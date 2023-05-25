Гороскоп на завтра 26 мая 2023: Близнецам придется защищаться, Рыбам - плакать

Астрологи рассказали, что пророчат звезды 26 мая всем знакам зодиака.

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Гороскоп на завтра 26 мая 2023 / Коллаж фото ua.depositphotos.com

Астрологи составили гороскоп на 26 мая, в котором рассказали, что предсказывают звезды. Наш гороскоп поможет вам ориентироваться в этот день и подскажет, какие события вас ожидают.

Гороскоп на завтра – Овен

Вы можете действовать на основе предположения, которое лишь частично отражает истину. Пора снимать "розовые очки" - вы можете не увидеть всей правды. У всего есть обратная сторона. Чувства гнева, разочарования и даже одиночества могут сопутствовать этому.

Гороскоп на завтра – Телец

Тельцы, если вы переживаете эмоциональное потрясение, вы можете успокоиться. Вы будете знать, что вы не одиноки в своем стремлении к эмоциональной стабильности. Поделитесь своими чувствами с другими, вместо того, чтобы замыкаться в себе. Это поможет вам чувствовать себя лучше.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Вы чувствуете, что вас в чем-то обвиняют и что вам нужно защищать свои чувства и поступки. Постарайтесь не попасть в эту ловушку. Не позволяйте неуверенности закрасться в себе. Никто, кроме вас, не понимает полностью вашу ситуацию.

Гороскоп на завтра – Рак

Вы можете найти недостатки в других людях, которые не разобрались в ситуации. Будьте осторожны - если вы обвиняете кого-то в том, в чем виноваты сами. Проникновенные эмоции не позволят докопаться до самой сути дела, и вам не удастся выбраться из ямы, которую вы себе вырыли. Не критикуйте других, пока не посмотрите на себя со стороны.

Гороскоп на завтра – Лев

К сожалению, некоторые из ваших мнений могут быть оспорены. Возможно, вам будет трудно найти общую почву для переговоров на работе и в общении с близкими людьми.

Гороскоп на завтра – Дева

Вам будет трудно справиться с возникающими эмоциональными проблемами. Сильная обманчивая сила питает иллюзию, что все хорошо, когда на самом деле это не так. Прекратите притворяться, что все идет хорошо. Чем скорее вы посмотрите правде в глаза, тем скорее она перестанет вас мучить.

Гороскоп на завтра – Весы

Ваши эмоции могут быть сильными, и в итоге вы можете отпугнуть людей, вместо того чтобы привлечь их ближе, просто потому, что вы действуете иррационально и эмоционально, а не разумно и цивилизованно. Будьте осторожны, направляя свое недовольство на людей, которые могут помочь вам.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Вы находитесь в сложном положении. Все не совсем так, как кажется, Скорпион. Вами будут управлять эмоции, и вы можете бросаться из одной крайности в другую. Велика вероятность, что многое из того, что вы испытываете, основано на дезинформации.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Столкнувшись с эмоционально напряженной ситуацией, вы, скорее всего, "дадите заднюю". Вы предпочтете сменить тему разговора, но это не решит вашу проблему. На самом деле, избегая эмоциональной темы, вы только создаете больше неурядиц, чем если бы вы просто подошли к проблеме напрямую.

Гороскоп на завтра – Козерог

Вы сможете пролить свет на вопросы, в которых истина долгое время оставалась неясной. Вы можете использовать свое чутье, чтобы докопаться до сути вопроса и раскрыть правду.

Гороскоп на завтра – Водолей

Будьте осторожны и не поддавайтесь чужому неверному восприятию ситуации. Вы имеете дело с мощными, имеющими свое мнение силами, которые не захотят отступать. У кого-то может быть искаженное представление об истинном положении вещей. Выложите на стол все факты, прежде чем делать какие-либо выводы.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Вы можете почувствовать ностальгию, просматривая фотоальбомы, переставляя мебель и вспоминая прошлые времена. Ваши мысли будут касаться эмоциональных событий, с которыми вы, возможно, не до конца справились в то время, когда они произошли. Старые чувства, которые вы считали ушедшими, могут всплыть и вызвать слезы на глазах.

Смотрите видео гороскопа от Влада Росса на май 2023:

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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