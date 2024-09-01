Гороскоп на сентябрь 2024: один знак зодиака ждет крутой поворот в личной жизни и семье

У Стрельцов могли быть тяжелые годы были в плане финансов, сложно было зарабатывать или были долги. Но теперь ситуация изменится.

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Стрелец - Гороскоп на сентябрь 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2024 для Стрельцов.

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Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, месяц начнется с того, что 2 сентября Плутон - планета перемен, трансформации, смены планов - возвращается во второй дом денег и доходов до 20 ноября.

"Плутон очень долго был в секторе доходов еще с 2008 года. И это последний раз. Возможно у вас были тяжелые годы были в плане финансов, сложно было зарабатывать или были долги. Эти два с половиной месяца поставят последнюю точку в ваших финансах. Может быть, это связано с работой или с бизнесом. У вас появятся новые клиенты или вы повысите цены за свои услуги. Возможно у вас появится идея, как зарабатывать. Или вы все решитесь уволиться и открыть свой бизнес. Эти перемены будут окончательными", - сказала специалист.

Вы можете пересмотреть свои финансовые приоритеты и самооценку. Возможны идеи для заработка или изменения в структуре бизнеса. Также Плутон принесет Стрельцам окончание долговых обязательств или финансовой зависимости от других.

Что принесет новолуние 3 сентября Стрельцам

3 сентября — новолуние в десятом доме гороскопа, который связан с карьерой, достижением, целью, ролью в обществе.

"Это новолуние будет очень важным для вас, потому что у вас может появиться новый статус. Это может касаться и брака, и развода. Может вы станете родителями, у вас может появиться новая профессия, бизнес, будет повышение в карьере. Вы можете возглавить какой-то отдел, организацию или появится новый начальник", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

5 сентября Марс входит в сектор финансов.

"Марс останется надолго в этом секторе. Он показывает, куда мы применяем нашу энергию. И вот у вас этот фокус на финансы. Это могут быть финансы жены или мужа, алименты, стипендия или налоги. Это не зарплата, а какие-то деньги, которые откуда-то приходят. Может быть, это выплата кредита, совместный бизнес, инвестиции. Кто-то поможет вам финансово. Или это будет оформление наследства", - рассказала астролог.

10 сентября ждите новостей по поводу вашей работы, карьеры. Состоится знакомство с важным человеком.

Лунное затмение 18 сентября - чего ждать Стрельцам

Лунное затмение 18 сентября будет происходить в четвертом доме гороскопа, который отвечает за семью, дом и место жительства.

Возможен переезд или улучшение условий проживания. Не исключено, что вы переедете в место у воды.

Это затмение может принести важные события в жизни членов семьи, особенно матери.

Могут проявиться семейные тайны или информация, которая долгое время оставалась скрытой.

Возможны предложения по недвижимости или другие выгодные сделки, связанные с домом.

Кроме того, в это лунное затмение могут произойти поворотные моменты в личной жизни и семейных отношениях.

В конце сентября Стрельцов ожидают интересные события и возможности. В частности, в последнюю неделю сентября у вас может быть множество приглашений на мероприятия, включая благотворительные ужины. Вы можете даже отказаться от некоторых из них из-за их количества.

Юпитер - планета Стрельцов - будет в седьмом доме, что может принести новые романтические знакомства или удачу в бизнес-сделках.

23 сентября Солнце входит в одиннадцатый дом гороскопа. Это сектор друзей, компании, коллектива, какая-то группы людей. Возможно вы возглавите какую-то команду или станете частью этой команды.

С 24 сентября Венера войдет в ваш двенадцатый дом, что может принести комфортные и спокойные дни, возможно, вы захотите провести время в уединении или на отдыхе.

27 сентября состоится новое знакомство, появится новая подруга или друг. К вам приедут гости.

Детальный гороскоп для Стрельцов на сентябрь смотрите на видео:

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