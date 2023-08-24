УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на сентябрь 2023 для Рыб: служебный роман, подарки и везение

Анна Ярославская
24 августа 2023, 21:01 обновлено 24 августа, 21:02
8
Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет первый месяц осени 2023 у представителей знака зодиака Рыбы.
Гороскоп Рыбы, Анжела Перл
Что ждет Рыб в сентябре 2023 года: прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2023 для представителей знака зодиака Рыбы.

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, месяц начнется с того, что 4 сентября Венера развернется в прямое движение.

"Если вы ждали какие-то деньги, которые к вам не приходили еще с конца июля, то сейчас они наконец-то придут. Венера разворачивается в шестом доме гороскопа. Шестой дом - это сектор проблем. Ваши проблемы решатся. Если у вас был конфликт на работе, то больше его не будет. Или у вас был начальник, с которым не находили общий язык, то теперь этот начальник будет переведен на другую должность", - сказала Анжела Перл.

У некоторых Рыб может начаться служебный роман. Если в ваших отношениях были проблемы, то Венера поможет их сглаживать.

В этот же день 4 сентября Юпитер - планета подарков, удачи и везения - пойдет назад. Он станет ретроградным до 31 декабря. Юпитер - хорошая планета, даже когда она ретроградная, то все равно приносит подарки. Возможно у Рыб состоится встреча с родственниками или они приедут на время пожить.

"Юпитер дает второй шанс. Может быть, если у вас уже был какой-то шанс, то вы можете его использовать снова. Не факт, что с родственниками это проигрывается, но это может быть, например, замена автомобиля. Также это может быть обучение, переквалификация, переобучение на что-то лучшее, что будет для вас более выгодно и будет приносить больше удовольствия, больше денег. Вы вернетесь в круг единомышленников или на учебу", - говорит гороскоп.

15 сентября Меркурий разворачивается в прямое движение в секторе брака, партнеров, любви, всех других людей. Меркурий может принести вам новое знакомство, новые отношения. В этот же день будет новолуние. Новая энергия рождает новые отношения, сказала Анжела Перл.

"Возможно это будет новое решение. Новый человек войдет в вашу жизнь, например, новый клиент. Есть шанс заключить контракт организацией, договор на работу. Возможно состоится сделка купли-продажи", - говорит гороскоп на сентябрь.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

24 сентября Солнце входит в сектор финансов. Рыбы могут получить большую сумму денег одной суммой. Это будут не заработанные деньги. Возможно вам финансово помогут родители или это будут деньги мужа/ жены. Также это могут быть кредиты и инвестиции.

29 сентября - полнолуние во втором доме гороскопа. Это сектор финансов, источника доходов.

"Полная Луна может высветить какую-то ситуацию относительно работы. Придут деньги, которых вы ждали. Возможно состоится важный разговор по поводу финансов", - рассказала Анжела Перл.

Второй дом - это также и сектор самооценки. Вселенная покажет Рыбам, насколько их ценят.

Смотрите видео - Гороскоп Рыбы на сентябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
гороскоп Рыбы гороскоп на сентябрь гороскоп Рыбы Рыбы знак Зодиака Анжела Перл гороскоп 2023
Реклама

Главное за день

Мощный взрыв и огромный столб дыма: ВСУ разбомбили базу оккупантов в Токмаке

Мощный взрыв и огромный столб дыма: ВСУ разбомбили базу оккупантов в Токмаке

21:03 Украина
ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов с позиций

ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов с позиций

19:55 Украина
Украинские пограничники подтвердили отток "вагнеровцев" из Беларуси

Украинские пограничники подтвердили отток "вагнеровцев" из Беларуси

19:03 Мир
Все главные новости

Последние новости

21:20

София Ротару обнародовала, как выглядит сейчас - первое фото за год

21:09

"Лукашенко в зоне риска": Подоляк раскрыл, кого Путин может убрать следующим

21:03

Мощный взрыв и огромный столб дыма: ВСУ разбомбили базу оккупантов в ТокмакеВидео

21:01

Гороскоп на сентябрь 2023 для Рыб: служебный роман, подарки и везениеВидео

20:52

Лавров "вспыхнул" после вопроса о гибели ПригожинаВидео

Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - КлочокПутин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - Клочок
19:55

ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов с позиций

19:47

Путин подтвердил гибель Пригожина, но не обошлось без кривлянийВидео

19:34

Почему нельзя выбрасывать стекло: последствия, о которых вы не задумывались

19:10

Пригожина убрал не Путинмнение

Реклама
19:03

Украинские пограничники подтвердили отток "вагнеровцев" из Беларуси

18:46

Три страны передадут F-16 для украинской армии - Зеленский

18:32

Картонный офицер: Наташа Королева похвасталась Тарзаном в военной форме

18:18

Как уйти в декретный отпуск пораньше: раскрыта одна лазейка

18:02

Как правильно начинать утро: три совета, чтобы день был отличным

18:00

Церковный праздник 25 августа: что можно и нельзя делать на мученика Александра

17:55

Не упадет и капельки дождя: в Украину ворвалась нереальная жара

17:53

Санкции против России: под ограничения США попал детский лагерь "Артек" в Крыму

17:47

"Здесь все, что я люблю!": Владимир Дантес показал личный кадр с Дашей Кацуриной

17:24

"Рухнет власть": военный рассказал, как закончится война, если Путин не станет

17:23

Самые ценные грибы Украины: как их найти во время тихой охоты летом

Реклама
17:21

Уничтожили кучу оккупантов и катера: подробности мощного рейда в Крыму

17:11

Объединенные войной: истории ведущих Сніданку з 1+1 и ТСН, которые ждут мужей с фронтаВидео

16:58

Ударил в лицо и таскал за волосы: в Чехии мужчина жестоко избил украинок

16:46

Успение пресвятой богородицы 2023: когда и как нужно отмечать праздник

16:35

Что сделать 26 августа, чтобы избавиться от бед и порчи: приметы и запреты дня

16:12

Цветы - прошлый век: что подарить учителю на 1 сентября

16:06

Буданов рассказал, сколько бомбардировщиков "Ту-22" осталось у россиян

16:04

Как ВСУ бьют корабли РФ морскими дронами: Буданов рассказал об оружии

15:54

РФ меняет войска на одном из направлений, но теряет солдат сотнями

15:42

День Ангела по церковному календарю: кто празднует именины в сентябре

15:41

"Все знают, кто имеет отношение": Зеленский отреагировал на гибель Пригожина

15:39

Байден поздравил Украину с Днем независимости и анонсировал новые санкции против РФ

15:30

Загадка для тех, у кого острый глаз: нужно найти "невидимую" сойку в горах

15:05

Крупнейший лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси демонтируют - СМИ

15:03

Ликвидация Пригожина: Путин может готовиться к гражданской войне в РФ

14:49

"Спасите, наш папа сошел с ума": дети Киркорова испугались странного поведения

14:45

Православный календарь на август 2023: важные церковные праздники

14:41

Взрывчатка в шасси, тела Пригожина и Уткина "опознали": в Сети узнали детали

14:34

Какие коты приносят деньги: три милых породы, перед которыми тяжело устоять

14:31

София Ротару открыто пожелала победы Украине над Россией

Реклама
14:20

Уничтожили технику РФ и установили флаг Украины: ГУР раскрыло детали спецоперации в КрымуВидео

14:06

Вот это подарок: голливудские звезды поразили знанием украинского языкаВидео

13:59

Гороскоп на завтра 25 августа 2023: Льву – важное смс, Козерогу - непонимание

13:48

"Сползла по стене в слезах": Квиткова рассказала о диагнозе сына

13:45

Норвегия тоже даст ВСУ самолеты F-16 - СМИ

13:19

Узнают тайну отношений и получат работу: каким знакам зодиака повезет осенью

13:04

Ликвидация Пригожина – дерзкий поступок, Путин открыл ящик Пандоры – эксперт

12:37

"Использовать ценность нашего соседства": Лукашенко цинично "поздравил" украинцев с Днем независимости

12:28

Грозят серьезные проблемы: у Киркорова обнаружились миллионные долги в России

12:18

"Мина была в метре от ноги": Вакарчук рассказал, как Жадан спас его от смерти в Харькове

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять