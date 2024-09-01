Гороскоп на сентябрь 2024 для Козерогов: чего ждать на работе, в любви и финансах

В сентябре Козероги будут полны энергии и готовности действовать, что поможет достигать поставленных целей.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-na-sentyabr-2024-dlya-kozerogov-chego-zhdat-na-rabote-v-lyubvi-i-finansah-10593389.html Ссылка скопирована

Козерог - Гороскоп на сентябрь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2024 для Козерогов. Весь сентябрь будет активным в плане общения и взаимодействия с другими людьми, что приведет к новым деловым или романтическим отношениям. В конце месяца можно ждать перемен в сфере карьеры и финансов.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материалы:

Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 2 сентября Плутон возвращается в знак Козерога до 20 ноября. Это планета, которая меняет нашу жизнь, планета трансформации, которая заставляет нас отказываться от чего-то ненужного, сбрасывать багаж, идти вперед, менять нашу жизнь.

"Плутон был в вашем знаке с 2008 года. Больше он к вам не вернется. Нужен ещё последний штрих, последняя точка, Плутон хочет что-то поменять в вашей жизни - то, что вы долго собирались сделать, но никак не могли, сейчас вы это сделаете", - сказала Перл.

Плутон будет способствовать избавлению от ненужного и старого, что позволит вам двигаться вперед. Возможны изменения во внешности, такие как потеря веса или даже пластические операции.

Вы можете принять важные решения, как в личной, так и в профессиональной жизни. Ожидайте значимых событий, которые могут повлиять на вашу жизнь и привести к новым возможностям.

Сильнее других влияние Плутона почувствуют Козероги, которые родились с 20 по 22 января.

Какое влияние на Козерогов окажет новолуние

3 сентября — новолуние в девятом доме гороскопа. Девятый дом — это расширение сознания, смена менталитета. В вашей жизни может появиться новый человек с другой религией, другой национальности, иностранец.

Вы можете заинтересоваться другой страной или кухней других народов. Возможно вы пойдете учиться.

5 сентября Марс входит в седьмой дом гороскопа до 5 ноября. Он принесет активность и динамику в отношения с другими людьми. Вы будете активно общаться и вести переговоры. Это время для укрепления существующих связей или создания новых. Возможны романтические знакомства или деловые партнерства.

Долгосрочные проекты, которые начнутся в сентябре, могут продолжаться до апреля 2025 года.

Козероги будут полны энергии и готовности действовать, что поможет вам достигать поставленных целей.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Лунное затмение 18 сентября - чего ждать Козерогам

Затмение произойдет третьем доме гороскопа, который связан с общением, контактами и знакомствами.

Это затмение может привести к изменениям в ваших отношениях с соседями, знакомыми и родственниками. Вы можете узнать что-то новое о жизни ваших близких.

Участие Нептуна в затмении может помочь вам увидеть людей и ситуации более реалистично. У Козерогов спадут "розовые очки".

Возможны важные поездки или изменения в транспортных средствах, такие как покупка или продажа автомобиля.

Козероги будут получать сертификаты или дипломы, подтверждающие ваши профессиональные навыки.

С 24 сентября Венера войдет в сектор прибыли, что принесет Козерогам деньги. Ожидайте поощрений, новых клиентов или успешных проектов.

С 27 сентября Меркурий будет в секторе карьеры, что может привести к важным разговорам с начальством, возможному повышению или новым профессиональным возможностям.

Детальный гороскоп для Козерогов на сентябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред