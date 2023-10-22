Гороскоп на завтра 23 октября 2023: Овну – дар предвидения, Раку - наслаждение

Астрологический прогноз на завтра подскажет, кому необходимо научиться отстаивать себя до последнего.

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Гороскоп на завтра 23 октября 2023 / коллаж: Гларвед, фото: pexels

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 23 октября показали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на понедельник.

Гороскоп на завтра – Овен

Ваши продуманные действия будут эффективны. В вашем уме есть сила. Вы не должны колебаться, направляя других по пути, который будет для них полезен. У вас есть способность видеть вещи, которые другие люди могут не заметить.

Гороскоп на завтра – Телец

Устройте себе день смеха. Завтра все станет гораздо серьезнее, так что используйте сегодняшний день, чтобы немного развлечься, прежде чем придет время заняться делом. Если вы не присоединитесь к беспечному настрою, вы можете впасть в серьезную депрессию.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Поделитесь своими мыслями с теми, кто может помочь воплотить их сегодня. Если вам нужно что-то переместить, не пытайтесь сделать это самостоятельно. Поспрашивайте кого-нибудь, у кого есть транспортное средство или инструменты, необходимые для того, чтобы доставить это туда, куда нужно.

Гороскоп на завтра – Рак

Постарайтесь сегодня не слишком увлекаться попытками проникнуть в суть всего. Наслаждайтесь простыми удовольствиями, которые бесплатны. Развлекайтесь, наблюдая за жуком, гуляющим по вашему подоконнику. Воспринимайте деревья как искусство. Посмотрите на формы и цвета вокруг вас. Не рассматривайте вещи как раздражение.

Гороскоп на завтра – Лев

В воздухе витает стремительно меняющаяся энергия, которая предполагает какие-то кардинальные перемены в вашей жизни. Ваши дела могут пойти не так хорошо, если вы не заметите открывающиеся перед вами возможности. Подумайте, как вы можете подготовиться к будущему.

Гороскоп на завтра – Дева

Возможно, ваш разум играет с вами злую шутку, поэтому не обязательно в ваших интересах полностью доверять своему восприятию. Рассмотрите другие методы решения стоящих перед вами задач. Если вам нравится ситуация, решение легко найдется у вас в руках.

Гороскоп на завтра – Весы

Сегодня у вас может быть один из последних шансов сказать все, что вы хотите по поводу определенной ситуации. Воспользуйтесь возможностью высказать свои слова. Ваши мысли могут быть весьма прогрессивными, поэтому используйте этот дальновидный подход, чтобы открыть новые горизонты в своем проекте.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Сегодня вас, скорее всего, потянет к ярким и захватывающим вещам. Драматические и динамичные занятия — те, которые вам понравятся больше всего. Если вы оказались в скучной ситуации, подумайте, как можно ее оживить.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Сегодня вам, возможно, придется предпринять серьезные действия, чтобы защитить свою позицию. Ваше нынешнее мышление привело вас к определенной точке, и теперь вам придется защищать эту точку зрения. Может возникнуть ощущение, что школьный хулиган требует от вас денег на обед. Не сдавайтесь без боя. Хулиган боится вас так же, как и вы его.

Гороскоп на завтра – Козерог

Чем больше действий вы предпримете сегодня, тем большую яму вы сможете выкопать для себя. Вы можете оказаться в одной из тех ситуаций, когда вы говорите одно, а затем вынуждены приукрашивать правду или откровенно лгать, чтобы защитить свою точку зрения. Тогда вы окажетесь в очень уязвимом положении. Постарайтесь изо всех сил избежать этой ловушки.

Гороскоп на завтра – Водолей

Ваше мышление соответствует сегодняшней динамике, и работа в команде будет для вас чрезвычайно полезной. Чем больше вы выражаете свои мысли, тем больше физической поддержки вы получаете в своей работе. Вы обнаружите, что ваши действия дипломатичны и вы сможете видеть обе стороны проблем.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Независимо от того, сколько карт вы просматриваете и сколько раз останавливаетесь и спрашиваете дорогу, вы все равно не будете уверены, по какой дороге идти. Все маршруты привлекательны, и вы не захотите пропустить ни одну достопримечательность по пути к месту назначения.

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