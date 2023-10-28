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Гороскоп на завтра 29 октября 2023: Стрельцу – успех, Раку – трудности

Елизавета Бельмас
28 октября 2023, 13:30
Астрологический прогноз на завтра подскажет, кто сможет выйти из зоны комфорта и посмотреть на мир по другому.
Гороскоп на завтра 29 октября 2023
Гороскоп на завтра 29 октября 2023 / коллаж: Главред, фото: скриншот instagram atatashechki, pexels

Эксперты по звездам в своем астрологическом прогнозе на 29 октября рассказали, что готовят звезды всем представителям зодиакального круга на воскресенье.

Гороскоп на завтра – Овен

Чтобы сохранить мир и гармонию, вы можете носить много разных масок. Поступая так, вы можете забыть свою внутреннюю истину и то, во что вы действительно верите. Трение между вашей живой, общительной внешностью и вашей мягкой, уязвимой внутренней частью может затруднить поиск решения.

Гороскоп на завтра – Телец

Следующей задачей на вашем пути к успеху может стать таблетка, которую трудно проглотить. Возможно, это предполагает взаимодействие с кем-то, с кем вы не хотите иметь дело. Вы знаете, что вам нужно принять какую-то ложную личность, чтобы получить то, что вы хотите.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

Вас может беспокоить изнурительная нерешительность. Вы шли по инерции, позволяя удаче вести вас к процветанию. Это похоже на то, что вы привязаны к веревке и постоянно проверяете ее пределы. К сожалению, вы можете натолкнуться на препятствие и почувствовать, что дальше идти по инерции невозможно.

Гороскоп на завтра – Рак

У вас может возникнуть ощущение, что вы выполняете всю работу по проекту или отношениям, и если вы откажетесь хотя бы на минуту, все развалится. Будьте осторожны и не взваливайте на себя настолько большое бремя, что вы начнете обижаться на бездействие остальных.

Гороскоп на завтра – Лев

Важно сохранять гибкость, но не настолько, чтобы вы не могли принять ни о чем решение. Голова говорит одно, а сердце другое. Когда вы даете им обоим свободу действий, стремясь быть максимально гибкими, они идут в противоположных направлениях.

Гороскоп на завтра – Дева

Вы чувствуете себя эмоционально сильным, хотя некоторые люди могут мешать вашим планам. Вы можете добиться многого. Вы несете ответственность только за себя. Вы чувствуете желание работать усерднее, чем обычно.

Гороскоп на завтра – Весы

Возможно, вам кажется, что вас ждет большая возможность, но ваша голова слишком запуталась, чтобы ею воспользоваться. Возможно, вы боитесь, что, приняв это предложение сейчас, вы упустите еще лучшее позже. Не откладывайте. Изменение – это прогресс.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Ваша чувствительная натура привлекательна. Люди, которые приходят к вам за советом и руководством, не разочаровываются. У вас твердая, практичная точка зрения, но вы также восприимчивы. Люди с яркими идеями и безрассудным подходом к ним могут попытаться продать вам кота в мешке.

Гороскоп на завтра – Стрелец

У вас может возникнуть ощущение, что вы едете к успеху на скором поезде. Успех можно измерить по-разному. Сегодня важно подумать о своем эмоциональном успехе и о том, как ваши чувства вписываются в вашу жизнь. Вы можете обнаружить, что поезд, в котором вы находитесь, — это не тот поезд, в котором вам следует ехать.

Гороскоп на завтра – Козерог

Вы можете почувствовать себя улиткой, вылезающей из панциря. Когда никто не смотрит, вы медленно и осторожно высовываете голову и поднимаете усики, чтобы посмотреть на внешний мир. Когда вы видите такое существо, как вы, вы чувствуете себя комфортно и еще немного выходите из своей скорлупы. Будьте осторожны.

Гороскоп на завтра – Водолей

Ваше неистовое и щедрое "я" вдохновляет и приветствуется другими. Есть также люди, которые считают ваше поведение показным или высокомерным. Вы можете задаться вопросом, как это возможно, ведь у вас благие намерения. Вы хотите, чтобы люди разделяли с вами любовь.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Как только вы чувствуете вкус успеха, появляется что-то, что заставляет вас чувствовать себя плохо по этому поводу. Возможно, другой человек завидует вам и делает или говорит вещи, которые заставляют вас чувствовать себя неуверенно.

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