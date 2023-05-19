УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 20 мая 2023: Девам – отдых, Ракам - сюрпризы

Елизавета Бельмас
19 мая 2023, 11:13 обновлено 19 мая, 11:48
297
Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо начать писать рассказы, а кому позволить себе отдохнуть после тяжелых недель.
Гороскоп на завтра 20 мая 2023
Гороскоп на завтра 20 мая 2023 / коллаж: Главред, фото: pexels/ua.depositphotos.com

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 20 мая показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на субботу.

Гороскоп на завтра – Овен

Это будет ваш день. Делайте все возможное, чтобы оставить свой след в людях вокруг вас, особенно в тех, кто вам близок. Вы превзойдете себя, привлекая внимание, даже не желая того. Вас будут считать очень привлекательным. Это ваша награда за всю вашу работу за последние несколько недель.

Гороскоп на завтра – Телец

У вас впереди отличный день. Вероятно, это откроет для вас новые горизонты в то время, когда будущее могло казаться безрадостным. Если какое-то время назад всплыли старые проблемы, связанные с вашей семьей, они смогут быть решены неожиданным образом. В любом случае, это идеальная возможность получить ответы от своих предков.

видео дня

Гороскоп на завтра – Близнецы

Несколько дней назад вы, возможно, испытали сильное чувство связи. Близкие вам люди открыли свои сердца и выразили свои надежды на будущее. Вы, вероятно, почувствуете расцвет новых амбиций, которые, возможно, были вызваны предыдущим опытом. Аспекты дня обязательно вдохновят вас!

Гороскоп на завтра – Рак

Вас ждут замечательные сюрпризы. Они могут прийти в виде новой карьерной возможности или потенциальных свиданий. С текущими планетарными аспектами вы можете воспользоваться лучшими способами найти личное и профессиональное удовлетворение. Не стесняйтесь быть оригинальным. Это качество превзойдет все остальное!

Гороскоп на завтра – Лев

Вы можете рассчитывать на день, полный удовлетворения. Возможно, вы произвели сильное впечатление на окружающих, когда научились сдерживать свою откровенность. Вас будут окружать поддерживающие друзья. Кажется, что все готовы слушать и безоговорочно доверяют вам.

Гороскоп на завтра – Дева

Вы обязательно оцените гармонию. После конфронтационного настроения последних нескольких дней, похоже, вы сможете немного отдохнуть. Если вы чувствуете некоторую усталость, на то есть веская причина. Этот день предоставляет хорошую возможность избавиться от бремени, которое люди пытаются заставить вас нести.

Гороскоп на завтра – Весы

Настанет день, когда авторитет будет аплодировать вам за вашу работу или исследование. Только тогда вы поймете, что позволили обществу одурачить себя. Как бы вы ни верили в обратное, общество не пытается задушить вас или помешать вам быть собой. Просто первопроходцев часто не признают, пока они не покажут какие-то результаты.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Вы можете чувствовать, что определенные ценности в вашей профессии не позволяют вам заниматься определенной деятельностью. Но уверены ли вы в этом или пытались убедить себя в этом, чтобы не столкнуться с той частью себя, которая жаждет исследовать? Возможно, вам следует попытаться быть смелее, чем вы были. Это стоило бы того.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Вот вы снова начинаете философствовать о том, что такое личное самовыражение, творчество и подлинность. Вы заметили, что у вас есть проблемы с выражением проблем, которые не вписываются в норму,? Ваша сильная воля и желание быть оцененным мешают вам. Нелегко искренне выражать себя, когда пытаешься произвести впечатление на других.

Гороскоп на завтра – Козерог

Подумайте о терпимости и обратите внимание, до какой степени она может вас освободить. Если вы позволите другим делать и думать то, что им нравится, вы обнаружите, что предоставляете себе такое же право. Это вопрос дня для вас.

Гороскоп на завтра – Водолей

Почему бы не говорить "да" немного чаще, чем обычно? Вы можете быть упрямы и хотеть делать только то, что хотите. Нелегко вести вас в неизвестность. Вы любите готовиться заранее. Когда люди делают необычные предложения, почему бы не согласиться?

Гороскоп на завтра – Рыбы

Вы могли бы хорошо писать художественную литературу или журналистику. Есть большая вероятность, что вы задумались над литературным направлением работы. Почему вы колеблетесь? Никогда не поздно. Найдите время, чтобы написать рассказ. Если у вас негативное отношение к тому, что вы делаете, как вы сможете что-то сделать?

Источник

Также вам может быть интересно:

гороскоп на завтра гороскоп Лев гороскоп Рыбы гороскоп Скорпион гороскоп Дева гороскоп Телец гороскоп Овен гороскоп Козерог Рак гороскоп Стрелец гороскоп гороскоп Водолей гороскоп Весы гороскоп Близнецы
Реклама

Главное за день

"Любимое дело оккупантов": ночные атаки РФ на Украину имеют 2 цели – ВСУ

"Любимое дело оккупантов": ночные атаки РФ на Украину имеют 2 цели – ВСУ

11:51 Украина
Оккупантов выбили с позиций: ВСУ перехватили инициативу под Бахмутом - ISW

Оккупантов выбили с позиций: ВСУ перехватили инициативу под Бахмутом - ISW

10:56 Украина
Белый дом не будет блокировать экспорт самолетов F-16 в Украину от союзников - CNN

Белый дом не будет блокировать экспорт самолетов F-16 в Украину от союзников - CNN

10:37 Мир
Все главные новости

Последние новости

12:57

В сети появилась информация о неизлечимой болезни Седоковой

12:29

Россияне "захватили Бахмут": Маляр опровергла информацию

12:20

"Украинская команда" передала дроны-камикадзе подразделению "Скала": "Доставят взрывчатку врагу"

12:06

Новолуние в мае 2023: что ждет каждый знак зодиака до 4 июняВидео

11:52

ВСУ добьют оккупантов на территории РФ: военный эксперт раскрыл неожиданный сценарийВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

11:51

"Любимое дело оккупантов": ночные атаки РФ на Украину имеют 2 цели – ВСУ

11:45

"Вайкуле, будь она неладна": дальнобойщик Гостюхин набросился на певицу и осквернил память Кикабидзе

11:39

Захур вернулся: Камалия показала, как роскошно муж поздравлял ее с 46-летием в Каннах

11:35

Favbet Foundation передал защитникам Бахмута пикап, микроавтобус и два тепловизора

Реклама
11:17

Намазал и смыл: как легко очистить швы между плиткой в домашних условиях

11:13

Головоломка для самых сообразительных: нужно найти бегуна-мошенника за 11 секунд

11:13

Гороскоп на завтра 20 мая 2023: Девам – отдых, Ракам - сюрпризыВидео

10:56

Оккупантов выбили с позиций: ВСУ перехватили инициативу под Бахмутом - ISW

10:37

Белый дом не будет блокировать экспорт самолетов F-16 в Украину от союзников - CNNВидео

10:13

Что делать, если кошка хрипит и кашляет: возможные причины и последствия

10:10

Вернулся из Германии, чтобы защищать Украину: в бою погиб 25-летний боец батальона "Волки Да Винчи"Фото

10:04

Нарушителям комендантского часа могут вручать повестки - адвокат

09:52

Зеленский приедет на саммит Большой семерки в Хиросиму

09:42

В ВСУ раскрыли тактику ракетных ударов РФ по Украине и назвали вероятные цели

09:14

Летом украинцам повысят пенсии: кого коснется индексация и на сколько вырастут выплатыВидео

Реклама
09:05

Без лишних хлопот и с минимальными затратами: как утилизировать содержимое дачного туалета

09:05

"Расстреляем, как в тире": у армии РФ в Бахмуте есть только 2 варианта действий – СвитанВидео

09:01

Только гении заметят жирафа за 7 секунд: сложная головоломка на внимательность

08:49

Лукашенко и Гаага: доживет ли белорусский диктатор до суда - МаломужВидео

08:41

Шольц назвал Россию угрозой всему миру

08:25

Гороскоп на сегодня 19 мая 2023: Рыбам – стресс, Тельцам - творчество

08:20

Бахмут – хороший полигон для уничтожения российской армиимнение

08:14

Что нельзя ставить на заставку телефона, чтобы не навредить себе и близким

08:03

"Путин должен сдаться или повторить судьбу Гитлера": Кислица жестко присадил РФ на заседании Совбеза ООН

07:55

Украина сбила российский истребитель с помощью ЗРК Patriot - CNN

07:21

Находчивые граждане СССР клали кирпич в бачок унитаза: зачем так делали

07:20

Пригожин признал провал "вагнеровцев" в Бахмуте - ISWВидео

06:39

Ночная атака на Киев: оккупанты применили дроны "Шахед", все цели уничтожены силами ПВО

06:20

Россия уже проиграла воздушный бой с Украиноймнение

05:30

Как приготовить куриную печень быстро и вкусно: полезные советы

05:00

Хотел усыновить ребенка, но не успел: оккупанты убили харьковского волонтера

04:42

Гороскоп на июнь 2023 для Стрельцов: что принесет первый месяц летаВидео

03:52

Обратная сторона драки: Бритни Спирс показала, как нежно мирится с мужемВидео

03:22

"Украинская армия 10 лет будет в боевом режиме": Свитан назвал реальные сроки окончания войныВидео

03:20

3 ошибки испоганят все блюдо: рецепт шикарного салата, который готовится очень быстроВидео

Реклама
03:10

"Ребята будут разрывать "соседей": астролог назвала месяц позора для России - гороскоп для ВСУВидео

02:52

Секретный рецепт СССР: почему тогда шашлык мариновали именно в уксусе

02:20

"России выгодно, чтобы Украина сбивала больше "Шахедов": эксперт объяснил тактику РФВидео

01:35

Свитан пояснил, что для чего ВСУ нужно наступление в Бахмуте

01:02

Нежнейшее мясо с хрустящей корочкой сведет с ума: как запечь курицу на банке

00:51

Не пропустите счастливый день, когда можно привлечь деньги: приметы 19 мая и что нельзя делатьВидео

00:45

Не каждый может справиться: языковед Авраменко подготовил безумный тест на знание украинского языкаВидео

18 мая, четверг
23:52

Суд отправил под стражу экс-главу Верховного Суда Князева

23:42

Роман Цимбалюк. Вместо белого пальто Скабеева примеряла белые тапочкиВидеоблоги

23:22

На Гребенщикова составили протокол за правду о войне

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять