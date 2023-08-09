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Гороскоп на завтра 10 августа 2023: Рыбам – врач, Девам - надежда

Елизавета Бельмас
9 августа 2023, 10:57 обновлено 9 августа, 11:06
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Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо расслабиться в хаосе, а кому позволить себе все эмоции.
Гороскоп на завтра 10 августа 2023
Гороскоп на завтра 10 августа 2023 / коллаж: Главред. фото: pexels

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 10 августа показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на четверг.

Гороскоп на завтра – Овен

Поддержание баланса может доставить больше проблем, чем пользы, поэтому не форсируйте проблему. Иногда для нашего личностного роста необходимо позволить маятнику качнуться в одну сторону. Чем больше вы сможете отпустить и признать, что все не всегда будет мирным и гармоничным, тем лучше вы будете способны справляться с внезапными эмоциональными потрясениями.

Гороскоп на завтра – Телец

Это тот день, когда вы чувствуете себя на грани либо эмоционального срыва, либо триумфального прозрения. Чтобы гарантировать положительный результат, не относитесь к себе слишком серьезно. В этот день есть определенная степень напряженности, которая, вероятно, заставит всех почувствовать, что они взвинчены, как пружина.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Ваш приподнятый дух будет более желанным, чем обычно. Будьте осторожны, чтобы не попасть в роль, которую, как вы знаете, другие хотят, чтобы вы играли. Легко взять на себя роль, которая перед вами, но это не всегда помогает ситуации. Живите по своему сценарию, а не по чужому.

Гороскоп на завтра – Рак

Ваша огромная чувствительность в определенной ситуации может заставить вас делать поспешные выводы, которые мешают вам увидеть правду. Вы склонны предполагать вещи до того, как у вас есть все факты. Вы можете предполагать худшее, что делает вас более напряженным из-за ситуации, чем нужно.

Гороскоп на завтра – Лев

Вы можете чувствовать, что обречены. Вы можете чувствовать себя очень самоуверенно по какому-то вопросу, но вы знаете, что самовыражение может вызвать у кого-то чувство угрозы или огорчения. Но если вы будете держать эти мысли при себе, вы будете чувствовать себя обиженными и, возможно, даже использованными.

Гороскоп на завтра – Дева

Вы можете расплакаться без видимой причины. Ищите утешения, сидя у водоема, где вы можете дать волю своим эмоциям. Напряжение нарастает по мере приближения бури. Однако, как только оно проходит, наступает затишье, когда солнечный свет проникает сквозь облака.

Гороскоп на завтра – Весы

Неожиданные эмоции придут из ниоткуда и вызовут хаос. Будьте готовы. Главное не слишком остро реагировать. Чем спокойнее и стабильнее вы сможете оставаться, тем лучше для вас. Разбор ситуации в реактивном порыве только превратит сцену во взрывную ярость.

Гороскоп на завтра – Скорпион

В определенной ситуации вам может понадобиться больше свободы. Возможно, это ваши эмоции, от которых вы хотите дистанцироваться, или вам кажется, что кто-то душит вас. С одной стороны, вы жаждете компании и близости, чтобы заполнить внутреннюю пустоту. С другой стороны, вас возмущает необходимость быть таким нуждающимся.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Возможно, вам придется использовать обаяние и остроумие, чтобы разрядить напряженную ситуацию. Из-за тупика вы можете чувствовать себя некомфортно. Ваше решение проблемы состоит в том, чтобы сделать счастливое лицо и отвлечь внимание от трудностей, рассказав несколько анекдотов.

Гороскоп на завтра – Козерог

Ваши эмоции активны и могут проявляться мощными вспышками. Внутри есть импульс, который вы не должны игнорировать или подавлять. Возможно, вы чувствуете, что то, что вы хотите сказать, не соответствует ситуации. Скорее всего, будет больше вреда, чем пользы, если вы проигнорируете эти чувства.

Гороскоп на завтра – Водолей

У вас может возникнуть ощущение, что если вам нечего сказать положительного, вам не следует ничего говорить. Эта идея может держать вас. Если вы расстроены, злы или обижены, открыто решите проблему. Не думайте, что вы должны быть тем, кто подбадривает всех остальных.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Когда дело доходит до заботы о физическом здоровье, не скупитесь. Стремясь сэкономить деньги, вы можете не утруждать себя стоматологическими осмотрами или выбрать самого дешевого врача из списка. Нет ничего важнее вашего здоровья. Относитесь к своему телу с честью и уважением.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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