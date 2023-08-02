Гороскоп на завтра 3 августа 2023: Овнам пора рисковать, Ракам - избегать толпы

Астрологи рассказали, что пророчат звезды 3 августа всем знакам зодиака.

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Гороскоп на завтра 3 августа / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на завтра 3 августа разгадывает тайны для каждого знака зодиака. Узнайте, какие планеты выступают на вашей стороне, а какие аспекты следует учесть.

Готовьтесь к насыщенному дню с астрологическими предсказаниями, которые помогут вам принять важные решения и сделать этот день особенным.

Гороскоп на завтра – Овен

Деньги: Следите за тем, кто пытается повлиять на ваше стремление заработать.

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Карьера: Рискните в своей работе! Небольшой риск может принести большую выгоду.

Здоровье: Если ваша рутина уже немного приелась, то смените ее. Альтернативные способы физических упражнений и питания - все это является ключевым фактором поддержания активности организма.

Гороскоп на завтра – Телец

Деньги: Числа 9 и 6 принесут вам сегодня много удачи. Попробуйте сыграть в лотерею.

Карьера: Проведите некоторое время с коллегами по работе, особенно если кто-то хочет дать вам совет или если у вас есть совет для более молодого коллеги.

Здоровье: Вам нужно начать спать немного лучше, чем раньше. Ложитесь спать раньше, а вместо того, чтобы сидеть в телефоне, почитайте книгу.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Деньги: Число 35 сегодня будет появляться повсюду, и это принесет вам много-много удачи.

Карьера: Ваше финансовое положение становится все лучше и лучше. Коллеге-Скорпиону сегодня понадобится ваша помощь.

Здоровье: Если вы испытываете боль, то вам следует немедленно обратиться к врачу. В остальном ваше здоровье в полном порядке.

Гороскоп на завтра – Рак

Деньги: Вам может сопутствовать удача в окружении огненных знаков. Держитесь подальше от больших скоплений людей.

Карьера: В финансовом плане Вам может понадобиться дополнительная помощь. На работе Вы можете чувствовать себя немного "не в своей тарелке". Постарайтесь дать себе передышку.

Здоровье: Использование дезинфицирующих салфеток на часто соприкасающихся предметах, таких как дверные ручки, может снизить распространение вирусов, вызывающих простуду и грипп.

Гороскоп на завтра – Лев

Деньги: Число 7 принесет вам сегодня хорошие события. Следите за этим числом.

Карьера: Вы почувствуете прилив сил и вдохновения, и к вам обратится человек, который помог вам в карьере. Прислушайтесь к нему, он даст вам несколько отличных советов.

Здоровье: Поскольку Нептун, планета, управляющая зависимостями, находится в Рыбах, сегодня отличный день для того, чтобы начать сокращать количество сигарет или других пристрастий, которые могут быть у вас.

Гороскоп на завтра – Дева

Деньги: Поскольку ваша планета-управитель посылает вам хорошую энергию, у вас будет удачный день. Особенно если вы увидите числа 24 и 12.

Карьера: Материальные вещи не очень интересуют вас сейчас. Вы хотите добиться успеха в карьере и воплотить в жизнь свои стремления.

Здоровье: Если вы испытываете стресс, попробуйте сходить на массаж. Если вы курите, возможно, вам стоит отказаться от сигарет.

Гороскоп на завтра – Весы

Деньги: Не отчаивайтесь, если сегодня дела пойдут не так, как вам хотелось бы.

Карьера: Благодаря тому, что Марс комфортно расположился в вашем знаке, ваше чувство драйва усилится. Повысьте свой уровень игры в офисе и получите выгоду.

Здоровье: Чувствуете спад в середине недели? Сделайте перерыв и отправляйтесь в спортзал.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Деньги: Не все поддерживают вас. Следите за этим.

Карьера: Готовы ли вы к длительной работе? Потому что, к сожалению, впереди несколько длинных рабочих дней.

Здоровье: Постарайтесь сосредоточиться на процессе, а не на результате. Так будет гораздо легче придерживаться правильного образа жизни.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Деньги: Сегодня не лучший день для того, чтобы вкладывать деньги во что-либо. Вы очень сильно ощущаете силу Венеры и Юпитера, но Юпитер сегодня не приносит вам удачи.

Карьера: Не будьте сегодня упрямы, старайтесь сегодня следовать правилам и делать то, что нужно. Время от времени делайте перерывы в работе.

Здоровье: Бег и физические упражнения сегодня пойдут вам на пользу. Вам будет трудно заснуть, но не сдавайтесь.

Гороскоп на завтра – Козерог

Деньги: Держите свои идеи в секрете, иначе кто-то может попытаться их украсть.

Карьера: Возможно, пришло время что-то изменить в своей карьере. Этого давно следовало ожидать.

Здоровье: Сейчас самое время попробовать избавиться от вредных привычек. Это будет нелегко, но в долгосрочной перспективе можно добиться значительных успехов.

Гороскоп на завтра – Водолей

Деньги: Вас ожидает мудрость от авторитетного человека.

Карьера: Внушение кому-либо необходимости сделать что-либо под давлением не приведет к желаемому результату. Освободите других и себя от всего того давления, которое намеренно нагнетается из-за вашего небольшого недостатка.

Здоровье: Вы без особых усилий обходите некоторые идеи, касающиеся вашего здоровья и режима питания. Это также не позволит вам предпринять важные шаги по улучшению своего здоровья.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Деньги: Вашими счастливыми числами будут 21, 3, 49, 10 и 88. Планета удачи, Юпитер, следит за тем, чтобы вам везло в социальных контактах.

Карьера: Вполне вероятно, что вы будете спорить с коллегой из-за того, что не согласны с тем, как он решает какую-то проблему. Найдите более мирный способ решить эту проблему.

Здоровье: Сегодня у вас не будет никаких серьезных проблем со здоровьем. Однако было бы хорошо, если бы Вы больше инвестировали в свое здоровье.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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