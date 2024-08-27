Гороскоп на сентябрь 2024: прогноз для Овнов от Анжелы Перл

Влияние Плутона может стать катализатором для важнейших изменений в жизни Овнов, особенно в профессиональной сфере.

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Овен - Гороскоп на август 2024 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ua.depositphotos.com

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2024 для Овнов.

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Как рассказала астролог на своем Youtube-канале, 2 сентября Плутон - мощная планета, которая приносит большие перемены - разворачивается в обратное направление и возвращается в сектор карьеры, статуса, репутации, достижений. Плутон будет ретроградным до 20 ноября.

На какие сферы жизни Овнов повлияет Плутон:

Карьера. Овны могут столкнуться с важными изменениями на рабочем месте, такими как повышение, смена работы или даже закрытие компании.

Партнерство. Возможны новые деловые партнерства или сотрудничество, что может привести к новым возможностям и проектам.

Изменение статуса. Плутон может изменить ваш статус в обществе, например, через брак, развод или другие важные события в жизни.

Финансовые вопросы. Овны могут получить неожиданные финансовые поступления, такие как алименты или гранты.

Долгосрочные изменения. Эти изменения могут быть долгожданными и назревали в течение длительного времени, что делает их особенно значительными.

Таким образом, влияние Плутона может стать катализатором для важнейших изменений в жизни Овнов, особенно в профессиональной сфере.

3 сентября - новолуние в секторе, который отвечает за работу, здоровье, баланс.

Новолуние может стать началом новых проектов или смены работы. Овны могут решить изменить свою профессиональную деятельность или найти новую работу, которая будет более подходящей.

Возможно, Овны начнут уделять больше внимания своему здоровью, например, начнут заниматься спортом или изменят свой рацион питания. Это также может быть связано с поиском нового врача или специалиста.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Если Овны работают в сфере, где требуется помощь, они могут решить собрать команду или нанять помощников для облегчения своей нагрузки.

Астролог советует найти баланс между работой и личной жизнью. Стоит больше времени уделять отдыху или семье.

Кроме того, новолуние может принести новые знакомства на рабочем месте, что может быть полезно для карьерного роста.

5 сентября Марс – планета энергии, действий - будет в четвертом доме гороскопа, секторе места жительства и семьи.

Овны могут начать заниматься вопросами, связанными с жильем, такими как покупка или продажа недвижимости, ремонт или переезд.

По словам астролога, это удачное время для оформления документов, таких как получение гражданства, разрешений на жительство или других юридических документов.

Овны могут уделять больше времени своим родителям или другим членам семьи, возможно, помогая им в каких-то делах или заботясь о них.

Не исключены изменения, связанные с иммиграцией, такие как сбор документов или поездки для оформления необходимых бумаг.

"Марс, как планета действия, придаст Овнам больше энергии и мотивации для реализации своих планов, связанных с домом и семьей", - добавил астролог.

18 сентября — очень интересный день из-за лунного затмения. Что затмение принесет Овнам:

Вы можете избавиться от старых обязательств и ситуаций. Это может быть связано с завершением отношений или дел.

Возможны изменения, связанные с переездом или иммиграцией, что может открыть новые горизонты и возможности.

Затмение может вдохновить Овнов на занятия искусством или духовные практики, что поможет раскрыть их творческий потенциал.

Это время может быть связано с поиском внутреннего покоя, медитацией или посещением мест силы.

Затмение может высветить скрытые аспекты жизни, возможно, откроются какие-то тайны или информация из прошлого.

Детальный гороскоп для Овнов на сентябрь смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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