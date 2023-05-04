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Гороскоп на завтра 5 мая 2023: Ракам будет туго с финансами, а Девам пора на отдых

Сергей Кущ
4 мая 2023, 13:14 обновлено 4 мая, 13:39
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Астрологи составили гороскоп на 5 мая, в котором рассказали, что предсказывают звезды.
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Гороскоп на завтра 5 мая 2023 / Коллаж Главред, фото: instagram amkodissey/ua.depositphotos.com

Планеты будут играть важную роль в жизни каждого знака зодиака 5 мая. Астрологи сформировали гороскоп, который поможет каждому заранее подготовиться к предстоящим событиям и принять взвешенные решения.

Гороскоп на завтра – Овен

Творческая сторона Овнов будет на высоте, но вы можете не уметь использовать ее так, как вам хотелось бы. Возможно, у вас нет цели, над которым можно было бы поработать. Идеи могут приходить, но вы не знаете, что с ними делать. Лучшее решение - записать их. Сам процесс написания может открыть перед вами двери.

Гороскоп на завтра – Телец

Член семьи может отстраниться от вас, Телец. Похоже, что этот человек переживает личный эмоциональный кризис и не склонен сейчас довериться вам. Вам может захотеться надавить на него, но это может быть ошибкой. Дайте ему или ей возможность поделиться с вами, когда придет время. Иногда нам нужно разобраться во всем самим. Будьте терпеливы.

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Гороскоп на завтра – Близнецы

У представителей этого знака зодиака могут быть странные телефонные звонки. Может быть несколько зависаний, неправильных номеров или друзей, которые забыли, зачем они звонили! Общение вряд ли будет проходить гладко, поэтому вам придется постараться выбирать правильные слова, вдаваться в подробности и спрашивать, правильно ли вас поняли. В противном случае все может стать еще сложнее.

Гороскоп на завтра – Рак

Денежные вопросы для Раков могут показаться неясными. Ваша обычная практичность может покинуть вас. Это может вызвать стресс и гнев, потому что вы прекрасно умеете обращаться со своими финансами. Не волнуйтесь. Неясность должна пройти уже в ближайшие дни. А пока обратитесь за помощью или, если ваши проблемы не слишком срочные, подождите день-два. Дайте себе передышку.

Гороскоп на завтра – Лев

Вы находитесь в самом разгаре работы над захватывающим творческим проектом, и вам не терпится продвинуться вперед, чтобы представить его публике. Но вы можете чувствовать себя рассеянным и неспособным сосредоточиться на работе. Не расстраивайтесь. Такие вещи случаются. Наберитесь терпения и, если нужно, подождите до пару дней. К тому времени вы снова войдете в ритм.

Гороскоп на завтра – Дева

Если вы планировали отдохнуть, то это как раз подходящий день для этого. Вы находитесь в приподнятом настроении и не можете сосредоточиться на мирских делах. Сейчас к вам может прийти творческое вдохновение. Любые физические упражнения должны способствовать выработке эндорфинов. Но не надейтесь, что вам удастся выполнить какую-то практическую работу.

Гороскоп на завтра – Весы

Общение с друзьями и возлюбленными может быть ограничено эмоциональными факторами. У Вас может быть склонность слишком остро реагировать на случайные замечания, которые, возможно, невинны, но Вы неправильно истолкуете их как оскорбительные. Возможны ссоры из-за пустяков, что может повысить ваше кровяное давление и уровень стресса без веской причины. Если когда-либо и был день, когда нужно думать, прежде чем говорить, то это именно он.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Вам могут сообщить о трудностях дома, которые требуют немедленного решения. В этом нет ничего страшного, это просто одна из тех раздражающих мелких неприятностей, которые требуют внимания, когда вы предпочли бы повернуть в другом направлении. Это может быть такая безобидная проблема, как сломанный электроприбор. Позаботьтесь об этом эффективно, чтобы вернуться к своим делам. Сохраняйте спокойствие!

Гороскоп на завтра – Стрелец

Стрельцам может позвонить довольно странный друг или знакомый издалека, возможно, с предложением о визите. Это может быть не очень удобно сейчас, и может поставить вас в затруднительное положение, соглашаться или нет. Ваше решение в конечном итоге сводится к тому, насколько вам дорог этот человек и как сильно вы хотите его или ее видеть. Хорошо подумайте, прежде чем сказать "да" или "нет".

Гороскоп на завтра – Козерог

Козероги, вас могут озадачить финансовые документы. Возможно, вы не в том состоянии духа, чтобы заниматься этим сейчас, поэтому если дело не срочное, подождите день или два. Если же вам нужно заняться этим немедленно, не стесняйтесь посоветоваться с кем-то еще. Вы будете рады, что сделали это, и вам не придется задаваться вопросом, правильно ли вы поступили.

Гороскоп на завтра – Водолей

Вы и нынешний или потенциальный романтический партнер можете оказаться сегодня в странном пространстве. Интеллектуальная осведомленность побеждает эмоциональные сомнения. Общение может быть нечетким и легко истолковываться неверно, поэтому тщательно подбирайте слова, хотя найти нужные может быть непросто. Ваши отношения должны пережить этот день, но ваше понимание друг друга может пострадать, если вы не будете осторожны.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Ваша интуиция работает на высоком уровне, но вы можете быть не в состоянии понять смысл получаемых вами психических впечатлений. Эмоции, образы и символы, которые вы улавливаете от других людей и с астрального плана, могут быть расплывчатыми и легко истолковываться неправильно. Однако они могут быть важными. Запишите их и посмотрите на них через день или около того. Тогда вы сможете понять их смысл.

Смотрите видео гороскопа от Влада Росса на май 2023:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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