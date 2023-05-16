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Гороскоп на завтра 17 мая 2023: Стрельцам – напряжение в отношениях, Тельцам – плохая новость

Елизавета Бельмас
16 мая 2023, 11:59 обновлено 16 мая, 12:17
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Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо справиться сов семи задачами как можно быстрее и проводить время с семьей.
Гороскоп на завтра 17 мая 2023
Гороскоп на завтра 17 мая 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 17 мая показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на среду.

Гороскоп на завтра – Овен

Друг может устраивать вечеринку, и ожидать вашего присутствия. Вероятно, у вас был напряженный день, и вы действительно не готовы к ней. Ваш друг может попытаться заставить вас прийти, заставив вас чувствовать себя виноватым. Не попадайтесь в эту ловушку. Идите, только если вы чувствуете, что ценность события важнее вашей потребности в отдыхе. Ваш друг простит вас, если вы откажетесь.

Гороскоп на завтра – Телец

Вы можете получить неприятные интуитивные сигналы от одного или нескольких ваших друзей. Возможно, кто-то не очень хорошо себя чувствует, но все равно придет с вами на встречу. Чувство напряжения в других может избавить вас от покоя, так как люди могут испытывать стресс и, скорее всего, срываться по пустякам. Если есть возможность, лучше сосредоточиться на одиночестве в этот день.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Вы можете достичь цели, на которую давно надеялись. Как ни странно, друзья, семья и даже ваша вторая половинка могут показаться не такими счастливыми, как вы ожидали. Вероятно, они пережили слишком много разочарований в последнее время, и ваш успех только напоминает им об этом. Дайте им время уладить свои дела, и они вас поздравят. Они всего лишь люди.

Гороскоп на завтра – Рак

Вы, возможно, стремитесь провести время со своей семьей, Рак, но в первую очередь вам нужно сделать некоторые дела по дому. Это может сильно вас напрячь. Засучите рукава и справьтесь со всем, что нужно сделать, а затем мчитесь обратно к семье. Расслабьтесь и наслаждайтесь компанией своих близких!

Гороскоп на завтра – Лев

Вам может быть труднее, чем обычно, иметь дело со словами. Кто-то может дать вам книгу на довольно неясную тему, которую вы не можете понять. На самом деле, книга или что-то еще, что вы пытаетесь прочитать, может показаться вам скучным! Вы же не хотите задеть чувства своего друга. Отложите книгу и повторите попытку позже. Слова станут яснее.

Гороскоп на завтра – Дева

Некоторые новости, которые придут к вам от друга или коллеги, могут встряхнуть вас. Вы можете обнаружить, что то, что вы изучаете, ставит под сомнение концепции, которых вы придерживались большую часть своей жизни. Это может сбить вас с толку. Не чувствуйте угрозы. Каждый должен время от времени воссоздавать некоторые ценности. Подумайте об этом, когда вы будете более расслаблены, и, возможно, вы обнаружите, что это не так радикально.

Гороскоп на завтра – Весы

Вы можете увидеть, что почти каждая знакомая вам пара ссорится. У вас могут быть некоторые разногласия с нынешним или потенциальным партнером, но об этом не стоит беспокоиться. Вы напряжены и раздражительны из-за давления извне, поэтому ваш предохранитель может быть немного короче, чем обычно. Постарайтесь набраться терпения еще немного. Все должно быть хорошо к следующему дню.

Гороскоп на завтра – Скорпион

У вас может быть очень напряженная атмосфера. Ваше окружение, скорее всего, будет напряженным и встревоженным, и вы не исключение. Возможно, вам придется оставаться в этой компании, пока вы не достигнете своих целей. Вероятно, вам захочется провести вечер дома перед телевизором, абсолютно ничего не делая и не думая.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Вы и нынешний или потенциальный партнер можете расходиться во мнениях относительно того, проводить ли некоторое время вместе в одиночестве или встречаться с друзьями. Если у вас обоих был тяжелый день, вы, вероятно, будете довольно напряжены и склонны срываться друг на друга. Компромисс может быть лучшим ответом. Проведите час или два с друзьями, а затем вернитесь домой и расслабьтесь. Таким образом, все будут счастливы.

Гороскоп на завтра – Козерог

Расслабляющий вечер дома может быть именно тем, что вам нужно, но коллега может попросить вас посетить деловое мероприятие. Возможно, у вас были напряженные несколько дней. Такая вечеринка может быть последним, чем вы хотите заниматься. Не бойтесь сказать нет. Там будет много коллег. В лучшем случае - появитесь, а затем уходите. Сейчас вам больше нужен отдых, чем контакты.

Гороскоп на завтра – Водолей

Вы можете попытаться связаться с несколькими людьми, ни один из которых может быть недоступен. Возможно, вам особенно захочется связаться с подругой или родственницей, которая живет далеко. Это может разочаровать, так как у вас есть для нее интересные новости. Продолжайте пытаться. В конце концов вам удастся установить контакт, и она будет рада вас услышать. Она может даже пригласить вас в гости!

Гороскоп на завтра – Рыбы

Независимо от того, должны ли вы совершать определенные расходы, это может вызвать некоторую напряженность между вами и партнером. Вы можете подумать, что это невозможно сейчас, в то время как ваш друг полон решимости пойти на это. Эьл не тот день, чтобы пытаться достичь соглашения в этом вопросе. Ни один из вас не сдастся. Подождите пару дней, пока вы оба немного расслабитесь.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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