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Гороскоп на завтра 17 декабря 2023: Деве - куча романтики, Весам - неожиданный подарок

Лидия Неплях
16 декабря 2023, 19:09
Изменение расписания Рака в последнюю минуту потребует найти компромисс в отношении планов на отпуск.
Гороскоп на завтра 17 декабря 2023
Гороскоп на завтра 17 декабря 2023 / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Spiritual Dive, Consciousness)

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего, и многие верят, что звёзды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Читайте гороскоп на завтра, 17 декабря, чтобы узнать, что вас ждет.

Гороскоп на завтра – Овен

В связи с приближающимися сроками окончания года и изменением планов на отпуск вам необходимо руководство как в личной, так и в профессиональной жизни. Вы ищете героя, но все смотрят на вас как на лидера. Вместо того чтобы беспокоиться о том, как показать себя во всей красе, сосредоточьтесь на том, чтобы донести до людей то, что вы знаете.

Гороскоп на завтра – Телец

Неважно, заканчиваете ли вы семестр в аспирантуре, пакуете чемоданы для поездки на отдых или отпрашиваетесь с работы, чтобы пораньше попасть на семинар по медитации в день солнцестояния, - предстоящий день направлен на расширение вашего сознания. Возможно, вы будете удивлены, когда расскажете, чем занимаетесь на этой неделе, - даже ваш партнер или подруга! Примите свое дальнейшее развитие.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Другие могут воспринять преобразования с раздражением, но вы чувствуете в себе силы. Даже с учетом того, что ваша правящая планета Меркурий сейчас ретроградна, вы с удовольствием возвращаетесь назад и проверяете свою работу. Переход Солнца в знак Козерога заставит вас почувствовать себя еще более уверенными и обоснованными, поскольку вы освободите пространство для того, что будет дальше. Однако процесс исцеления не является линейным, и вы можете столкнуться с некоторыми неудачами, когда Меркурий вернется в знак Стрельца.

Гороскоп на завтра – Рак

Сезон Козерогов начинается 21 числа, и для вас эта часть года связана с другими людьми. Какие разговоры предстоят в ваших самых важных отношениях? Изменение вашего расписания в последнюю минуту потребует от вас и вашего партнера найти компромисс в отношении планов на отпуск. Общаться станет сложнее, когда Меркурий ретроградно вернется в знак Стрельца, поэтому до этого времени выложите все на стол.

Гороскоп на завтра – Лев

Меркурий все еще ретрограден, и в этот праздничный сезон все идет не так, как планировалось. Если вы заняты поиском работы, имеете дело с проблемами со здоровьем или домашними животными, или просто погребены под грудами работы, вам точно не до веселья. Солнце переходит в знак Козерога, освещая то, что должно быть приоритетным. Затем, когда Меркурий вернется в знак Стрельца, вы сможете немного повеселиться.

Гороскоп на завтра – Дева

Сезон Козерогов стартует 21-го числа, а значит, начинается самое романтичное и наполненное радостью время года. С тех пор как 13-го числа Меркурий стал ретроградным, вы испытываете ностальгию, восстанавливая отношения с бывшими возлюбленными и возвращаясь к увлечениям подросткового возраста. Когда Меркурий встретится с Солнцем, вы проясните цель этих сентиментальных путешествий.

Гороскоп на завтра – Весы

Солнце переходит в знак Козерога и втягивает вас в самое уединенное и интроспективное время года. Проблемы, которые назревали дома и в семье в течение последних нескольких недель (или даже лет, если честно), выходят на поверхность, и, когда ретроградный Меркурий встретится с Солнцем, вы получите некоторую ясность, чтобы наконец найти решение. Неожиданный подарок или дополнительная зарплата помогут подсластить сделку и облегчить текущие переходные процессы.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Добро пожаловать в сезон Козерога! Вы начинаете месяц, посвященный развитию вашего окружения, близких дружеских отношений и общения. Обычно это одно из самых напряженных времен года, и в этом году оно ничем не отличается от других, но из-за ретроградного Меркурия убедитесь, что вы готовы к гибкости планов. Пропущенная связь несколько недель назад вернется с важным сообщением.

Гороскоп на завтра – Стрелец

На этой неделе наступает зимнее солнцестояние, а 21-го числа наступает сезон Козерога! Это время года, когда вы больше всего сосредоточены на деньгах, ресурсах и доходах. Какие денежные цели вы ставите перед собой на 2024 год? Если вы еще не определились с ними, то сегодня появится ясность в отношении ваших дальнейших действий. Проработайте план вместе с партнером или финансовым консультантом.

Гороскоп на завтра – Козерог

Из-за ретроградного Меркурия в вашем знаке день начнется неровно, но неверное направление может привести вас на лучший путь. Затем наконец-то наступит ваш сезон! В течение следующих нескольких недель вы сможете сосредоточиться на своем здоровье, красоте и всем, что связано с вами! В ночь солнцестояния вы также можете обнаружить неожиданную романтическую связь на праздничной вечеринке у друзей.

Гороскоп на завтра – Водолей

Добро пожаловать в эпоху спячки! Сезон Козерогов начинается, и для вас это всегда то время года, когда не хочется ничего делать, кроме как свернуться калачиком на диване с хорошей книгой и заниматься работой за кулисами. В этом году некоторые перемены дома и в профессиональной жизни заставят вас выйти из своего кокона, и особенно вы будете рады, что выбрались пообщаться.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Добро пожаловать на еще одну очень насыщенную и светскую неделю вашего года. Помимо обычных праздничных вечеринок, вы также воссоединитесь со старыми друзьями и коллегами, с которыми обычно не общаетесь. Солнце войдет в знак Козерога, и наступит время года, когда вы должны сосредоточиться на создании своей сети и укреплении своих мечтаний. Кто поможет вам достичь своих целей?

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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