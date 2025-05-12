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Гороскоп по лунному календарю: что не следует делать 12 мая, чтобы не потерять достаток

Ангелина Подвысоцкая
12 мая 2025, 05:15
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Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 12 мая.
Луна, лунный календарь, гороскоп
Лунный гороскоп на 12 мая / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

  • Какая фаза Луны 12 мая по лунному календарю
  • Как Луна повлияет на человека 12 мая
  • Что можно и нельзя делать 12 мая

12 мая - время завершения, ясности и внутренней глубины. Это 16-й день по лунному календарю - Полнолуние. Его энергия и сила в этот день достигает пика. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 12 мая

  • В этот день нужно праздновать. Нужно поблагодарить за свои свершения. Это день для радости.
  • В этот день нужно приготовить блюдо с луком. Можно сварить суп или добавить к другому блюду. Это притягивает защиту и тепло.
  • В этот день нужно носить одежду белого и фиолетового цветов. Они сочетают чистоту и мистическую силу.
  • В этот день нужно коснуться прохладной воды. Можно смочить руки в ручьи или миске с водой. Это придаст ясности и очищения.
  • В этот день нужно слушать ночные звуки - шепот природы. Это наполнит день гармонией.

Что не нужно делать 12 мая

1. Не нужно держать старых записок. Хранение давних заметок блокирует энергию.

видео дня

2. Не нужно резать хлеб ножом. Считается, что это разрывает достаток. Лучше ломать хлеб руками.

3. Не нужно носить тусклые украшения. Это гасит сияние. Лучше выбрать что-то блестящее.

4. Не нужно есть острое. Острые блюда разжигают напряжение.

5. Не нужно игнорировать интуицию. Следует слушать свой внутренний голос, он ведет к ясности.

Максим Гордеев
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

В этот день нужно почувствовать энергию и понять, что ваше счастье в умении найти мир в простоте, которая наполняет сердце миром. Вы можете быть мудрой и радостной.

В этот день мольфар советует произнести такие слова: "Луна ясность мне шепчет, весна меня обновляет".

Кто отмечает именины 12 мая

  • Арина - радость и сила.
  • Тимофей - мудрость и тепло.
  • Пелагея - нежность и гармония.
  • Арсен - защита и спокойствие.
  • Эмилия - вдохновение и любовь.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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