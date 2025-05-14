Гороскоп по лунному календарю: какие запреты нельзя нарушать 14 мая

Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 14 мая.

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Лунный гороскоп на 14 мая / Коллаж: Главред, иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

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Как Луна повлияет на человека 14 мая

Что можно и нельзя делать 14 мая

14 мая - время самонаблюдения, очищения и внутренней правды. Это 18-й день по лунному календарю - Луна пошла на убыль. Ее энергия призывает к спокойствию и мудрости. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 14 мая

В этот день нужно искать истину. Нужно подумать о своих ценностях. Это замечательный день для самопознания.

В этот день нужно приготовить блюдо с картофелем. Можно сварить суп или испечь картофель. Это символ простоты и тепла.

В этот день нужно носить одежду белого и синего цветов. Они сочетают чистоту и спокойствие.

В этот день нужно коснуться прохладных листьев. Можно провести рукой по листьям. Это придаст умиротворения.

В этот день нужно послушать тишину рассвета. Это принесет ясность и вдохновение.

Что не нужно делать 14 мая

1. Не нужно держать старые книги. Устаревшие идеи блокируют ясность.

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2. Не нужно рвать паутину. Считается, что это нарушает защиту.

3. Не нужно носить тусклую одежду. Это гасит энергию. Лучше выбрать что-то яркое или светлое.

4. Не нужно есть вчерашнее. Старая еда забирает свежесть. Лучше приготовить что-то новое.

5. Не нужно игнорировать сны. Они могут содержать в себе подсказки.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

В этот день нужно почувствовать энергию и понять, что ваше счастье в умении найти радость в простоте. Вы можете быть спокойной и сильной, мудрой и гармоничной.

В этот день мольфар советует произнести такие слова: "Луна правду мне шепчет, весна меня обновляет".

Кто отмечает именины 14 мая

Эмилия - радость и сила.

Тихон - мудрость и тепло.

Валентина - гармония и любовь.

Макар - защита и радость.

Радана - вдохновение и спокойствие.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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