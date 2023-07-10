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Гороскоп на завтра 11 июля 2023: Раку – напряжение, Овну – новые идеи

Елизавета Бельмас
10 июля 2023, 14:11 обновлено 10 июля, 14:17
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Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо расслабиться и не паниковать, а кому прикладывать усилия к работе.
Гороскоп на завтра 11 июля 2023
Гороскоп на завтра 11 июля 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 11 июля показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на вторник.

Гороскоп на завтра – Овен

Возможные идеи для художественных проектов могут прийти к вам, Овен, хотя некоторые из них могут быть расплывчатыми и еще не готовыми к воплощению. Вы можете стремиться выразить свою духовную сторону посредством художественной деятельности, но не совсем понимаете, как это сделать.

Гороскоп на завтра – Телец

Близкий друг или романтический партнер может показаться довольно тихим, Телец, и не расположенным общаться с вами. Вы можете задаться вопросом, сердится ли этот человек на вас или вы сказали или сделали что-то нехорошее. Вполне вероятно, что то, что беспокоит вашего друга, больше связано с работой, семьей или деньгами, чем с вами.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Близнецы, возможность использования вами новых карьерных возможностей, возможно, с более высокой оплатой, может вызвать сомнения и неуверенность среди членов семьи. Они могут бояться, что у вас будет меньше времени для них.

Гороскоп на завтра – Рак

Беспокойство о родственнике, который живет далеко, может беспокоить вас сегодня. Ситуации не помогает тот факт, что вы не сможете связаться с ними по телефону или электронной почте. Возможно, вам придется связаться с общими друзьями, которые могут предоставить вам необходимую информацию.

Гороскоп на завтра – Лев

Чек, который вы, возможно, ожидали получить по почте, может быть задержан, и вы, возможно, не сможете связаться с тем, кто его отправляет. Вы можете беспокоиться о том, получите ли вы его вообще. Это может быть классический случай, когда вы начинаете волноваться из-за пустяков.

Гороскоп на завтра – Дева

Вы можете внезапно испытать непреодолимую волну привязанности к кому-то, кого вы только что встретили, возможно, к потенциальному романтическому партнеру. Фантазии о будущем могут возникать в вашем уме и исчезать из него. В каком-то смысле это должно быть прекрасно, но также может вызвать все ваши сомнения и неуверенность.

Гороскоп на завтра – Весы

Новые идеи по увеличению вашего дохода, особенно если они связаны с дополнительной работой, сегодня могут внезапно показаться расплывчатыми и неопределенными, Весы. Сомнения и неуверенность могут сорвать планы, к которым вы были так готовы еще вчера.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Скорпион, возможно, сегодня у вас на уме романтика, хотя и не обязательно в позитивном ключе. Сомнения и неуверенность могут завладеть вашими мыслями. Разделяет ли ваши чувства нынешний или потенциальный романтический партнер?

Гороскоп на завтра – Стрелец

Резкие слова или отсутствие сердечности со стороны друга или коллеги могут заставить вас задуматься, не злится ли этот человек на вас. Не позволяйте своей неуверенности свести вас с ума. Вероятно, у этого человека просто свои проблемы на уме.

Гороскоп на завтра – Козерог

Кто-то может позвонить и поделиться с вами некоторыми проблемами. Ваша чувствительность и сострадание могут привлечь не одного несчастного человека, нуждающегося в сочувствии и совете. Хотя это лестно, это также может быть немного бременем

Гороскоп на завтра – Водолей

Неуверенность в деньгах может беспокоить вас сегодняСейчас у вас могут возникнуть сомнения относительно дохода, особенно если вы работаете не по найму. Будьте осторожны, чтобы не сойти с ума. Из-за вашей неуверенности ситуация может казаться еще более серьезной, чем она есть на самом деле.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Любовный партнер может показаться Рыбам слишком тихим. Возможно, вы не получали известий от своего друга в течение дня или около того. Если вы позволите, это может вызвать ваши сомнения и неуверенность, заставив вас задуматься, заботится ли этот человек все еще или он ушел навсегда.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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