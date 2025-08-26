Укр
Гороскоп на сентябрь 2025 для Стрельцов: время перемен и неожиданных решений

Анна Ярославская
26 августа 2025, 23:01
Главные темы месяца – дом, семья, карьера, цели и отношения. Затмения приведут к важным переменам и переоценке ценностей.
Гороскоп на сентябрь 2025 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Астролог Анжела Перл составила гороскоп на сентябрь 2025 для Стрельцов.

Если вам интересны астрологические прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп на сентябрь 2025: один знак зодиака получит огромный бонус от вселенной.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, сентябрь будет очень важным месяцем, потому что произойдут сразу два затмения – лунное и солнечное. А это значит, что Стрельцов ждут серьёзные, судьбоносные события. Период между затмениями - с 7 по 21 сентября - называется коридор затмений. В это время нежелательно принимать важные решения, поскольку во время коридоров затмений обычно мы не видим всей картины, не обладаем всей информацией, и позже может оказаться, что нужно всё менять. Но решения, принятые в этот период, изменить очень сложно. Поэтому постарайтесь с важными шагами подождать до 21 сентября, посоветовала астролог.

2 сентября Сатурн - планета дисциплины и ответственности – денег, возвращается в четвертый дом гороскопа. Последние три года он уже там был и затрагивал вопросы семьи, дома, недвижимости. Потом перешёл в пятый дом любви, детей, творчества. И вот снова, до 15 февраля, Сатурн даёт вам "последний раунд" для завершения всего, что связано с жильём, домом, семьёй. Возможно это будет переоформление недвижимости, наследство, ремонт, переезд, продажа или покупка жилья. Может быть, кто-то из членов семьи уедет или, наоборот, переедет к вам. Возможно даже временное жильё или командировка. После февраля Сатурн окончательно перейдет в пятый дом – и там уже останется надолго, на три года.

3 сентября Меркурий входит в сектор целей, карьеры, достижений и статуса. С 3 по 19 сентября вас ждёт много общения, встреч, документов, переговоров, связанных с работой, бизнесом или профессиональным ростом. Если вы не работаете, это может касаться статуса или целей. Например, вы получите сертификат или диплом, будете сдавать экзамены.

6 сентября Уран разворачивается в ретроградное движение в секторе брака и партнёрства. Это уже второе указание на изменения в сфере семьи и отношений. Уран принес неожиданности ещё в июле, и теперь ситуация может затянуться до февраля. Это касается как личных отношений (брак, развод, совместное проживание), так и деловых партнёрств. Возможны задержки в переговорах, паузы в решениях, отсрочки сделок или судебных решений.

7 сентября - лунное затмение в доме семьи, родителей, дома и недвижимости. Это важное, судьбоносное событие, которое может принести перемены: переезд, эмиграцию, покупку или продажу жилья, оформление наследства, изменения в составе семьи. Иногда это рождение ребёнка или, наоборот, уход кого-то из дома. Четвёртый дом также связан с родиной, так что тема переезда или возвращения может стать актуальной. Вспомните 2006–2007 годы - тогда могли происходить похожие события.

О персоне: Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

С 19 сентября у вас активизируется общение, появятся новые знакомства, вы будете принимать участие в онлайн-группах. Это время дружбы, общения, совместных проектов.

20 числа Венера принесет хорошие новости, похвалу, признание, успехи в профессии или заработок.

21 сентября – солнечное затмение в 10-м доме гороскопа. Оно может принести смену работы, карьерный рост, новые цели, результаты многолетнего труда. Возможна смена профессии или даже переезд в связи с карьерой. Солнечное затмение действует до трёх месяцев, так что события могут развиваться постепенно.

Последняя неделя сентября может быть связана с уединением, поездками далеко, ретритами, отдыхом, оздоровлением. Вас ждет очищение – как физическое, так и духовное. Астролог рекомендует избавиться от всего лишнего. Возможно, вы будете наводить порядок дома и освобождать место для нового.

Весь сентябрь планета удачи Юпитер находится в вашем 8-м доме – секторе чужих денег. Это может дать вам финансовую поддержку: деньги партнёра, алименты, страховки, кредиты, гранты, инвестиции. Благоприятное положение для финансовых поступлений сохраняется до следующего лета.

Смотрите видео - Гороскоп на сентябрь 2025 для Стрельцов - прогноз Анжелы Перл:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Стрелец гороскоп на сентябрь гороскоп Стрелец Анжела Перл Гороскоп 2025
Угроза для Украины: актера "Игры престолов" внесли в "черный список" Минкульта

