Гороскоп на сентябрь 2025: астролог дала самый важный совет Козерогам

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Козерогов.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 2 сентября планета Козерогов Сатурн, которая сейчас ретроградна, возвращается в третий дом гороскопа и пробудет там до 15 февраля. Ранее он был в четвёртом доме — доме семьи, жилья, недвижимости, поэтому у многих Козерогов в последнее время возникали вопросы переезда, ремонта, оформления документов или событий, связанных с родителями. Теперь же Сатурн делает шаг назад - в третий дом, и фокус сместится на пять месяцев.
Третий дом — это сектор, который отвечает за родственников, братьев и сестер, соседей, поездки, транспорт, документы и обучение. Возможно, появится необходимость в покупке или продаже машины, оформлении бумаг, возвращении к старым навыкам или началу обучения. Может быть, вы вновь встретитесь с родственниками или знакомыми, с которыми давно не общались. В феврале Сатурн снова войдёт в четвёртый дом на три года, и тогда снова могут подняться вопросы семьи и жилья.
С 3 по 19 сентября Меркурий будет в вашем девятом доме. Это дом заграницы, образования, публикаций, преподавания. Вас ждёт активное общение с людьми из других стран, поездка, курсы иностранного языка или знакомство с человеком другой культуры. Девятый дом всегда расширяет кругозор.
6 сентября Уран в доме работы и здоровья разворачивается в ретроградное движение до 4 февраля. Это период пересмотров и перемен в повседневной жизни: могут меняться рабочие процессы, график, лечащий врач или методы лечения. У кого-то изменения коснутся работы, у кого-то - здоровья, у кого-то - сразу обоих сфер. Астролог посоветовала сохранять гибкость.
7 сентября - лунное затмение в третьем доме. Оно может изменить ваше окружение: в жизнь войдут новые люди, а с кем-то контакты прекратятся. Возможны события, касающиеся братьев, сестёр, родственников. Не исключена важная поездка.
20 сентября Венера принесет приятные события, связанные с заграницей, путешествиями, учёбой, публикациями или юридическими делами. Возможен подарок, поездка, успехи в учёбе, выход книги или статья о вас.
21 сентября - солнечное затмение в девятом доме. Оно может изменить ваш статус, затронуть карьеру или вопросы, связанные с отцом, авторитетом. Иногда это означает переезд за границу, эмиграцию, брак с иностранцем или расширение профессиональной деятельности на международный уровень.
Энергия затмений сильна: они могут проигрываться за несколько недель до даты и ещё месяц после. Поэтому события могут растянуться до октября.
Также стоит помнить, что период между затмениями называют коридором затмений — временем нестабильности. В такие дни лучше не принимать окончательных решений, потому что позже их будет сложно изменить. Просто наблюдайте за происходящим: могут случаться неожиданные события.
В конце месяца Козероги будут принимать активное участие в работе в коллективе, в мероприятиях, группах, проектах. Также появится возможность заняться спортом.
В сентябре Юпитер находится в седьмом доме партнёрства. Больше всего он принесёт удачи Козерогам с асцендентом в 17–22 градусах или тем, кто родился с 8 по 13 января.
