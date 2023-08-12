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Гороскоп на завтра 13 августа 2023: Овну – ловушка, Раку - достижение

Елизавета Бельмас
12 августа 2023, 17:13 обновлено 12 августа, 17:33
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Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо быть готовым не действовать эмоционально.
Гороскоп на завтра 13 августа 2023
Гороскоп на завтра 13 августа 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 13 августа показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на воскресенье.

Гороскоп на завтра – Овен

Вы можете чувствовать себя заблокированным, как будто вы в ловушке. Возможно, ваши друзья заставляют вас верить в одно, а ваша семья приучает вас верить в другое. Вы носите разные маски в разных ситуациях, поэтому, возможно, забыли, кто под ними настоящий человек.

Гороскоп на завтра – Телец

Помните, что для подавления своих чувств требуется энергия. Не осознавая этого, вы можете запихивать внутрь много эмоций, пытаясь их игнорировать. Правда в том, что выражение этих чувств — гнева, счастья, страха, неуверенности в себе — зарядит вас энергией и освободит.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Глубоко внутри вы знаете, как поступить правильно. Возможно, вы только что видели, как кто-то бросил деньги на землю, и вы их подняли. Вы их возвращаете или прикарманиваете себе? Вы, вероятно, почувствуете, что дьявол на одном плече спорит с ангелом на другом.

Гороскоп на завтра – Рак

Ваше мастерство ума и способность сохранять дисциплину в отношении своих целей впечатляют. Другие признают и ценят ваши усилия гораздо больше, чем обычно. Вас могут призвать помочь в каком-то другом проекте или чьей-то эмоциональной драме, потому что у вас есть стабильность, необходимая для исправления ситуации.

Гороскоп на завтра – Лев

Вам может показаться, что кто-то или что-то только что переформатировало ваш жесткий диск. Внезапно все идет гораздо более гладко. Сейчас главное найти дисциплину и организацию, чтобы полностью понять эту новую систему. Оптимизируйте свои мысли и будьте более эффективными в том, как вы используете свою энергию.

Гороскоп на завтра – Дева

Возможно, вам придется поместить свои мысли в аккуратные маленькие коробочки, которые легко понять и обработать. Ваши идеи абстрактны и не всегда имеют разумный смысл. Это нормально иметь немного тайны в вещах, которые рациональные умы не могут объяснить.

Гороскоп на завтра – Весы

Это может быть трудный день, когда вы чувствуете давление, чтобы добиться цели, но в вашем уме остаются нерешительность и колебания. Между молотом и наковальней нелегко, но ты найдешь выход. Возможно, вам следует сделать ход — любой ход.

Гороскоп на завтра – Скорпион

В вашем образе мышления, есть огромная дисциплина, которая помогает вам продвигаться к своим целям. Не ждите, что вы решите все проблемы сразу. Имейте в виду, что вы сможете более эффективно решать проблемы.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Ваши мысли могут быть напряженными, и вам может быть трудно обрабатывать вещи, которые обычно не вызывают проблем. Старайтесь не форсировать ответы, которые, кажется, не хотят приходить. Если информация течет легко и плавно, вы будете знать, что она предназначена для вас.

Гороскоп на завтра – Козерог

Ваше мышление может иметь эмоциональный подтекст, который мешает вам ясно видеть правду. Делайте все возможное, чтобы укротить свои чувства, чтобы позволить более рациональным мыслям подняться на поверхность. Стабильность возникает, когда вы уважаете свои эмоции со стороны, вместо того, чтобы немедленно действовать в ответ на то, что вы чувствуете.

Гороскоп на завтра – Водолей

То, чего вы боитесь больше всего, может оказаться именно тем, в чем вы больше всего нуждаетесь в жизни. Сейчас вы находитесь в той точке, когда уроки, которые приходят, могут быть трудными для усвоения, но они необходимы.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Вы можете гордиться собой, глядя на свой аккуратный шкаф, хорошо организованный стол и чистую ванную комнату. Другие люди могут беспокоиться о том, что внезапно им придется привести свою жизнь в порядок по вашей просьбе. Возможно, вы не понимаете этого, потому что вы такой перфекционист.

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