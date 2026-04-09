Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Руслана Заклинская
9 апреля 2026, 08:27
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 10 апреля всем знакам зодиака.
Гороскоп на 10 апреля 2026 года / Коллаж: Главред, фото: сгенерировано ИИ, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 апреля
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 10 апреля поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Вы можете наконец избавиться от затянувшейся болезни. В этот день вам, вероятно, придется потратить немалую сумму на здоровье матери или отца. Хотя это несколько ухудшит ваше финансовое положение, такие действия укрепят семейные отношения. Позже в этот день вас ждет приятный визит старого друга. В этот день вы почувствуете заботу и нежность любимого человека. Рабочий график становится более напряженным из-за роста конкуренции. В этот день близкие будут стараться быть рядом, однако вам захочется побыть в одиночестве, чтобы восстановить душевное спокойствие. Похоже, ваш партнер находится в прекрасном настроении, поэтому вам остается только поддержать его, чтобы вместе сделать этот день лучшим в вашей супружеской жизни.

Гороскоп на завтра - Телец

Злоупотребление отношениями ради собственных целей раздражит близких. В этот день вечером возможна прибыль. Планируя вечеринку, приглашайте лучших друзей — они вас поддержат. В этот день вы поймете, что любовь превыше всего. На работе ожидайте хороших перемен. Используйте свободное время для творчества, а не тратьте его впустую. Избегайте ссор из-за мелочей с партнером, чтобы не навредить браку, и не доверяйте сомнительным предложениям других в этот день.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Окружающие могут быть слишком требовательными, поэтому не обещайте лишнего и не изнуряйте себя, пытаясь всем угодить. В этот день избегайте чрезмерных трат на развлечения или обновление интерьера. Ваше терпение может быть ограниченным, поэтому следите за словами, чтобы не расстроить близких резкостью. Вечер обещает быть романтичным, если вы запланируете что-то особенное. Бизнесменам в этот день может понадобиться нежелательная поездка, которая вызовет стресс, а офисным работникам лучше держаться подальше от сплетен. Свободное время можно посвятить просмотру сериала на телефоне. В этот день вы с партнером создадите одно из лучших воспоминаний в вашей жизни.

Гороскоп на завтра - Рак

Если вы планируете обучение за границей, финансовые трудности могут несколько огорчить вас в этот день. Дома возможно проведение семейных обрядов или ритуалов. В этот день вашему партнеру будет непросто найти с вами общий язык. Коллеги могут быть не в восторге от ваших методов работы, хотя и не скажут об этом прямо, поэтому стоит пересмотреть планы, если результаты вас не устраивают. В этот день свободное время лучше посвятить медитации для сохранения внутреннего равновесия. Возможен дневной спор с мужем или женой, однако в этот день во время ужина все уладится.

Гороскоп на завтра - Лев

В этот день стоит отказаться от жирной и острой пищи ради здоровья. Финансовые трудности постепенно исчезают благодаря поддержке родителей. Это идеальное время, чтобы оказаться в центре внимания, не прилагая для этого особых усилий. Любовь в этот день — это глубокое чувство, которым важно искренне делиться с близким человеком. Вы добросовестно трудились, и теперь настал момент получить заслуженное вознаграждение за свои усилия. Также в этот день стоит рассмотреть новые возможности для путешествий.

Гороскоп на завтра - Дева

Вечер в этот день принесет противоречивые эмоции, что заставит вас немного поволноваться, однако положительные моменты перевесят разочарования. Некоторые представители этого знака могут получить финансовую выгоду благодаря своим детям, а успехи ребенка станут для вас настоящей гордостью. Хотя работа в этот день будет изнурительной, компания друзей поможет сохранить хорошее настроение. Возможны разногласия с любимым человеком. Вам будет сложно донести свою позицию партнеру. Руководство не примет оправданий, поэтому важно качественно выполнить свою работу. После завершения дел по дому в этот день появится свободное время для отдыха с телефоном или просмотра фильма. Несмотря на возможные трудности в общении с родными, в конце дня ваша вторая половинка окружит вас теплом и заботой.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Вспыльчивость в этот день может привести к ссорам и конфликтам. Стоит контролировать склонность жить одним днем и не тратить слишком много средств на развлечения. Ваша способность производить впечатление на окружающих принесет заслуженную награду. В этот день любимому человеку будет чрезвычайно сложно справиться с вашим непредсказуемым поведением. Ваш упорный труд и преданность делу скажут сами за себя, обеспечив вам доверие и поддержку. Представителям этого знака зодиака в этот день необходимо найти время для отдыха, поскольку переутомление на работе может вызвать стресс. Также вы можете испытывать беспокойство из-за ухудшения самочувствия вашей второй половинки в этот день.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Вечеринки и прогулки подарят приятные впечатления и помогут сохранить хорошее настроение в этот день. Избегайте поспешных решений, особенно при обсуждении важных финансовых сделок. Если вас пригласят в новое место, вежливо примите предложение — это принесет интересный опыт. В этот день вы, вероятно, разделите приятные моменты с любимым человеком. Для решения сложных вопросов стоит воспользоваться своими связями и контактами. Это также идеальное время для воплощения новых идей. В этот день вас с партнером ждет по-настоящему глубокий и душевный романтический разговор.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Посетите светское мероприятие, чтобы улучшить свое настроение. В этот день ожидаются денежные поступления из нескольких источников. Старайтесь избегать неуместных замечаний, чтобы не причинить боль тем, кого вы любите. Вы сделаете свою жизнь более гармоничной, если сумеете простить близкому человеку его равнодушие. Это благоприятное время для представителей розничной и оптовой торговли. Расположение планет подарит вам немало поводов для радости в этот день. Вы и ваша вторая половинка сумеете создать одно из лучших воспоминаний в вашей жизни.

Гороскоп на завтра - Козерог

Давление на работе и ссоры дома могут вызвать стресс и помешать концентрации. Нереалистичное планирование приведет к нехватке средств в этот день. Вечер скрасят друзья, организовав что-то интересное. Будьте менее чувствительны к замечаниям любимого человека и контролируйте эмоции, чтобы не ухудшить ситуацию. Рабочие изменения принесут вам пользу. В этот день у вас появится время для одиночества, хотя часть его уйдет на офисные дела. Не позволяйте грубости партнера испортить вам настроение.

Гороскоп на завтра - Водолей

Не позволяйте мелочам портить вам настроение. В этот день благодаря поддержке братьев или сестер вы сможете получить финансовую выгоду — не стесняйтесь обращаться к ним за советом. Кто-то может попытаться навредить вам, поэтому стоит избегать любых действий, ведущих к открытым конфликтам. Если возникнет необходимость отстоять свои интересы, делайте это достойно. На работе в этот день вас может ждать приятный сюрприз или угощение. Понимая ценность времени, вы захотите побыть в одиночестве вдали от всех, что пойдет вам на пользу. Будьте терпеливы, если в этот день ваша вторая половинка эмоционально выразит недовольство определенными аспектами совместной жизни.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день может напомнить о себе боль в шее или спине, поэтому не игнорируйте эти симптомы, особенно при общей слабости, и обязательно найдите время для отдыха. Улучшение финансового положения позволит без забот приобрести необходимые вещи. Кто-то из вашего окружения берет с вас пример, поэтому придерживайтесь достойного поведения, чтобы укрепить свою репутацию. Некоторых в этот день ждет романтический вечер с подарками и цветами. Поддержка со стороны старших коллег или наставников придаст вам уверенности в собственных силах. Несмотря на стремление к одиночеству, часть свободного времени придется посвятить офисным делам. Это прекрасный день для укрепления отношений.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что следует учитывать читателю

Этот материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState показали свежие карты

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState показали свежие карты

07:03Фронт
РФ планирует "буферную зону" на Виннитчине: полковник ответил, есть ли угроза

РФ планирует "буферную зону" на Виннитчине: полковник ответил, есть ли угроза

01:57Фронт
Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

21:20Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Китайский гороскоп на сегодня, 9 апреля: Козлам - обида, Крысам - свидание

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогода

Украину засыпает снегом и градом: в каких областях бушует настоящая непогода

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

Шины прослужат гораздо дольше: какое давление "спасет" летнюю резину от износа

Шины прослужат гораздо дольше: какое давление "спасет" летнюю резину от износа

Последние новости

09:03

Десятки взрывов и мощный пожар: что попало под удар дронов на Кубани

08:27

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

07:39

Перемирие в Иране напоминает Минские соглашения: неожиданные параллели от Фесенкомнение

07:34

Взрывы на Луганщине: дроны атаковали базы ремонта техники и склад боеприпасов РФ

07:03

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState показали свежие карты

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
06:00

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицахВидео

05:41

Секрет эмалированной посуды в СССР: зачем на ней делали черный ободок

05:10

Судьба подарит шанс разбогатеть: трём знакам зодиака светит финансовый взлёт

04:30

Можно ли освящать кагор на Пасху: ответ священника ПЦУВидео

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с корзиной за 45 секунд

03:30

Рианна впервые показала крошечную дочку на случайном фото

01:57

РФ планирует "буферную зону" на Виннитчине: полковник ответил, есть ли угроза

00:56

Решетка плиты будет блестеть: простой трюк удалит даже устаревший нагарВидео

08 апреля, среда
23:55

Мудрик идет в суд: вингер нашел виновного в своей дисквалификации из-за допинга

23:19

В Украине появились автономера оливкового цвета: кто их получит

23:09

LELEKA решилась "изменить песню" почти перед финалом ЕвровиденияВидео

23:08

Отключение света усилили: новые графики для Днепра и области на 9 апреляФото

22:53

"Скажет измена": участники МастерШеф 17 заинтриговали отношениями

22:34

Только две очереди – со светом: графики отключений для Запорожской области на 9 апреля

22:24

Графики сильно усилили – когда не будет света в Черкасской области 9 апреля

Реклама
22:20

Опера о подрыве Каховской ГЭС вошла в число самых значимых постановок мира

22:08

Любовь, мешающая жить: 8 ошибок заботливых родителей, которые портят будущее ребёнка

22:05

Пасхальная корзина, не холодильник: в ПЦУ объяснили, что не надо нести в церковьВидео

21:42

Позорище: у Седоковой разошлась шнуровка на платье на красной дорожке

21:20

Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

21:17

Цусима - символ российского позора: как крупнейшее морское поражение империи связано с Украиной

21:17

Волна влажности и холода накроет Днепр: как низко упадут столбики термометров

20:56

Четыре знака зодиака опаснее всего в гневе: с ними лучше не конфликтовать

20:39

Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

20:16

Что нельзя оставлять на кладбище: суеверия или реальная опасность для дома

20:11

"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

19:55

Как отучить кота царапать мебель — три простых и проверенных способаВидео

19:40

Колорадский жук исчезнет за день: народное средство, спасающее картофельВидео

19:28

Будет мороз: какие регионы засыплет снегом

19:21

Заморозки и мокрый снег: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

19:10

Как атаки на нефтепорты РФ меняют правила игры в войне: Денисенко раскрыл крах Путинамнение

19:00

Чернобыль удивил аистами: шесть птиц вернулись спустя 20 лет

18:59

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

18:55

Более 50% украинцев считают, что военные должны быть вне политики во время войны — опрос

18:45

Что нужно сделать в Чистый четверг: приметы в праздник 9 апреля

Реклама
18:43

Сколько можно говорить "Христос воскресе": в ПЦУ дали неожиданный ответВидео

18:31

"Самолет Судного дня": какую катастрофу предвещает его появлениеВидео

18:13

"Офис призыва" вместо ТЦК: нардеп рассказал о реформе мобилизации в Украине

17:58

Помятая и старая: в сети появилось фото опухшей Седоковой

17:41

Военные ТЦК уйдут с должностей: мобилизация в Украине может сорваться, что известно

17:30

Пугачева решила избавиться от последней связи с Москвой — детали

17:16

У щенка растут только лапы: хозяйка показала странные измененияВидео

17:15

Снег и заморозки идут в Житомирскую область: когда ударит холод

17:04

Чистый четверг-2026: что можно и нельзя делать в этот праздник

16:39

Муж Елены Мозговой раскрыл причины своего исчезновения: "Приоритеты изменились"

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2026
Как красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбище
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыПраздничное менюНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять