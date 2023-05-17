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Гороскоп на завтра 18 мая 2023: Рыбам – повышение, Стрельцам - угнетение

Елизавета Бельмас
17 мая 2023, 11:49 обновлено 17 мая, 12:24
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Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо держать себя и не решать конфликты силой.
Гороскоп на завтра 13 мая 2023
Гороскоп на завтра 17 мая 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 18 мая показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на четверг.

Гороскоп на завтра – Овен

До сих пор вы, возможно, были слишком упрямы в том, чтобы делать то, что хотите, не пытаясь решить вопрос о своих финансах. Даже если это кажется слишком материалистичным, необходимо срочно решить этот вопрос. Двигайтесь вперед и попытайтесь повысить свой уровень жизни, потому что вам есть чему поучиться в этой области.

Гороскоп на завтра – Телец

У вас может быть ситуация, в которой вам придется принять решение об отношениях. Возможно, старые демоны вернулись, чтобы преследовать вас и теперь у вас есть сомнения. Не прислушивайтесь к сомнениям, потому что, если вы это сделаете, вы можете регрессировать в своей эмоциональной жизни на десять шагов назад.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Вы не самый большой сторонник работы в условиях ограничений, поэтому сегодняшний день будет для вас хорошим. Ограничений не будет. Вы понимаете значение такого дня? Величайшая свобода приходит через дисциплину.

Гороскоп на завтра – Рак

Откажитесь от мифа о том, что в вашем распоряжении нет никаких даров или средств. Доказательство в том, что у вас есть ваше тело. Вы заботитесь о себе? Вы занимаетесь? Вы решаете мелкие проблемы со здоровьем? Все эти вопросы связаны. Вы относитесь к своим дарам так же, как к своему телу.

Гороскоп на завтра – Лев

Если вы ждете, что кто-то удовлетворит все ваши потребности, возможно, вам придется ждать очень долго. Парадокс любви в том, что она приходит к вам на порог в своей самой глубокой форме, когда вы меньше всего в ней нуждаетесь. Так что делайте все возможное, чтобы реализовать себя. Если вы этого не сделаете, вы будете вечно зависимы, что вас не очень устраивает.

Гороскоп на завтра – Дева

Если у вас есть дети, их трудности могут напомнить вам о ваших собственных. Или их образование навевает воспоминания о ваших собственных. Вы избегали каких-либо вопросов того периода, которые до сих пор беспокоят вас? Сейчас самое время задать себе этот вопрос. Ответ может значительно помочь вашим близким.

Гороскоп на завтра – Весы

Не тратьте не по средствам! Если вам случится оказаться в толпе восторженных покупателей, это может стать катастрофой для вашего кошелька. Вы можете слишком легко поддаться преобладающему настроению тратить деньги! С другой стороны, возможно, вы должны себя порадовать. Если вы чувствуете, что это так, по крайней мере, немного ограничьте себя.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Возникнет небольшая напряженность. Кто-то из ваших близких, возможно, ваш партнер или кто-то из родителей, кажется, пытается убедить вас принять определенное поведение, которому вы не желаете следовать. Будете ли вы вести переговоры мягко или силой? Второе кажется более вероятным. Зная это, сделайте все возможное, чтобы контролировать себя.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Настроение будет немного угнетающим. После решения проблем, возникших в последние несколько дней, вы, вероятно, захотите немного тишины и покоя! Но вы можете ожидать, что вас разыщут и попросят взять на себя обязанности. Возможно, вам захочется забыть обо всем и убежать. Будьте благоразумны и подождите, пока у вас не будет отпуска.

Гороскоп на завтра – Козерог

Это не день для тонких, чувствительных людей, таких как вы. На самом деле победителем наверняка станет тот, кто громче всех кричит и стучит по столу. Атмосфера агрессии повлияет на вас. Вы можете быть несколько расстроены и более уязвимы, чем обычно. Было бы разумно, если бы вы держались подальше от всей этой суматохи.

Гороскоп на завтра – Водолей

Водолеи, сегодня могут возникнуть некоторые разногласия по поводу вашей личной жизни. Вы можете обнаружить, что ваш возлюбленный берет на себя больше вольностей, чем вы себе позволяете. Вместо того, чтобы возмущаться, следуйте примеру своего партнера. Это может быть шанс понять, что вам нужно больше новизны в эмоциональной сфере. Будьте открыты для изучения возможностей. Наступающий день может принести вам именно то, что вы ищете.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Возможно, этот день не входит в число ваших любимых. Возможно, вы слишком хорошо осведомлены об ограничениях вашего основного занятия. Вероятно, вы жаждете достойного вознаграждения за свои труды. Это хороший день для определения новых личных и профессиональных целей. Они поддержат вас в ваших хлопотах. А пока, как насчет того, чтобы попросить о повышении?

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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