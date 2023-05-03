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Гороскоп на завтра 4 мая 2023: Водолеям грозит одиночество, а Ракам нужно быть осторожней

Сергей Кущ
3 мая 2023, 09:34 обновлено 3 мая, 09:34
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Астрологи составили гороскоп на 4 мая, в котором рассказали, что предсказывают звезды.
Гороскоп на 4 мая
Гороскоп на 4 мая / pixabay.com

Астрологи предсказывают, что завтра, 4 мая 2023 года, звезды будут особенно благосклонны к некоторым знакам зодиака, в то время как другие могут столкнуться с трудностями.

Гороскоп на завтра – Овен

Ваша щедрость в распространении своих знаний будет вознаграждена. Поначалу все может быть довольно запутанно, но как только вы начнете говорить, вы удивитесь, как много вы на самом деле знаете и как далеко вас может завести ваше невероятное остроумие, манеры и общительность. Старайтесь изо всех сил протягивать руку помощи другим.

Гороскоп на завтра – Телец

Если сегодня вы чувствуете, что вас обижают, не отгораживайтесь от ситуации. Может показаться, что все сговорились и ополчились против вас. Либо это так, либо они все хотят быть вашими лучшими друзьями.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

С самого утра вы можете по какой-то причине проснуться в тумане замешательства. Хорошая новость заключается в том, что в течение дня все прояснится. К позднему вечеру и началу дня вы должны быть бодры и готовы к работе.

Гороскоп на завтра – Рак

Если у вас возникнет странное предчувствие в какой-то ситуации, то нужно быть осторожней. Ваша интуиция подскажет вам, опасно что-то или нет. Вы не будете продуктивны в среде, где не чувствуете себя комфортно. Вы также получите гораздо больше удовольствия, если сможете расслабиться.

Гороскоп на завтра – Лев

Не полагайтесь на других людей в решении своих проблем. Сегодня в воздухе может витать тревога, которая заставит вас слишком остро реагировать на ситуацию, которая обычно вас не пугает. Вам нужно покопаться в себе и взять на себя ответственность за выход из этого умственного или эмоционального затора. Не полагайтесь на других людей, которые сделают это за вас.

Гороскоп на завтра – Дева

Возможно, до сих пор мало кто это замечал, ведь вы так гибки и легко приспосабливаетесь к переменам. Вы легко извиваетесь по течению, и в результате люди могут думать, что могут управлять вами. Докажите им, что это не так, определив свою собственную программу действий и придерживаясь ее.

Гороскоп на завтра – Весы

Возможно, вам не терпится приступить к реализации новых проектов, даже если они еще не готовы и не продуманы. Сначала вам нужно понять, что главное - это терпение. Прыжок с места может привести к фальстарту, который выбьет вас из гонки. Избежать этой участи можно, если вести себя спокойно и не высовываться.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Вероятно, вам придется выйти из своей скорлупы и взаимодействовать с другими людьми. Вам может понадобиться совет или помощь. Постарайтесь не быть слишком вспыльчивым с вашей второй половинкой или детьми. Они могут не понять истинной причины вашей рассеянности.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Не вступайте в спор с близкими и друзьями. Сводите разговор до нейтральных тем - поговорите о книгах, сайтах или журналах. В конце концов, все встанет на свои места. Вам просто нужно набраться терпения!

Гороскоп на завтра – Козерог

Начните день с правильного пути, проецируя позитивное настроение и здоровый образ мыслей. Если вы тянете время и уже с ужасом думаете о предстоящих событиях, вы только усложните себе задачу, независимо от того, что вы в итоге будете делать.

Гороскоп на завтра – Водолей

Вы удивите себя и окружающих, когда решите, что все, что вы хотите сделать, это пойти в свою комнату и посидеть в одиночестве, а не проводить время с другими людьми.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Ваша сила заключается в ваших внутренних ресурсах. Вы обнаружите, что эти ресурсы открылись в вас. Вы увидите, что ваши эмоции спокойны и находятся под контролем перед лицом хаоса. Это время новых начинаний чрезвычайно важно.

Смотрите видео гороскопа от Влада Росса на май 2023:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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