Гороскоп на сентябрь 2023 для Водолеев: примирение, старт с нуля и медовый месяц

Известный астролог Анжела Перл рассказала, каким будет первый месяц осени 2023 у представителей знака зодиака Водолей.

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Что ждет Водолеев в сентябре 2023 года: прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2023 для представителей знака зодиака Водолей.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 4 сентября Венера разворачивается в прямое движение. Планета постепенно будет набирать ход и притягивать к Водолеям приятных людей. Будут новые знакомства, хорошие клиенты и друзья, вы попадете в дружелюбный коллектив на работе. Кроме того, вы можете заключать сделки, причем переговоры пройдут легко.

В личной жизни Водолеев ждет примирение.

"Если были в ссоре или разъезжались, то снова съедетесь. Если расходились - снова сойдетесь. Это может быть такой старт с нуля. Свежий старт, возобновление отношений, а может быть и новые романтические отношения начнутся. Если вы в браке, то это очень хороший период, как медовый месяц, когда нет разногласий", - сказала Перл.

Венера означает еще и деньги.

"Седьмой дом, дом партнера, мужа, жены. Это говорит о том, что у них будут хорошие доходы, что они получат какие-то деньги или деньги от клиентов. Может придут или деньги от вашей организации, в которой вы работаете, или заказы. Так что здесь все в плюсе", - сказала астролог.

В этот же день 4 сентября Юпитер - планета удачи, везения, подарков - останавливается и разворачивается в ретроградное движение до 31 декабря в секторе недвижимости и места жительства.

"Возможно вы уедете куда то до Нового года. Если вы делаете ремонт, то он затянется до конца декабря", - говорит гороскоп.

В этом же секторе до 27 января находится планета неожиданностей Уран. Вы можете искать квартиру, дачу, офис или к вам временно переедет кто-то из членов семьи. Возможно будет пополнение в семье.

15 сентября Меркурий разворачивается в прямое движение, набирает скорость и приносит энергию в восьмой дом гороскопа. Это сектор, который отвечает за деньги, финансы, общий бюджет, инвестиции. Водолеи получат прибыль после 15 сентября. Это могут быть кредит, алименты, социальная поддержка, деньги по страховке.

В это же день будет новолуние. Водолеев ждет новое сотрудничество, придет серьезный клиент, будет заключаться сделка. Ждите помощи родителей. Также в этот период можно избавиться от зависимостей, поработать с психологом и психотерапевтом. Может открыться тайна.

24 сентября Водолеи могут поехать в другую страну или город. Будут решаться вопросы относительно оформления документов, связанных с дальними странами, с другой национальностью, визами, загранпаспортом и т.д. Возможно вы получите работу в международной организации.

29 сентября - полнолуние в третьем доме гороскопа. Это сектор общения, контактов, знакомств, сотрудничества с группой единомышленников. Много новых людей войдут в жизнь Водолеев. Ваш кругозор расширится.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Смотрите видео - Гороскоп Водолей на сентябрь 2023 от Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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