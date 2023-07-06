Гороскоп на завтра 7 июля 2023: Тельцов не остановить, Девы - потеря денег

Астрологи рассказали, что пророчат звезды 7 июля всем знакам зодиака.

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Гороскоп на 7 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

7 июля обещает волнующие события и важные изменения. От Овна до Рыб, каждому знаку предстоит столкнуться с уникальными вызовами и возможностями.

Узнайте, что звезды готовят для вас в гороскопе на 7 июля 2023!

Гороскоп на завтра – Овен

Деньги: Земля принесет удачу благодаря соединению вашей Венеры с управителем 4-го дома.

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Карьера: Человечность может в любое время появиться в любом сердце. Будь то прикосновение, слово или взгляд, сочувствия нужной степени всегда достаточно, чтобы смягчить жгучие раны. Те, кто занимается исцелением и облегчением чужого горя, будут вознаграждены большим удовлетворением и успехом.

Здоровье: Не изолируйте себя одиночеством. Хорошая компания порой может быть лучшим психологом и врачом. Так что отправляйтесь в путь и разрушьте свою изоляцию, выйдя оттуда свежим и бодрым.

Гороскоп на завтра – Телец

Деньги: Испытайте сегодня удачу в игровых автоматах. Числа 9 и 18 будут иметь для вас сегодня очень глубокий смысл.

Карьера: Если вы кому-то задолжали деньги, самое время их вернуть. Поскольку Марс посылает вам хорошую энергию, на работе вас будет не остановить.

Здоровье: Физические упражнения и диета очень важны для вашего физического здоровья. Принимайте добавки, которые улучшат качество вашей жизни.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Деньги: Вашими счастливыми числами будут 69, 30, 29 и 2. Сегодня вам будет сопутствовать незначительная финансовая удача.

Карьера: Будет лучше, если вы составите список дел, которые вам необходимо выполнить на следующий день. Сегодня вы можете получить интересное письмо или сообщение, связанное с работой.

Здоровье: Ваше физическое здоровье прекрасно, однако, вам нужно быть более внимательным к своему психическому здоровью. Выделите время, которое вам необходимо для восстановления сил.

Гороскоп на завтра – Рак

Деньги: Вы удачливы в браке.

Карьера: У вас подход "все или ничего", который может быть довольно пугающим, и многие союзники окажутся не на вашей стороне, поскольку у них не будет вашей смелости и решительности.

Здоровье: Избегайте социального питания - ешьте и гуляйте с друзьями для удовольствия, не делая еду главным занятием дня или ночи.

Гороскоп на завтра – Лев

Деньги: Хорошее время для найма персонала.

Карьера: Это идеальное время для планирования не только вечеринок для сотрудников, но и вечеринок для ваших поставщиков, дистрибьюторов или всех тех, кого вы считаете важной частью вашей сети и повседневной рабочей жизни.

Здоровье: Это очень хорошее время для тренировок и упражнений по снижению веса. Это также отличное время для тех, кто хочет начать заниматься спортом.

Гороскоп на завтра – Дева

Деньги: Не инвестируйте сегодня. Вам везет в социальных ситуациях, но не повезет, когда дело дойдет до денег.

Карьера: У безработных знаков сегодня есть очень важная возможность. К сожалению, вы испытываете большие финансовые потери. Это может быть крупный счет или штраф.

Здоровье: Желудок - ваше слабое место в этот день, поэтому будьте внимательны. У вас могут возникнуть проблемы с несварением желудка.

Гороскоп на завтра – Весы

Деньги: Вы можете чувствовать себя удачливым в окружении знаков, которые также являются знаками Весов. Ожидается финансовая удача.

Карьера: Деньги - это то, о чем вы будете часто думать в течение дня. Есть ли у вас возможность заработать немного больше денег?

Здоровье: Вы можете почувствовать повышенное давление в голове или в глазах. Это может быть признаком того, что что-то не так. Будет лучше, если вы обратитесь к специалисту.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Деньги: Ваши счастливые числа сегодня 84, 17, 77 и 13. Если вы играете в азартные игры, не делайте ставки на большую сумму денег. Это не закончится хорошо.

Карьера: Луна посылает вам странную энергию, из-за которой вы чувствуете себя непродуктивно. Даже если в финансовом плане у вас все в порядке, вам не хватает мотивации, чтобы добиться того, чего вы хотите в жизни.

Здоровье: Физически вы, скорее всего, здоровы, но чувствуете себя не лучшим образом. Знаете ли вы, что стресс - это убийца? И сегодня стресс действительно не дает вам покоя.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Деньги: Вы почувствуете счастливые вибрации, которые Юпитер посылает вам сегодня. Числа 33 и 34 - ваши счастливые числа.

Карьера: Постарайтесь быть немного более внимательными к своим деньгам. Вы не можете позволить себе тратить так много, как сейчас. Сократите расходы и составьте бюджет.

Здоровье: Вы очень здоровы, но сегодня вам стоит обратить внимание на свои ноги. Сегодня они - ваше слабое место, и вы можете испытывать некоторую боль.

Гороскоп на завтра – Козерог

Деньги: Числа 80, 3 и 67 будут вашими счастливыми числами сегодня. Носите фиолетовый цвет для дополнительной удачи!

Карьера: Сегодня будьте осторожны на работе, не всем нравится, что вы так откровенны. Если вы не будете очень осторожны, вы можете сказать что-то не то не тому человеку.

Здоровье: У знаков Козерога, которые страдают от мигрени, сегодня будет не самый лучший день. Сделайте все возможное, чтобы боль была более продолжительной. Принимайте лекарства, если они могут вам помочь.

Гороскоп на завтра – Водолей

Деньги: Вам будут сопутствовать удача и позитивные изменения в жизни во всех аспектах.

Карьера: Вы должны перестать зависеть только от повседневных расходов, ваши доходы, вероятно, будут расти, а приятные занятия станут еще более доступными.

Здоровье: В этот день вам следует уделять больше внимания мелким вещам, стараться привести себя в форму, питаться более здоровой пищей, чтобы ваш иммунитет мог справиться с любой угрозой. Гороскоп склоняет к переменам, причем переменам, которые в плане здоровья будут к лучшему.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Деньги: Сегодня один из счастливых дней, когда судьба улыбается вам. Она приведет вас туда, куда вы и не мечтали.

Карьера: Этот день может изменить ваш взгляд на свое финансовое положение, Рыбы, скорее всего, увидят рост, что повысит их уверенность в себе. Не останавливайтесь на достигнутом, вкладывайте энергию во все, что связано с финансами, и хорошие вещи последуют за этим.

Здоровье: Сегодняшний день предвещает хорошее самочувствие, сопровождаемое душевным состоянием, которое подтолкнет вас к исследованию новых рубежей и идей. Выделите себе больше времени для общения и приятных занятий, вырвитесь из скучной рутины.

Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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