Гороскоп Таро до конца года: Ракам - изобилие и награды, Рыбам - ловушка

Что ждет каждый знак зодиака с июля по декабрь 2025 года.

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Гороскоп Таро до конца года / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Близнецам стоит проявить осторожность

У Скорпионов наступает период силы, уверенности и магнетизма

Гороскоп Таро помогает уловить те энергии, которые будут влиять на нас в ближайшие месяцы. Это не приговор, а подсказка: зная, с чем столкнешься, легче подготовиться и избежать лишних потерь.

Главред узнал, что ждет каждый знак зодиака с июля по декабрь 2025 года — читайте предсказание по своему солнечному, лунному или восходящему знаку.

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Овен — Перевернутая Двойка Жезлов

До конца года вам предстоит обратить внимание на свой внутренний мир. Вместо внешней активности — саморефлексия, переоценка целей и приведение действий в соответствие с личными ценностями. Время глубокой настройки на себя.

Телец — Двойка Кубков

Любовь будет в центре внимания. Это не обязательно романтика — вас ждет гармония с окружающими, собой и своим делом. Откройтесь взаимности, ищите радость в привычном и делитесь ею с миром.

Близнецы — Перевернутый Дурак

Осторожность — ваш главный союзник. Не спешите бросаться в новое без проверки. Возможны ошибки, но в них — ваш рост. Учитесь, фильтруйте информацию и берегите доверие.

Рак — Императрица

Изобилие и награды за прошлые усилия — главные темы второй половины года. Это может быть как рождение ребенка, так и реализация идеи. Благодарность за уже имеющееся поможет привлечь еще больше.

Лев — Перевернутая Семерка Мечей

Сомнения в себе могут усилиться, даже если внешне вы всё так же сияете. Это время — повод укрепить самооценку и не сравнивать себя с ожиданиями других. Вы всё еще тот же яркий Лев — просто немного подуставший.

Дева — Перевернутый Иерофант

До конца года вы отправитесь в личное духовное путешествие. Старые правила больше не работают. Не бойтесь идти своим путем, даже если он противоречит чужим ожиданиям. Ваша истина — только ваша.

Весы — Перевернутая Четверка Жезлов

Может казаться, что основа жизни пошатнулась. Важно не паниковать и помнить: вы вправе заботиться о себе. Не пытайтесь угодить всем — сейчас приоритетом должны стать ваши личные границы и внутренний комфорт.

Скорпион — Королева Жезлов

Период силы, уверенности и магнетизма. У вас есть всё, чтобы заявить о себе и вдохновить других. Действуйте смело — вторая половина года обещает успех, особенно если вы готовы делиться своими идеями.

Стрелец — Перевернутый Паж Мечей

Вы чувствуете, что буксуете. Идей много, но энергия рассеяна. Важно остановиться, выстроить стратегию и не бросаться от одного к другому. Подумайте: что из этого действительно важно для вас?

Водолей — Перевернутый Туз Жезлов

Потерянное направление и ощущение застоя могут вас удручать. Но прежде чем обвинять внешние обстоятельства, честно спросите себя: не вы ли сами тормозите старт? Возможно, пора пересмотреть цели — или принять, что план "Б" — это и есть лучший путь.

Козерог — Перевернутый Дьявол

Хорошие новости: вы освобождаетесь от тяжестей. Это время глубокого исцеления и отказа от ограничений. Освобождение возможно, если вы готовы честно посмотреть в глаза тому, что вас держит. Контроль возвращается к вам.

Рыбы — Восьмерка Мечей

Ощущение застоя, ограничений и ловушки — знакомо? Но это может быть всего лишь иллюзия. Вы не так беспомощны, как вам кажется. У вас есть выбор, просто доверьтесь себе и сделайте первый шаг.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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