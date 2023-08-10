Гороскоп на сентябрь 2023 для Тельцов: наступит идеальное время для романтики и отпуска

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет первый месяц осени 2023 у представителей знака зодиака Телец.

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Что ждет Тельцов в сентябре 2023 года: прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2023 для Тельцов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц осени две планеты разворачиваются в прямое движение. Уже 4 сентября Венера пойдет вперед и будет набирать скорость, принося Тельцам энергию, деньги и любовь. Также в прямое движение 15 сентября разворачивается Меркурий.

По словам астролога, Венера разворачивается в четвертом доме гороскопа Тельцов. Это сектор недвижимости. Можно заключать сделки, вы получите деньги, вам дадут кредит. Если были какие- то конфликты в семье, то все наладится, дома будет намного комфортнее, чем раньше. Ждите хорошую новость от члена семьи.

4 сентября Юпитер разворачивается в ретроградное движение до 31 декабря. Уран также движется назад до 27 января.

"До конца года обе планеты, которые находятся в знаке Тельца, идут обратно. И это говорит о том, что как будто вы можете менять планы, причем грандиозно и масштабно", - предупредила Анжела Перл.

15 сентября - новолуние в секторе любви. Новая Луна принесет Тельцам радость, вдохновение, новую влюбленность или любовь.

С 15 сентября наступает очень хорошее время для романтических отношений, начала бизнеса, поездки в отпуск, говорит гороскоп.

24 сентября Солнце входит в сектор работы. Энергии станет больше.

"То, что вы делаете, чем вы заняты каждый день, ваша ежедневная рутина как будто станет более позитивной. Марс также находится в шестом доме, а это значит, что нужно будет прилагать усилия. Эта планета может заставить Тельцов что-то делать, быть физически активными, двигаться куда-то, ездить, встречаться с кем-то и решать вопросы. Солнце сделает эти задачи более легкими", - говорит гороскоп.

29 сентября - полнолуние в 12-м доме гороскопа, оно заканчивает, завершает цикл и заставляет принимать решения, приходить к каким-то выводам, также открываются тайны.

"Это полнолуние для Тельцов будет тихим временем. Вы захотите уехать, лечь в клинику на оздоровление, сдать анализы. Возможно будете навещать кого-то в больнице или просто проведете время на даче или дома в изоляции", - сказала Анжела Перл.

По словам специалиста, некоторым Тельцам приснится вещий сон.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Телец на сентябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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