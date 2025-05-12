Гороскоп по лунному календарю: что не следует делать 12 мая, чтобы не потерять достаток

Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 12 мая.

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Лунный гороскоп на 12 мая / Коллаж: Главред, фото: pexels

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Что можно и нельзя делать 12 мая

12 мая - время завершения, ясности и внутренней глубины. Это 16-й день по лунному календарю - Полнолуние. Его энергия и сила в этот день достигает пика. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 12 мая

В этот день нужно праздновать. Нужно поблагодарить за свои свершения. Это день для радости.

В этот день нужно приготовить блюдо с луком. Можно сварить суп или добавить к другому блюду. Это притягивает защиту и тепло.

В этот день нужно носить одежду белого и фиолетового цветов. Они сочетают чистоту и мистическую силу.

В этот день нужно коснуться прохладной воды. Можно смочить руки в ручьи или миске с водой. Это придаст ясности и очищения.

В этот день нужно слушать ночные звуки - шепот природы. Это наполнит день гармонией.

Что не нужно делать 12 мая

1. Не нужно держать старых записок. Хранение давних заметок блокирует энергию.

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2. Не нужно резать хлеб ножом. Считается, что это разрывает достаток. Лучше ломать хлеб руками.

3. Не нужно носить тусклые украшения. Это гасит сияние. Лучше выбрать что-то блестящее.

4. Не нужно есть острое. Острые блюда разжигают напряжение.

5. Не нужно игнорировать интуицию. Следует слушать свой внутренний голос, он ведет к ясности.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

В этот день нужно почувствовать энергию и понять, что ваше счастье в умении найти мир в простоте, которая наполняет сердце миром. Вы можете быть мудрой и радостной.

В этот день мольфар советует произнести такие слова: "Луна ясность мне шепчет, весна меня обновляет".

Кто отмечает именины 12 мая

Арина - радость и сила.

Тимофей - мудрость и тепло.

Пелагея - нежность и гармония.

Арсен - защита и спокойствие.

Эмилия - вдохновение и любовь.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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