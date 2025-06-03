Гороскоп по лунному календарю: от чего уберегут определенные запреты 3 июня

Мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать 3 июня.

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Лунный календарь на 3 июня / Коллаж: Главред, фото: pexels

Что узнаете:

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Что можно и нельзя делать 3 июня

3 июня - время очищения, трансформации и внутреннего обновления. Это 8-й день по лунному календарю - Луна растет. Ее энергия призывает к гармонии и сосредоточенности. Известный украинский мольфар Максим Гордеев рассказал, что можно и нельзя делать в этот день.

Что следует сделать 3 июня

В этот день нужно очистить пространство души. Нужно убрать дом. Это замечательный день для обновления.

В этот день нужно приготовить блюдо с укропом. Его можно добавить в салат или суп. Это символ чистоты и энергии.

В этот день нужно носить одежду белого и синего цветов. Они сочетают чистоту и спокойствие.

В этот день нужно коснуться речной воды. Это пробудит внутреннюю ясность.

В этот день можно порисовать на песке. Это усилит вашу творческую энергию.

Что не нужно делать 3 июня

1. Не нужно держать сломанных вещей. Они блокируют поток энергии. Лучше их починить или выбросить.

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2. Не нужно топтать цветы. Считается, что это нарушает гармонию дня.

3. Не нужно носить синтетические украшения. Это гасит энергию. Лучше выбрать природные материалы.

4. Не нужно пить крепкий алкоголь. Он омрачает ясность, лучше выпить травяной настой или воду.

5. Не нужно спешить с критикой. Она блокирует гармонию.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

Кто такой Макс Гордеев? Таролог и экстрасенс, победитель Литовского и участник украинского реалити-шоу "Битва экстрасенсов"

Совет дня

В этот день нужно открыться для обновления и позволить гармонии наполнить вас. В этот день мольфар советует произнести такие слова: "Ваше сердце - это сад, расцветающий, когда вы очищаете его с любовью".

Кто отмечает именины 3 июня

Марта - радость и сила.

Илья - мудрость и тепло.

Олеся - гармония и любовь.

Богдан - защита и радость.

Наталья - вдохновение и спокойствие.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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