Гороскоп на сентябрь 2025: астролог дала самый важный совет Козерогам

Анна Ярославская
27 августа 2025, 07:35
Анжела Перл сказала, когда нужно действовать, а когда - ждать.
Вы узнаете:

  • Какое влияние сентябрьские затмения окажут на Козерогов
  • Когда в вашу жизнь вернутся люди, с которыми вы давно не общались
  • Какие перемены Козерогам принесет Уран

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Козерогов.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Сентябрь 2025 откроет Близнецам новые горизонты: гороскоп на месяц.

видео дня

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 2 сентября планета Козерогов Сатурн, которая сейчас ретроградна, возвращается в третий дом гороскопа и пробудет там до 15 февраля. Ранее он был в четвёртом доме — доме семьи, жилья, недвижимости, поэтому у многих Козерогов в последнее время возникали вопросы переезда, ремонта, оформления документов или событий, связанных с родителями. Теперь же Сатурн делает шаг назад - в третий дом, и фокус сместится на пять месяцев.

Третий дом — это сектор, который отвечает за родственников, братьев и сестер, соседей, поездки, транспорт, документы и обучение. Возможно, появится необходимость в покупке или продаже машины, оформлении бумаг, возвращении к старым навыкам или началу обучения. Может быть, вы вновь встретитесь с родственниками или знакомыми, с которыми давно не общались. В феврале Сатурн снова войдёт в четвёртый дом на три года, и тогда снова могут подняться вопросы семьи и жилья.

С 3 по 19 сентября Меркурий будет в вашем девятом доме. Это дом заграницы, образования, публикаций, преподавания. Вас ждёт активное общение с людьми из других стран, поездка, курсы иностранного языка или знакомство с человеком другой культуры. Девятый дом всегда расширяет кругозор.

6 сентября Уран в доме работы и здоровья разворачивается в ретроградное движение до 4 февраля. Это период пересмотров и перемен в повседневной жизни: могут меняться рабочие процессы, график, лечащий врач или методы лечения. У кого-то изменения коснутся работы, у кого-то - здоровья, у кого-то - сразу обоих сфер. Астролог посоветовала сохранять гибкость.

7 сентября - лунное затмение в третьем доме. Оно может изменить ваше окружение: в жизнь войдут новые люди, а с кем-то контакты прекратятся. Возможны события, касающиеся братьев, сестёр, родственников. Не исключена важная поездка.

20 сентября Венера принесет приятные события, связанные с заграницей, путешествиями, учёбой, публикациями или юридическими делами. Возможен подарок, поездка, успехи в учёбе, выход книги или статья о вас.

21 сентября - солнечное затмение в девятом доме. Оно может изменить ваш статус, затронуть карьеру или вопросы, связанные с отцом, авторитетом. Иногда это означает переезд за границу, эмиграцию, брак с иностранцем или расширение профессиональной деятельности на международный уровень.

Энергия затмений сильна: они могут проигрываться за несколько недель до даты и ещё месяц после. Поэтому события могут растянуться до октября.

Также стоит помнить, что период между затмениями называют коридором затмений — временем нестабильности. В такие дни лучше не принимать окончательных решений, потому что позже их будет сложно изменить. Просто наблюдайте за происходящим: могут случаться неожиданные события.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

В конце месяца Козероги будут принимать активное участие в работе в коллективе, в мероприятиях, группах, проектах. Также появится возможность заняться спортом.

В сентябре Юпитер находится в седьмом доме партнёрства. Больше всего он принесёт удачи Козерогам с асцендентом в 17–22 градусах или тем, кто родился с 8 по 13 января.

Смотрите видео - Гороскоп на сентябрь 2025 для Козерогов - прогноз Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

19:29

Собака оказалась умнее хозяина: овчарка разгадала хитрый фокус и покорила Сеть

19:18

Выезд за границу разрешен: правительство приняло изменения для украинских мужчин

19:13

Как Кейт Миддлтон и принцесса Диана: королевская семья готовится к свадьбе

19:10

Две важные новости в информационном шуме о "переговорах"мнение

