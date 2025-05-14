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Гороскоп по лунному календарю: какие запреты нельзя нарушать 14 мая

Ангелина Подвысоцкая
14 мая 2025, 04:00
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Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 14 мая.
Луна, лунный календарь, гороскоп
Лунный гороскоп на 14 мая / Коллаж: Главред, иллюстрация: искусственный интеллект (ChatGPT)

Что узнаете:

  • Какая фаза Луны 14 мая по лунному календарю
  • Как Луна повлияет на человека 14 мая
  • Что можно и нельзя делать 14 мая

14 мая - время самонаблюдения, очищения и внутренней правды. Это 18-й день по лунному календарю - Луна пошла на убыль. Ее энергия призывает к спокойствию и мудрости. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 14 мая

  • В этот день нужно искать истину. Нужно подумать о своих ценностях. Это замечательный день для самопознания.
  • В этот день нужно приготовить блюдо с картофелем. Можно сварить суп или испечь картофель. Это символ простоты и тепла.
  • В этот день нужно носить одежду белого и синего цветов. Они сочетают чистоту и спокойствие.
  • В этот день нужно коснуться прохладных листьев. Можно провести рукой по листьям. Это придаст умиротворения.
  • В этот день нужно послушать тишину рассвета. Это принесет ясность и вдохновение.

Что не нужно делать 14 мая

1. Не нужно держать старые книги. Устаревшие идеи блокируют ясность.

видео дня

2. Не нужно рвать паутину. Считается, что это нарушает защиту.

3. Не нужно носить тусклую одежду. Это гасит энергию. Лучше выбрать что-то яркое или светлое.

4. Не нужно есть вчерашнее. Старая еда забирает свежесть. Лучше приготовить что-то новое.

5. Не нужно игнорировать сны. Они могут содержать в себе подсказки.

Максим Гордеев
Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев?

Таролог и экстрасенс, победитель литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

В этот день нужно почувствовать энергию и понять, что ваше счастье в умении найти радость в простоте. Вы можете быть спокойной и сильной, мудрой и гармоничной.

В этот день мольфар советует произнести такие слова: "Луна правду мне шепчет, весна меня обновляет".

Кто отмечает именины 14 мая

  • Эмилия - радость и сила.
  • Тихон - мудрость и тепло.
  • Валентина - гармония и любовь.
  • Макар - защита и радость.
  • Радана - вдохновение и спокойствие.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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