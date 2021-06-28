Гороскоп на завтра 29 июня 2021 всех знаков Зодиака: любовный "переворот" и крайне неудачные покупки

Скорпионам прогнозируются личные "перевороты" / flickr.com/felinefuckers

Вторник, 29 июня (19 лунный день), ожидается эмоциональным в жизни знака Зодиака Скорпион. Скорпионов гороскоп на 29 июня 2021 года предупредил о возможной очень сильной тревоге и спрогнозировал личный "переворот".

Серьезные неприятности в этот день грозят еще двум зодиакальным представителям – Весам и Тельцам, сообщает supercook.ru.

В астропрогнозе говорится, что Весам грозят очень неудачные покупки, а Тельцам риски и нагрузки могут аукнуться травмами.

Чего ожидать во вторник земным Козерогам (22.12 – 20.01), Тельцам (21.04 – 20.05) и Девам (23.08 – 22.09)

Точный гороскоп на завтра для Девы

Вам светит состояние покоя. Все может находиться в равновесии. Вам светит взаимопонимание и любовь. Во вторник вы можете создать фундамент для будущего финансового процветания. К вечеру грозит взаимное недовольство. Не стоит расстраиваться, в скором времени отношения улучшатся.

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Гороскоп на 29 июня 2021 года – Козерог

Ждите того, что интуиция и дар предвидеть события станут более сильными. Если хотите проявить чувства – будьте осмотрительны, "включайте" жесткость. Благодаря таким мерам вы сможете лучше рассмотреть человека, которому уделяете внимание.

Сон, который приснится накануне, является вещим на месяц. Если вам приснятся осколки стекла, иглы или булавки – готовьтесь к разочарованиям и обидным шуткам.

Гороскоп на 29 июня 2021 – Телец

Обратите внимание на свое самочувствие и на то, в каком состоянии находится здоровье ваших близких. Вам грозит несерьезное заболевание. Не стоит идти на риск и нагружать тело – вы можете травмироваться. Вы можете захотеть оживить отношения, которые прервались. Возможно, вспыхнет желание встретиться с теми, кого вы давно не видели.

Чего ожидать во вторник водным Ракам (22.06 – 22.07), Рыбам (19.02 – 20.03) и Скорпионам (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 июня 2021 – Рак

Стоит заняться кропотливым, тщательным и напряженным трудом, который направлен на то, чтобы добиться благополучия в финансовой сфере. Не отвлекайтесь на то, что находится на втором плане. Не стоит расслабляться. Постарайтесь ничего не упустить. То, что вы упустите, в будущем будет непросто наверстать.

Вы можете очень сильно захотеть встретиться с теми, кого давно знаете. Возможно, захочется оживить отношения, которые были прерваны.

Гороскоп на 29 июня 2021 года – Рыбы

Если вас охватило какое-то чувство, не стоит в него окунаться с головой. Вы можете разочароваться. Если не уйдете с головой в чувство – сможете улучшить себя, изменить к лучшему то, что вас окружает, и разобраться со свежими проблемами.

Готовьтесь к тому, что с детьми могут возникнуть проблемы. Возможно, на детей придется потратить большую часть бюджета семью.

Гороскоп на завтра Скорпион

Будьте готовы к тому, что придется сильно тревожиться и волноваться. На любовном фронте могут произойти нешуточные изменения. Личный "переворот" может быть связан со знакомствами с новыми людьми и прощанием со связями, завязанными в прошлом.

Нельзя забывать о тех, кто протягивал вам руку помощи.

Чего ожидать во вторник воздушным Водолеям (21.01 – 18.02), Весам (24.09 – 23.10) и Близнецам (21.05 – 23.06)

Гороскоп на завтра для Близнецов

Можно укреплять свое здоровья. Можете найти время для личных дел. На домашнем фронте может что-то серьезно измениться: могут осложниться отношения с теми, кто живет по соседству, возможно приобретение мебели или ремонт. Одинокие люди могут встретиться с интересными людьми. Не стоит рассчитывать, что новые люди надолго войдут в вашу жизнь.

Гороскоп на 29 июня 2021 года – Весы

Будьте готовы к напряженному дню. Могут возникнуть проблемы, для решения которых придется пойти на компромиссы. Противопоказано знакомство со случайными людьми. Постарайтесь потратить на общение минимальное количество времени.

Если не хотите затяжных конфликтов – "включайте" тактичность и будьте мудрыми. Не спешите что-то покупать – вам грозят очень неудачные покупки. Вы можете долго жалеть о том, что зря потратили деньги.

Гороскоп на 29 июня 2021 – Водолей

Можно посвятить время любви, стоит прощать. Возможна активность в творческой сфере. Можете заняться чем-то творческим. Возможно, придется оформлять важные документы. Вам светят деловые встречи и свидания.

Найдите время для встречи с друзьями, которых давно не видели. Если кому-то из родных нужна ваша помощь – навестите их. Хороший день для прогулок с детьми.

Чего ожидать во вторник огненным Львам (23.07 – 22.08), Овнам (21.03 – 20.04) и Стрельцам (23.11 – 21.12)

Гороскоп на завтра для Стрельца

Постарайтесь укрепить свое здоровье. Можно посвятить время личным делам. Если у вас возникли любовные проблемы, возможно, во вторник вы сможете с ними разобраться.

Если у вас нет второй половинки – вы можете встретиться с интересными людьми, возможен флирт. Не стоит надеяться на то, что новые знакомства будут длительными.

Вы можете справиться с любыми трудностями. Обстоятельства могут быть для вас благоприятными, и вы сможете подобрать подходящую тактику.

Гороскоп на 29 июня 2021 года – Лев

Мужчины могут сами навредить отношениям со своим партнером. Взаимоотношения могут ухудшиться из-за внутреннего беспокойства, эмоциональных срывов и перепадов настроения. Если хотите улучшить отношения – не замыкайтесь, а поговорите по душам.

Женщины могут создать фундамент для того, чтобы в будущем взлететь в финансовой сфере. Не рассказывайте посторонним то, что задумали. Если раскроете планы – они могут не стать реальностью.

Гороскоп на 29 июня 2021 – Овен

Ждите гармоничного дня. Вы можете самовыразиться или активно отдохнуть. Вы сможете придерживаться правил и оставаться спокойными. Можете давать старт любым начинаниям – вы способны достичь успеха. Можно посвятить время личной жизни, в частности, любовным приключениям. Вы снова можете почувствовать, что влюбились.

Прогноз от астролога Юлии Погорельченко для представителей всех стихий

Эксперт сообщила Главреду, что день будет продуктивным. По ее словам, можно заниматься финансовыми вопросами, любой деятельностью, связанной с медициной, проходить психологические тренинги и консультации.

"…удастся встретить экспертов в своем деле либо самому ним стать", – отметила астролог.

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