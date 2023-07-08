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Гороскоп на завтра 9 июля 2023: Овны пойдут напролом, Весы - удар по финансам

Сергей Кущ
8 июля 2023, 11:58 обновлено 8 июля, 11:58
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Астрологи рассказали, что пророчат звезды 9 июля всем знакам зодиака.
Гороскоп на 9 июля
Гороскоп на 9 июля / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Гороскоп на 8 июля предоставит прозрение для всех знаков зодиака. Узнайте, что ждет вас в сфере любви, карьеры, финансов и личного благополучия. Подготовьтесь к новым возможностям и вызовам, которые сопровождают вас в этот день.

Узнайте, что звезды готовят для вас в гороскопе на 8 июля 2023!

Гороскоп на завтра – Овен

Деньги: Венера приносит удачу в области воображения и творческой визуализации.

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Карьера: Сегодня ваш высокий уровень энергии сохраняется, и вы направите его на преодоление препятствий на пути к прогрессу. Вы не в настроении принимать отказы, Овны стучатся в двери и создают для себя возможности, и сегодняшний день - тому пример.

Здоровье: Остерегайтесь внезапных головных болей или расстройства желудка - проблемы со здоровьем сегодня возникают быстро и быстро исчезают. Держите под рукой успокоительные средства от головной боли и желудка.

Гороскоп на завтра – Телец

Деньги: Сегодня вам не будет сопутствовать удача. Юпитер просто не посылает вам сегодня энергию удачи.

Карьера: Сегодня кто-то предложит вам работу, независимо от того, работаете вы или не работаете. Подумайте об этой возможности. Обсудите это с человеком, которому вы действительно доверяете.

Здоровье: К сожалению, у вас проблемы с желудком. Если это происходит часто, возможно, вам нужно обратиться к специалисту.

Гороскоп на завтра – Близнецы

Деньги: Теплая и позитивная энергия, которую излучает Юпитер, влияет на то, насколько вам будет сопутствовать удача. Будьте открыты для этой энергии, и удача придет к вам.

Карьера: Пришло время активизировать свою игру. Покажите сегодня своему начальнику и всем коллегам, на что вы способны. Вы готовы взяться за большое дело, и это может быть даже то, чего вы никогда раньше не делали.

Здоровье: Вашим слабым местом будет горло, поэтому будьте осторожны и не пейте сегодня никаких газированных напитков. Перейдите на воду и чай. Избегайте кофе, особенно кофе с молоком.

Гороскоп на завтра – Рак

Деньги: К сожалению, у вас не будет никакой сумасшедшей удачи, например, найти много денег просто лежащими на улице. Однако сегодня у вас не будет и невезения.

Карьера: Некоторые из ваших работ действительно не на высшем уровне, и вы это знаете. В течение дня вы получите очень странный деловой звонок.

Здоровье: Для того чтобы нормально функционировать, вам необходимо получать здоровое количество сна. Перед сном сделайте небольшую растяжку или легкое упражнение.

Гороскоп на завтра – Лев

Деньги: Удача будет поддерживать вас в выполнении поставленных задач.

Карьера: Ваша удача должна измениться к лучшему, могут появиться скрытые ловушки, но с мудростью вы сможете легко их преодолеть. Для вас появятся преимущества, новые возможности и увеличение доходов от повседневной рутины.

Здоровье: Либо вы получите толчок в плане общего самочувствия, либо сможете поддерживать определенный уровень сил на желаемом уровне. Наладьте свою социальную жизнь, уровень благополучия сегодня должен быть высоким, что позволит вам наслаждаться прекрасными вещами.

Гороскоп на завтра – Дева

Деньги: Сегодня вам сопутствует удача во многих аспектах вашей жизни, но не в финансовом плане. Остерегайтесь чисел 17 и 39.

Карьера: Медленно, но верно ваша правящая планета заставит окупиться все ваши труды. Сейчас не время одалживать кому-либо деньги или безрассудно тратить их. Придерживайтесь своих приоритетов.

Здоровье: В последнее время большинство ваших проблем связано со стрессом. Вы чувствуете себя перегруженным работой, а ваше чувство внутреннего мира нарушено.

Гороскоп на завтра – Весы

Деньги: Вы всегда считались удачливым знаком, и сегодня это вас не подведет. Однако не вкладывайте деньги в недвижимость.

Карьера: Сегодня произойдет небольшой удар по вашему финансовому положению. Вы как будто застряли и не знаете, что делать дальше. Проглотите свою гордость и попросите помощи у того, кому вы доверяете.

Здоровье: Если в недалеком прошлом у вас была травма, связанная со спортом, то вам стоит пройти обследование. Постарайтесь сегодня есть больше овощей.

Гороскоп на завтра – Скорпион

Деньги: Желтый и бордовый цвета принесут вам сегодня много удачи. Обратите внимание на то, где вы видите эти цвета.

Карьера: Сегодня вы можете получить дополнительные деньги. Вполне вероятно, что вы чувствуете, что на вашей работе все довольно статично. У вас давно не было захватывающего или интересного проекта.

Здоровье: Сегодня у вас могут возникнуть проблемы с сердцем, если у вас в прошлом были проблемы с сердцем. У других знаков Овна могут быть проблемы с капиллярами, кровяным давлением или венами.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Деньги: Если вы участвуете в инвестировании в бизнес, то сегодня вас ждет много удачи в ваших деловых начинаниях.

Карьера: В последнее время ваше финансовое положение очень стабильно. Если вы думаете о покупке недвижимости или автомобиля, перенесите это на другой день.

Здоровье: Вы чувствуете себя хорошо. Вместо того, чтобы питаться фаст-фудом, для вашего тела и духа будет полезно перекусить здоровой и питательной пищей.

Гороскоп на завтра – Козерог

Деньги: У вас есть небольшая удача, когда дело касается денег. Числа 86 и 14 принесут вам удачу.

Карьера: Если вы безработный, то сегодня может наступить тот день, которого вы так долго ждали. Однако ваш новый работодатель может не соответствовать вашей прежней зарплате. Проверьте свою банковскую выписку на предмет скрытых платежей.

Здоровье: Хороший сон сегодня сотворит для вас чудеса. Не забывайте о питьевой воде и не балуйтесь крепкими спиртными напитками.

Гороскоп на завтра – Водолей

Деньги: Вам будет везти с любыми финансовыми операциями.

Карьера: Эго и финансовый статус или материальные блага очень сильно связаны, и вы не хотите принять плохое финансовое решение, потому что ваше эго встало на пути - вот почему необходимо проявлять осторожность, так как некоторые решения могут быть обусловлены эго, а не фактами.

Здоровье: У вас есть чувство веры в себя и внутренняя сила, которая позволит вам чувствовать себя уверенно, независимо от ваших финансовых перспектив или жизненного этапа.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Деньги: Ваш счастливый цвет - горчично-желтый. Вам не очень повезет в финансовых делах, но вам будет сопутствовать удача в социальных отношениях.

Карьера: Сейчас вы находитесь на сложном пути. Сегодня вы должны получить письмо, связанное с работой. Если говорить о финансах, то дела у вас идут неплохо.

Здоровье: Учитывая все, что происходит в вашей жизни, вполне возможно, что ваша иммунная система сейчас очень чувствительна. Пейте больше жидкости и увеличьте потребление витаминов.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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