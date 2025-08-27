Гороскоп на сентябрь 2025: астролог дала самый важный совет Козерогам

Анжела Перл сказала, когда нужно действовать, а когда - ждать.

Гороскоп на сентябрь 2025 для Козерогов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Какое влияние сентябрьские затмения окажут на Козерогов

Когда в вашу жизнь вернутся люди, с которыми вы давно не общались

Какие перемены Козерогам принесет Уран

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Козерогов.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, 2 сентября планета Козерогов Сатурн, которая сейчас ретроградна, возвращается в третий дом гороскопа и пробудет там до 15 февраля. Ранее он был в четвёртом доме — доме семьи, жилья, недвижимости, поэтому у многих Козерогов в последнее время возникали вопросы переезда, ремонта, оформления документов или событий, связанных с родителями. Теперь же Сатурн делает шаг назад - в третий дом, и фокус сместится на пять месяцев.

Третий дом — это сектор, который отвечает за родственников, братьев и сестер, соседей, поездки, транспорт, документы и обучение. Возможно, появится необходимость в покупке или продаже машины, оформлении бумаг, возвращении к старым навыкам или началу обучения. Может быть, вы вновь встретитесь с родственниками или знакомыми, с которыми давно не общались. В феврале Сатурн снова войдёт в четвёртый дом на три года, и тогда снова могут подняться вопросы семьи и жилья.

С 3 по 19 сентября Меркурий будет в вашем девятом доме. Это дом заграницы, образования, публикаций, преподавания. Вас ждёт активное общение с людьми из других стран, поездка, курсы иностранного языка или знакомство с человеком другой культуры. Девятый дом всегда расширяет кругозор.

6 сентября Уран в доме работы и здоровья разворачивается в ретроградное движение до 4 февраля. Это период пересмотров и перемен в повседневной жизни: могут меняться рабочие процессы, график, лечащий врач или методы лечения. У кого-то изменения коснутся работы, у кого-то - здоровья, у кого-то - сразу обоих сфер. Астролог посоветовала сохранять гибкость.

7 сентября - лунное затмение в третьем доме. Оно может изменить ваше окружение: в жизнь войдут новые люди, а с кем-то контакты прекратятся. Возможны события, касающиеся братьев, сестёр, родственников. Не исключена важная поездка.

20 сентября Венера принесет приятные события, связанные с заграницей, путешествиями, учёбой, публикациями или юридическими делами. Возможен подарок, поездка, успехи в учёбе, выход книги или статья о вас.

21 сентября - солнечное затмение в девятом доме. Оно может изменить ваш статус, затронуть карьеру или вопросы, связанные с отцом, авторитетом. Иногда это означает переезд за границу, эмиграцию, брак с иностранцем или расширение профессиональной деятельности на международный уровень.

Энергия затмений сильна: они могут проигрываться за несколько недель до даты и ещё месяц после. Поэтому события могут растянуться до октября.

Также стоит помнить, что период между затмениями называют коридором затмений — временем нестабильности. В такие дни лучше не принимать окончательных решений, потому что позже их будет сложно изменить. Просто наблюдайте за происходящим: могут случаться неожиданные события.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

В конце месяца Козероги будут принимать активное участие в работе в коллективе, в мероприятиях, группах, проектах. Также появится возможность заняться спортом.

В сентябре Юпитер находится в седьмом доме партнёрства. Больше всего он принесёт удачи Козерогам с асцендентом в 17–22 градусах или тем, кто родился с 8 по 13 января.

Смотрите видео - Гороскоп на сентябрь 2025 для Козерогов - прогноз Анжелы Перл:

