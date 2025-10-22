Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп на завтра 23 октября: Львам - трудности, Водолеям - путешествие

Руслана Заклинская
22 октября 2025, 09:16
174
Астрологи рассказали, что предсказывают звезды на 23 октября всем знакам зодиака.
Гороскоп на завтра 23 октября: Львам - трудности, Водолеям - путешествие
Гороскоп на 23 октября 2025 года / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 октября
  • Что предвещают звезды в финансах, карьере и здоровье

Каждый из нас стремится разгадать тайны собственного будущего и многие верят, что звезды могут дарить нам подсказки и направление в этом вечном стремлении. Гороскоп на 23 октября поможет вам разобраться, какие события и возможности могут ждать впереди.

Главред расскажет, к чему вам готовиться завтра.

видео дня

Гороскоп на завтра - Овен

Не позволяйте нежелательным мыслям занимать ваш разум. Старайтесь сохранять спокойствие и не напрягаться, это может повысить вашу психологическую устойчивость. Со всеми обязательствами и финансовыми операциями следует обращаться осторожно. Посетите родственников или друзей для приятного вечера. Коллеги-женщины помогут в выполнении новой работы. Стоит рассмотреть возможности для путешествий. В этот день у вас может возникнуть серьезная ссора с вашим мужем или женой.

Гороскоп на завтра - Телец

Очень удачный день для здоровья. Ваше бодрое настроение придаст энергии и уверенности. Используйте свои инновационные идеи, чтобы заработать дополнительные деньги. В этот день стоит сделать перерыв в ежедневном графике и провести время с друзьями. Работайте тихо над достижением своих целей и не раскрывайте мотивов, пока не добьетесь успеха. Ваш партнер еще никогда не был таким замечательным. Возможен приятный сюрприз от любимого человека.

Гороскоп на завтра - Близнецы

Избегайте высококалорийной диеты и регулярно придерживайтесь физических упражнений. Финансовое положение улучшится. Пусть семейное напряжение не отвлекает ваше внимание. Плохие времена дают нам важные уроки - не тратьте время на саможаление, а усваивайте их. Настроение может испортиться из-за резких слов вашего любимого человека. Бизнесменам стоит избегать разглашения подробностей своих деловых предложений и планов, чтобы не попасть в большие проблемы. В этот день вы можете провести свободное время в любом храме, гурудваре или другом религиозном месте, подальше от ненужных хлопот и споров.

Гороскоп на завтра - Рак

Посетите светское мероприятие, чтобы поднять настроение. В финансовом плане вы остаетесь сильными. Благодаря благоприятному расположению планет и накшатр в этот день появятся многочисленные возможности заработать деньги. Ваше обаяние и личность помогут завести несколько новых друзей. Новые рабочие возможности появятся благодаря знакомым. Вы можете пораньше выйти из офиса, но пробки могут разрушить ваши планы.

Гороскоп на завтра - Лев

Вероятно, в этот день вы столкнетесь с определенными трудностями. Не падайте духом, а работайте упорнее, чтобы достичь желаемых результатов - пусть эти трудности станут ступеньками к успеху. Родственник окажет поддержку в кризисный момент. В этот день вы можете осознать, что инвестиции часто приносят выгоду, ведь ваши предыдущие вложения могут дать доход. Не позволяйте родственникам или друзьям управлять вашими финансами, иначе рискуете превысить свой бюджет. Вы почувствуете любовь своего любимого человека вокруг себя, что сделает день прекрасным и романтичным. Возможно, сейчас вы ставите перед собой более высокие цели, чем обычно - не расстраивайтесь, если результаты не соответствуют ожиданиям. Уделяйте время и энергию помощи другим, но не вмешивайтесь в дела, которые вас не касаются.

Гороскоп на завтра - Дева

Используйте свою энергию, чтобы помочь кому-то в беде. В этот день вы, скорее всего, получите финансовую прибыль, ведь любые ранее одолженные деньги вернутся мгновенно. Общение с друзьями будет приятным, но не тратьте средства опрометчиво, иначе вернетесь домой с пустыми карманами. Ожидаемые предложения будут реализованы. Из-за вечеринок или встреч дома ваше время может быть потрачено впустую.

Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Гороскоп на завтра - Весы

Здоровье будет хорошим. В этот день, вместо того чтобы просто сидеть сложа руки, стоит заняться чем-то, что улучшит вашу способность зарабатывать. Семейные обязанности будут расти. На работе дела складываются в вашу пользу. Путешествия позволят увидеть новые места и встретить важных людей. В этот день вы сможете провести лучший вечер в своей жизни со своим супругом/супругой.

Гороскоп на завтра - Скорпион

Ваша привычка заботиться о здоровье и экономно расходовать энергию очень поможет вам при планировании дальнего путешествия. Несмотря на плотный график, вы легко справитесь с усталостью. Излишки денег стоит инвестировать в недвижимость. Проводите свободное время, наслаждаясь обществом детей, даже если это потребует от вас дополнительных усилий. Несмотря на перегруженность работой, оставайтесь энергичными на рабочем месте. В этот день вы можете выполнить все свои задачи раньше запланированного времени. Планы путешествий могут быть отложены из-за изменений в графике в последнюю минуту. Ваш супруг/супруга в этот день сделает для вас что-то действительно особенное.

Гороскоп на завтра - Стрелец

Друзья поддержат вас и принесут вам радость. В этот день вы, вероятно, получите пользу от помощи вашего брата или сестры. Личная жизнь находится на подъеме, способствуя близости и взаимопониманию. Ваше мрачное настроение может создавать напряжение для вашего супруга/супруги. Мечтательность может привести к неудачам - не рассчитывайте на то, что другие будут выполнять вашу работу. Не стесняйтесь высказывать свое мнение - вас за это высоко оценят. Ваш супруг/супруга в этот день может не удовлетворять ваши потребности, что может повлиять на ваше настроение.

Гороскоп на завтра - Козерог

Старайтесь пораньше покинуть офис и заняться тем, что вам действительно нравится. Если вы путешествуете, будьте особенно внимательны к своим ценным вещам - небрежность может привести к краже или потере. Близкие могут воспользоваться вашей чрезмерной щедростью. Люди этого знака зодиака иногда чувствуют себя живыми среди друзей, а иногда стремятся побыть в одиночестве. В плотном графике стоит выделить немного времени для себя. В этот день вы можете почувствовать жесткую и смелую сторону своего супруга/супруги, что может вызвать дискомфорт.

Гороскоп на завтра - Водолей

Путешествие с удовольствием с друзьями или членами семьи поможет вам расслабиться. Мудрые инвестиции принесут отдачу, поэтому тщательно проверяйте, куда вкладываете свои тяжело заработанные деньги. Тесно сотрудничайте с близкими, чтобы разделить взлеты и падения жизни. Ваше понимание подарит им безграничную радость. Возможно продвижение в работе. Не принимайте поспешных решений, о которых позже пожалеете.

Гороскоп на завтра - Рыбы

В этот день вы, вероятно, получите экономическую выгоду, что принесет вам большое счастье. Недоразумения с близкими разрешатся. Романтические отношения будут приятными и увлекательными. Вы узнаете правду о том, почему ваш начальник всегда ведет себя грубо - это будет приятным открытием. Налоговые и страховые вопросы потребуют внимания. Ваш супруг/супруга проявит себя как настоящий ангел, и вы убедитесь в этом в этот день.

Источник: Astrosage.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака астрология гороскоп на завтра Гороскоп 2025
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Под удар попали 10 регионов, разрушены дома, погибли дети: новые подробности атаки РФ

Под удар попали 10 регионов, разрушены дома, погибли дети: новые подробности атаки РФ

10:52Война
"Спастись было невозможно": в результате удара по Киеву погибли супруги

"Спастись было невозможно": в результате удара по Киеву погибли супруги

10:51Украина
Мирный план Трампа по Украине потерпел неудачу, и Путина это устраивает – CNN

Мирный план Трампа по Украине потерпел неудачу, и Путина это устраивает – CNN

10:44Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

Украинцы покупают килограммами: в магазинах подскочили цены на базовые продукты

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

Провернул аферу века: как одессит "развел" на астрономическую сумму Лувр

Провернул аферу века: как одессит "развел" на астрономическую сумму Лувр

Вся суть работы Гетманцева — в самопиаре и уничтожении экономики — военный

Вся суть работы Гетманцева — в самопиаре и уничтожении экономики — военный

Последние новости

10:52

Под удар попали 10 регионов, разрушены дома, погибли дети: новые подробности атаки РФ

10:51

"Спастись было невозможно": в результате удара по Киеву погибли супругиФото

10:44

Мирный план Трампа по Украине потерпел неудачу, и Путина это устраивает – CNN

10:42

Могла обойтись в целое состояние: какие штрафы платили казаки за ругань

10:41

Гороскоп Таро на 23 октября: Ракам - помогать другим, Козерогам - к вершине

Последнее предупреждение США: Огрызко – о том, что Трамп будет делать с Путиным, и финале жизни РФПоследнее предупреждение США: Огрызко – о том, что Трамп будет делать с Путиным, и финале жизни РФ
10:13

Украинская актриса рассказала, как похудела на 45 кгВидео

10:04

Россия пострадала от ударов: дроны атаковали цели в глубоком тылу врага

09:59

Из-за массированной атаки РФ: в УЗ сообщили о задержках и изменениях в движении поездов

09:55

"100-процентное повреждение мозга": Бритни Спирс раскрыла правду о своем состоянии

Реклама
09:38

"Время пришло": Зеленский назвал число жертв ночной атаки и обратился к партнерамФото

09:33

"Она все плачет, плачет": известный певец разнес Тину Кароль

09:16

Гороскоп на завтра 23 октября: Львам - трудности, Водолеям - путешествие

09:15

Иво Бобул раскрыл детали общения с кумом Кучмой - где сейчас экс-президент

09:12

РФ убила младенца и 12-летнюю девочку на Киевщине: удар пришёлся по жилому домуФото

09:04

"Оказалась неверна Галкину": российский шоумен ждет Аллу Пугачеву в РФ

09:00

Юрий Корольчук: 20 часов без света зимой - это объективная реальность

08:56

Пять знаков зодиака, которые не умеют лгать: для них правда — священна

08:50

В Украине после атаки РФ аварийно выключают свет: какие области в списке

08:38

Отключение света в Украине — графики на 22 октября (обновляется)

08:35

РФ била по газовым объектам на Полтащине: есть "прилеты" в районе МиргородаФото

Реклама
08:22

Трамп нашел слабое место Путинамнение

08:22

Карта Deep State онлайн за 22 октября: что происходит на фронте (обновляется)

08:11

РФ повторила свои требования относительно мира в частном сообщении США – Reuters

08:08

Поедет ли Трамп на встречу с Путиным: президент США сделал заявление

07:19

Дроны РФ ударили по Запорожью: в городе - пожары, тысячи людей без светаФото

06:46

В Киеве - взрывы, горят жилые дома, есть жертвы: последствия атаки РФ на столицуФото

06:10

Чего ждать от новой встречи Трампа и Путинамнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках шеф-повара на кухне за 19 секунд

05:00

Настоящие везунчики: четыре знака зодиака сегодня будут идти в ногу с фортуной

04:45

Когда закончится война в Украине - названы четкие сроки и условияВидео

04:36

Почему нельзя убирать в праздник 22 октября: строгие приметы в этот день

04:14

Принц Уильям готов "объявить войну" Гарри и Меган - что произошло

03:53

Свеча будет гореть долго: трюк с картошкой, который спасет во время отключений света

03:36

Витамин С на подоконнике: как вырастить апельсиновое дерево у себя домаВидео

02:43

Три знака зодиака могут вытянуть "золотой билет" до конца октября: кто в списке

01:30

Дженнифер Лопес обратилась к магии, чтобы вернуть Бена Аффлека - СМИ

01:21

Киев под атакой баллистических ракет: в городе прогремели взрывы, работает ПВО

01:04

"Быть или не быть" саммиту Трампа и Путина: в Венгрии сделали заявление

21 октября, вторник
23:59

Storm Shadow прорвал оборону РФ: ВСУ "отминусовали" важное звено ВПК России

23:37

Криштиану Роналду зажег под хит Верки Сердючки - детали

Реклама
23:05

Это не мелочь: эксперты раскрыли, что не стоит игнорировать при замене шины

22:41

"В течение 24-72 часов": украинцев предупредили об угрозе массированного удара

22:19

"Официальное сообщение": раскрыта истинная причина смерти Андрея Diezel Яценко

22:06

Полгода накапливали технику: полковник запаса раскрыл намерения врага на фронте

21:54

Забудете о "Селедке под шубой": этот салат из свеклы покорит с первой ложки

21:31

Без тонометра: ученые раскрыли новые правила измерения артериального давленияВидео

20:53

"Игроки его слушают": кто имеет большее влияние на "Динамо", чем Шовковский

20:38

"Муж нигде не смог найти 95-й": в РФ бензиновый кризис набирает обороты

20:28

Ошибаются почти все: где хранить овощи, чтобы они оставались свежими дольше

20:21

Украинские бойцы отбили масштабный штурм РФ: где удалось "перемолоть" врага

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиНапиткиСалатыПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять