные деньги. Возможно вам финансово помогут родители или это будут деньги мужа/ жены. Также это могут быть кредиты и инвестиции.

29 сентября - полнолуние во втором доме гороскопа. Это сектор финансов, источника доходов.

"Полная Луна может высветить какую-то ситуацию относительно работы. Придут деньги, которых вы ждали. Возможно состоится важный разговор по поводу финансов", - рассказала Анжела Перл.

Второй дом - это также и сектор самооценки. Вселенная покажет Рыбам, насколько их ценят.

Смотрите видео - Гороскоп Рыбы на сентябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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