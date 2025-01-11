Гороскоп на январь 2025: что Овнам принесет первый месяц нового года

В январе 2025 года произойдут несколько важных астрологических событий.

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Гороскоп для Овнов на январь 2025 от Анжелы Перл / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какое важное астрологическое событие произойдет 12 января

Когда в январе Овны получат прибыль

Астролог Анжела Перл составила гороскоп для Овнов на январь и рассказала, что второй месяц зимы принесёт этому знаку зодиака.

Если вам интересен гороскоп для этого знака зодиака на целый год, читайте материал: Гороскоп для Овнов на 2025 год: какие сюрпризы приготовили Уран и Венера.

По словам специалиста, 12 января будет важным днем, поскольку кармические узлы меняют знак. Они были в вашем знаке 18 месяцев, то есть полтора года. Весь 2024 год они создавали судьбоносные ситуации, это мог быть и брак, и развод, и рождение ребёнка, и смена работы, и переезд, пишет Главред.

"Если эти полтора года были сложными для вас, был период трансформации, то значит вы ощущали влияние кармических узлов. Они как будто проверяют, правильным ли мы путём идём, развиваемся ли мы, растём ли мы и не застряли ли мы где", - сказала Анжела Перл.

Теперь кармические узлы покинут знак Овна и перейдут в 12 дом, что может означать облегчение и освобождение от старых проблем. Это также может быть связано с темами исцеления и самопознания.

13 января - полнолуние в четвертом доме гороскопа. Это астрологическое событие высветит темы, связанные с недвижимостью и семейными вопросами. Может произойти завершение каких-либо сделок по недвижимости или важные события в семье.

"Это полнолуние делает очень хороший аспект - 120 градусов к Сатурну, который у вас находится 12 доме горосокпа. Сатурн - это долговечность, серьёзность, стабильность. Так что, может быть, у вас будет покупка недвижимости где-то за границей, которая будет приносить вам доход. Может быть, наоборот, вы что то продадите удачно", - свидетельствует гороскоп на месяц.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Солнце будет в 11-и доме гороскопа с 20 января. Это время будет связано с получением результатов за предыдущие усилия, а также с новыми социальными взаимодействиями и возможностями.

"Может быть получение денег или других результатов за ваши прошлые труды. Кстати, первые три недели Солнце будет идти по 10-му дому целей, карьеры. Вы будете планировать свои достижения. А вот с 20 января будет виден результат", - рассказала астролог.

5 января - очень хорошее новолуние в 11-м доме друзей, единомышленников, каких-то команд, компаний. Состоится знакомство с интересным человеком, появятся единомышленники.

29 января Меркурий входит в 11 дом гороскопа и помогает вам в плане общения коммуникаций, знакомств, переписке, встреч с друзьями.

"Плутон также находится в 11 доме и поменяет ваше окружение очень сильно. Вы как будто выйдете на следующий уровень. Будет много влиятельных людей в вашем окружении или тех, кого вы считаете авторитетными", - рассказала Перл.

Уран разворачивается 30 января. Эта планета, находящаяся в секторе финансов, начнет двигаться в прямом направлении, что может привести к улучшению финансовой ситуации и большей стабильности.

Смотрите видео - Астрологический прогноз для Овнов на январь 2025 года:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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